/8th Pay Commission: જો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2 લાગુ થાય, તો બેઝિક પગાર થઈ જશે ₹89,000! નાના કર્મચારીઓને પણ મોટો ફાયદો

8th Pay Commission : અત્યારે સરકારી કચેરીઓથી લઈને સ્થાનિક ચાની દુકાનો સુધી, દરેક જગ્યાએ 8મા પગાર પંચ અંગે ચર્ચાઓ સાંભળવા મળી રહી છે. આ પંચની રચના થયાને હવે 10 મહિના વીતી ચૂક્યા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, પગાર પંચે દેશના વિવિધ ભાગોની મુલાકાત લીધી છે અને કર્મચારીઓ તથા પેન્શનરોનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા સંગઠનો સાથે સતત બેઠકો કરી છે.
સૌથી તાજેતરની બેઠક પુડુચેરીમાં યોજાઈ હતી. તે પહેલાં, પંચે ચેન્નાઈમાં પણ બેઠક કરી હતી. આ બેઠકોમાંથી સામે આવતી મુખ્ય માંગ 'ફિટમેન્ટ ફેક્ટર' અંગેની છે. કેટલાક સંગઠનોએ 3.83ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગ કરી છે, જોકે તેના અમલીકરણની શક્યતા ઓછી છે.
ઉચ્ચ ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગ શા માટે ?
8મા પગાર પંચ દ્વારા નક્કી કરાયેલા ફિટમેન્ટ ફેક્ટરના ગુણકના આધારે બેઝિક પગારમાં વધારો થશે. ઉદાહરણ તરીકે, તેની ગણતરી આ રીતે થશે: વર્તમાન બેઝિક પગાર × ફિટમેન્ટ ફેક્ટર = નવો બેઝિક પગાર. આ જ કારણ છે કે દરેકનું ધ્યાન ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર કેન્દ્રિત છે.
7મા પગાર પંચે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.57 નક્કી કર્યું હતું. ત્યારબાદ લેવલ 1ના કર્મચારીઓનો બેઝિક પગાર ₹7,000થી વધીને ₹18,000 થયો હતો.
અપેક્ષિત ફિટમેન્ટ ફેક્ટર શું હશે ?
અત્યાર સુધી, પગાર પંચ કે સરકાર તરફથી કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. જોકે, નિષ્ણાતો માને છે કે પંચ ફિટમેન્ટ ફેક્ટરને 1.83 અને 2ની વચ્ચે નક્કી કરી શકે છે.
જો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 1.83 નક્કી કરવામાં આવે, તો લેવલ 1ના કર્મચારીઓનો બેઝિક પગાર ₹32,940 સુધી પહોંચી શકે છે. તો લેવલ 2ના કર્મચારીઓનો બેઝિક પગાર ₹36,417 થઈ જશે. લેવલ 7ના કર્મચારીઓનો બેઝિક પગાર હાલના ₹44,900થી વધીને ₹82,167 સુધી પહોંચી શકે છે.
જો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2 લાગુ થાય તો...
જો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2 લાગુ કરવામાં આવે, તો લેવલ 1ના કર્મચારીઓનો બેઝિક પગાર ₹18,000થી વધીને ₹36,000 થઈ જશે. તો લેવલ 2ના કર્મચારીઓનો બેઝિક પગાર ₹39,800 થશે અને લેવલ 7ના કર્મચારીઓ માટે તે ₹89,800 સુધી પહોંચી શકે છે.
પગારમાં કેટલો વધારો થઈ શકે છે?
કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓના પગારમાં થનારો વધારો પ્રસ્તાવિત ફિટમેન્ટ ફેક્ટર, મોંઘવારી ભથ્થા (DA)માં વધારો અને લઘુત્તમ પગાર જેવા પરિબળો પર આધારિત રહેશે. સામાન્ય રીતે, પગારમાં 20 થી 30 ટકાના વધારાની અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે. જોકે, કેટલાક નિષ્ણાતો માને છે કે 30 થી 50 ટકાનો વધારો પણ શક્ય છે. જો પગાર પંચ વધુ ઉદારતા દાખવે, તો પગારમાં સંભવિત રીતે 80 ટકા સુધીનો વધારો થઈ શકે છે. નોંધનીય છે કે કર્મચારીઓને એરિયર્સની ગણતરી પગાર વધારાના પ્રમાણને આધારે કરવામાં આવશે.