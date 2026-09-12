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  • /8th Pay Commission: જો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2 લાગુ થાય, તો બેઝિક પગાર થઈ જશે ₹89,000! નાના કર્મચારીઓને પણ મોટો ફાયદો

8th Pay Commission: જો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2 લાગુ થાય, તો બેઝિક પગાર થઈ જશે ₹89,000! નાના કર્મચારીઓને પણ મોટો ફાયદો

8th Pay Commission : સરકારી કચેરીઓ 8મા પગાર પંચની ભલામણોની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે, ત્યારે જો 8મા પગાર પંચ દ્વારા 2ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટરનો પ્રસ્તાવ મૂકવામાં આવે તો સરકારી કર્મચારીઓના બેઝિક પગારમાં લેવલ મુજબ કેટલો વધારો થઈ શકે છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું. 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Sep 12, 2026, 11:12 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 11:12 AM IST
8th Pay Commission: જો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2 લાગુ થાય, તો બેઝિક પગાર થઈ જશે ₹89,000! નાના કર્મચારીઓને પણ મોટો ફાયદો

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

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