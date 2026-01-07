8th Pay Commission: HRA ના નિયમ રીસેટ થશે! મેડિકલ એલાઉન્સ થઈ શકે છે ડબલ, બેઝિક પે બાદ કયા-કયા ભથ્થા તમારો પગાર વધારશે?
8th Pay Commission: સરકારી કર્મચારીઓમાં આ વખતે HRA, મેડિકલ એલાઉન્સ અને ટ્રાવેલ એલાઉન્સને આજની મોંઘવારી અને જરૂરિયાત પ્રમાણે બીજીવાર ડિઝાઇન કરી શકાય છે. આવો એક-એક કરીને સમજીએ કે આઠમાં પગાર પંચમાં આ ત્રણ ભથ્થામાં શું ફેરફાર થઈ શકે છે અને તમારા ખિસ્સા પર તેની શું અસર પડશે.
હજુ પણ આઠમાં પગાર પંચની (8th Pay Commission) ચર્ચા થાય છે તો વાતચીત હંમેશા ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અને નવા બેઝિક પગાર સુધી સિમિત રહે છે. પરંતુ હકીકત છે કે કોઈપણ સરકારી કર્મચારીની ટેક-હોમ સેલેરી માત્ર બેઝિકથી બનતી નથી. અસલી અસર પડે છે ભથ્થાથી- અને આઠમાં પગાર પંચમાં આ સૌથી મોટો અને રસપ્રદ ફેરફાર જોવા મળી શકે છે.
સરકારી વર્તુળોમાં ચર્ચા છે કે આ વખતે HRA, મેડિકલ એલાઉન્સ અને ટ્રાવેલ એલાઉન્સ (TA) ને આજની મોંઘવારી અને જરૂરિયાત પ્રમાણે બીજીવાર ડિઝાઇન કરી શકાય છે. આવો એક-એક કરીને સમજીએ કે આઠમાં પગાર પંચમાં આ ત્રણ ભથ્થામાં શું બદલાઈ શકે છે અને તમારા ખિસ્સા પર તેની શું અસર પડશે.
1. HRA: ટકા ઘટશે, પરંતુ પૈસા વધશે?
સાતમાં પગાર પંચમાં HRA ની સિસ્ટમ શું હતી?
7th Pay Commission એ શહેરોને ત્રણ કેટેગરીમાં વિભાજીત કર્યાં હતા.
|શહેરની કેટેગરી
|HRA (DA 50% બાદ)
|X (મેટ્રો)
|બેઝિકના 30%
|Y (મોટા શહેર)
|બેઝિકના 20%
|Z (નાના શહેર)
|બેઝિકના 10%
દરેક વ્યવસ્થા DA સાથે જોડાયેલી હતી- જેમ જેમ ડીએ વધ્યું, HRAના દરો પણ ઉપર ગયા.
8મા પગાર પંચમાં HRAનો નિયમ કઈ રીતે બદલાઈ શકે છે?
હવે નવા પગાર પંચની એક પરંપરા રહી છે- DA ને ઝીરોથી શરૂ કરવું. આ રીતે લગભગ નક્કી માનવામાં આવી રહ્યું છે કે
HRA ના દરો પણ રીસેટ થઈને 24%, 16%, 8% પર આવી શકે છે.
એટલે કે ટકારાવી ઓછી દેખાશે, પરંતુ નુકસાન થશે નહીં.
તો પછી ફાયદો કેમ થશે?
બેઝિક પગારમાં મોટી છલાંગથી.
ઉદાહરણથી સમજો (Level-6, X City):
ટકાવારી ઘટી, પરંતુ HRA બમણાથી વધી ગયું. આ જ આઠમાં પગાર પંચની અસલી ગેમ છે.
2. મેડિકલ એલાઉન્સઃ પેન્શનરો માટે સૌથી મોટી રાહત
સાતમાં પગાર પંચમાં કાર્યરત કર્મચારીઓ માટે ફિક્સ્ડ મેડિકલ એલાઉન્સ લગભગ ખતમ કરી દેવામાં આવ્યું હતું અને CGHS પર ભાર આપવામાં આવ્યો. પરંતુ પેન્શનરો માટે આ ભથ્થું હજુ મહત્વનું છે.
વર્તમાન સ્થિતિ
Fixed Medical Allowance (FMA): ₹1000 દર મહિને
8th CPC માં શું બદલાશે?
2017 બાદ:
દવાઓની કિંમત વધી
હોસ્પિટલનો ખર્ચ અનેક ગણો થયો
તેથી મજબૂત આશા છે કેઃ
મેડિકલ એલાઉન્સ ₹2000-₹3000 દર મહિને કરી શકાય છે. આ ફેરફાર તે લાખો પેન્શનરો માટે મહત્વનો હશે જે CGHS હેઠળ આવતા નથી.
3. Travel Allowance (TA): DA મર્જરથી બદલાશે ગણિત
TA તે ભથ્થું છેઃ
ઘરથી ઓફિસ આવવા-જવા
ટ્રાન્સપોર્ટ ખર્ચ માટે આપવામાં આવે છે.
અત્યારે TA કઈ રીતે નક્કી થાય છે?
મૂળ TA + તેના પર DA
જેમ-જેમ DA વધે છે,, TA પણ વધે છે.
આઠમાં પગાર પંચમાં મોટું ટ્વિસ્ટ
8th CPC માં:
વર્તમાન DA (જે અત્યાર સુધી 60%+ સામેલ કરી શકાય છે)
બેઝિક પગારમાં મર્જ કરવામાં આવશે.
તેનો મતલબ
TA ની જૂની DA-લિંક્ડ સ્ટ્રક્ચર ખતમ
TA માટે નવો બેઝ રેટ નક્કી થશે
સરકારની સામે મજબૂરી પણ છેઃ છેલ્લા 10 વર્ષમાં
પેટ્રોલ-ડીઝલ
બસ-મેટ્રો ભાડુ
ખાનગી ટ્રાન્સપોર્ટ
મોંઘા થઈ ગયા છે
તેથી TA ની મૂળ રકમ વધવાની સંભાવના છે.
કુલ મળી પગાર પર શું અસર પડશે?
8th Pay Commission ની અસલી અસર ત્રણ લેવલ પર દેખાશે.
બેઝિક પગારમાં મોટો વધારો
HRA, TA જેવી રકમની ગણતરી નવા બેઝ પર થશે
પેન્શનરોને મેડિકલ એલાઉન્સથી સીધી રાહત
એટલે કે પગાર સ્લિપ માત્ર મોટી દેખાશે નહીં,
વાસ્તવમાં ટેક-હોમ વધશે.
તો આખરે મામલો શું છે
8મું પગાર પંચ માત્ર નંબદ બદલવાનો અભ્યાસ હશે નહીં. આ એક એવું રીસેટ હશે જેમાંઃ
HRA ની ટકાવારી ઘટીને પણ ફાયદો થશે.
TA આજના ખર્ચા પ્રમાણે પ્રાસંગિક બનશે
એટલે કે તમારી વધેલી સેલેરી માત્ર કાગળોમાં નહીં, પરંતુ દર મહિને ખિસ્સાનો ભાર વધશે.
