8th Pay Commission: જો 6% ઈન્ક્રીમેન્ટ થયું, તો કર્મચારીઓને કેટલો થશે ફાયદો, સમજો ગણિત

8th Pay Commission માં 6% ઈન્ક્રીમેન્ટની માંગથી કર્મચારીઓના પગારમાં મોટો વધારો જોવા મળી શકે છે. બેઝિક પે વધવાથી DA, HRA અને ઈન-હેન્ડ સેલેરી પણ વધશે, જેનાથી કુલ આવકમાં સારો વધારો થશે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 17, 2026, 12:52 PM IST
  • 6% વાર્ષિક ઈન્ક્રીમેન્ટની કર્મચારી યુનિયનની માંગ
  • યુનિયનની માંગ માનવામાં આવે તો કર્મચારીઓને થશે મોટો ફાયદો
  • DA, HRA જેવા ભથ્થામાં પણ થઈ શકે છે મોટો ફાયદો

આઠમાં પગાર પંચને લઈને કેન્દ્રીય કર્મચારીઓમાં ખુબ ઉત્સાહ છે, કારણ કે આ વખતે પગારમાં મોટા ફેરફારની આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. ખાસ કરી વાર્ષિક ઈન્ક્રીમેન્ટ 3% થી વધી 6% કરવાની માંગ ચર્ચામાં છે. જો સરકાર આ પ્રસ્તાવને માને છે તો કર્મચારીઓની બેઝિક સેલેરીથી લઈને ઇન-હેન્ડ પગારમાં સારો વધારો થઈ શકે છે. આ સાથે ડીએ, એચઆરએ અને અન્ય ભથ્થામાં વધારો જોવા મળશે.

8મા પગાર પંચને લઈને કેન્દ્રીય કર્મચરીઓએ આ વખતે મોટું લક્ષ્ય નક્કી કર્યું છે. નેશનલ કાઉન્સિલની ડ્રાફ્ટિંગ કમિટીએ પોતાનું ફાઇનલ મેમોરેન્ડમ સરકારને સોંપી દીધું છે, જેમાં ઘણી મહત્વની માંગ રાખવામાં આવી છે. તેમાં સૌથી વધુ ચર્ચા વાર્ષિક 6 ટકા પગાર વધારાની માંગને લઈને છે. અત્યાર સુધી કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને દર વર્ષે 3 ટકાનું ઈન્ક્રીમેન્ટ મળે છે. પરંતુ વધતી મોંઘવારીને જોતા કર્મચારી સંગઠન ઈચ્છે છે કે તેને વધારી 6 ટકા કરવામાં આવે. જો આ માંગ માનવામાં આવે તો કર્મચારીઓના પગારમાં પહેલા કરતા સારો વધારો થશે.

ઇન-હેન્ડ સેલેરી પર અસર
તેની સીધી અસર બેઝિક પે પર પડશે. ઉદાહરણ તરીકે જો કોઈ કર્મચારીનો બેઝિક પગાર 30,000 રૂપિયા છે તો 9 ટકા હિસાબે 900 રૂપિયા ઈન્ક્રીમેન્ટ મળે છે. પરંતુ છ ટકા થવાથી તે વધારો 1800 રૂપિયા થઈ જશે. એટલે કે સેલેરી ગ્રોથ ડબલ થઈ જશે. બેઝિક પે વધવાનો ફાયદો માત્ર ત્યાં સુધી સીમિત રહેશે નહીં. મોંઘવારી ભથ્થું પણ બેઝિક પગાર પર નક્કી થાય છે, તેથી બેઝિક વધરા ડીએ પણ વધી જશે. આ રીતે મકાન ભાડા ભથ્થું અને ટ્રાવેલ એલાઉન્સમાં પણ વધારો જોવા મળશે. કુલ મળી ઇન-હેન્ડ પગારમાં સારો વધારો જોવા મળશે.

ફાઇનલ મેમોરેન્ડમમાં ન્યૂનતમ મૂળભૂત પગાર
ફાઇનલ મેમોરેન્ડમમાં ન્યૂનતમ બેઝિક સેલેરી 69000 રૂપિયા કરવાનો પ્રસ્તાવ પણ રાખવામાં આવ્યો છે. આ સાથે 3.83 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગ કરવામાં આવી છે, જેનાથી પગારમાં મોટું સંશોધન સંભવ થઈ શકે. આ સિવાય HRA ને 30 ટકાથી વધારી 40 ટકા કરવાનું સૂચન આપવામાં આવ્યું છે. પેન્શનરો માટે પણ રાહતની માંગ કરવામાં આવી છે. તેમાં પેન્શનરોને HRA નો ફાયદો આપવા અને પેન્શન નિયમોને સરળ બનાવવાની વાત કહેવામાં આવી છે. દેશમાં દર 10 વર્ષે પગાર પંચ લાગૂ થાય છે. સાતમું પગાર પંચ 2016થી લાગૂ થયું હતું. તેથી આશા કરવામાં આવી રહી છે કે આઠમું પગાર પંચ જાન્યુઆરી 2026થી લાગૂ થઈ શકે છે. જો આ બધી માંગ માનવામાં આવી તો કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોની આર્થિક સ્થિતિમાં મોટો સુધાર જોવા મળી શકે છે.
 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

