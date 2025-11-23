Prev
8th Pay Commission: નવા ફિટમેન્ટ ફેક્ટરમાં કેટલો વધશે પગાર ? જાણો સંપૂર્ણ ગણતરી

8th Pay Commission: આ કમિશનથી કેન્દ્ર સરકારના આશરે 50 લાખ કર્મચારીઓ અને 69 લાખ પેન્શનરોના પગારને ફાયદો થશે. કર્મચારીઓ હવે વધુ ઉત્સુક છે કે તેમના પગારમાં કેટલો વધારો થશે અને ફિટમેન્ટ ફેક્ટર શું હોઈ શકે છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 23, 2025, 09:00 PM IST

8th Pay Commission: નવા ફિટમેન્ટ ફેક્ટરમાં કેટલો વધશે પગાર ? જાણો સંપૂર્ણ ગણતરી

8th Pay Commission: 8મું પગાર પંચ હાલમાં સરકારી કર્મચારીઓમાં સૌથી વધુ ચર્ચાતો વિષય છે. સરકારે તેના સંદર્ભની શરતો (ToR) જાહેર કરી છે. 8મા પગાર પંચની રાહ જોઈ રહેલા 1 કરોડથી વધુ કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે આ એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર છે. આ કમિશનથી લગભગ 50 લાખ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને 69 લાખ પેન્શનરોના પગારને ફાયદો થશે. કર્મચારીઓ હવે જાણવા માટે વધુ ઉત્સુક છે કે તેમના પગારમાં કેટલો વધારો થશે અને ફિટમેન્ટ ફેક્ટર શું હોઈ શકે છે. હવે સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે 8મા પગાર પંચમાં શું થશે.

ફિટમેન્ટ ફેક્ટર શું છે?

સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, ફિટમેન્ટ ફેક્ટર એ એક ગુણક છે, જેનો ઉપયોગ જૂના મૂળ પગારને નવા પગારમાં રૂપાંતરિત કરવા માટે થાય છે. એ નોંધવું જોઈએ કે 7મા પગાર પંચ દરમિયાન, તે 2.57 નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું. નવો મૂળ પગાર જૂના મૂળ પગારને 2.57 વડે ગુણાકાર કરીને નક્કી કરવામાં આવતો હતો. 

ફિટમેન્ટ ફેક્ટર એ તે સંખ્યા છે જેના દ્વારા જૂના મૂળ પગારને નવા મૂળ પગાર પર પહોંચવા માટે ગુણાકાર કરવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો 7મા પગાર પંચમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.57 હતો, તો જો કોઈનો બેઝિક પગાર ₹10,000 હતો, તો નવો બેઝિક પગાર ₹25,700 થશે.

બેઝિક પગાર કેવી રીતે નક્કી થાય છે?

ફિટમેન્ટ ફેક્ટર માટેનું ફોર્મ્યુલા:

નવો બેઝિક પગાર = વર્તમાન બેઝિક પગાર × ફિટમેન્ટ ફેક્ટર

જો તમારો પગાર ₹25,500 છે અને ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.86 છે, તો લઘુત્તમ વેતન ₹25,500 થી વધીને ₹72,930 થઈ શકે છે.

પ્રથમ, છેલ્લા પગાર સુધારામાંથી ફુગાવાનો ડેટા એકત્રિત કરવામાં આવે છે. આમાં CPI (ગ્રાહક ભાવ સૂચકાંક) અથવા AICPI સૂચકાંક, DA ટકાવારી (મોંઘવારી ભથ્થું) અને પગારમાં વધારો શામેલ છે. આ પછી, તેનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે કે શું લઘુત્તમ વેતન સામાન્ય કર્મચારીના પરિવારને આરામથી ટેકો આપવા માટે પૂરતું છે. તેના આધારે, લક્ષ્ય લઘુત્તમ પગાર નક્કી કરવામાં આવે છે, જેનો અર્થ પરિવારની મૂળભૂત જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે પૂરતી રકમ છે.

હવે સૂત્ર આવે છે: ફિટમેન્ટ ફેક્ટર = ટાર્ગેટ ન્યૂનતમ પગાર ÷ વર્તમાન ન્યૂનતમ પગાર. આનો અર્થ એ થાય કે ટાર્ગેટ ન્યૂનતમ પગાર જેટલો ઊંચો હશે, ફિટમેન્ટ ફેક્ટર તેટલો ઊંચો હશે અને તેને અનુરૂપ પગારમાં વધારો થશે.

મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 1.83 અને 2.46 ની વચ્ચે હોઈ શકે છે. જો આવું થાય, તો 18,000 રૂપિયાનો લઘુત્તમ મૂળ પગાર નીચે મુજબ વધશે:

  • 1.83 પરિબળ પર, આશરે 32,940 રૂપિયા
  • 2.46 પરિબળ પર: આશરે 44,280 રૂપિયા

