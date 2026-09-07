/8th Pay Commission: ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.57 રહેશે તો પટાવાળાથી લઈને અધિકારી સુધીનો આટલો વધશે પગાર, જુઓ આખી ગણતરી

8th Pay Commission: આઠમાં પગાર પંચને લઈને કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ વચ્ચે ખુબ ચર્ચા ચાલી રહી છે. દેશના અલગ-અલગ રાજ્યોમાં તેને લઈને સતત બેઠકો ચાલી રહી છે. હાલ પગાર વધારાને લઈને ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર ચર્ચા ટકેલી છે. કર્મચારી પ્રતીક્ષા કરી રહ્યાં છે કે તેના પગારમાં કેટલો વધારો થશે. જો સરકાર સાતમાં પગાર પંચની જેમ આઠમાં પગાર પંચમાં પણ 2.57નું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગૂ કરે છે તો કર્મચારીઓને મોટો ફાયદો થશે. આવો જાણીએ આ ફોર્મ્યુલાથી પટાવાળા, ટીચરથી લઈને ક્લાસ-1 ઓફિસર સુધીના પગારમાં કેટલો વધારો થશે.
ફિટમેન્ટ ફેક્ટરનું ગણિત
સૌથી પહેલા તે સમજવું જરૂરી છે કે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર આખરે કઈ રીતે કામ કરે છે. હકીકતમાં આ એક પ્રકારનું મલ્ટીપ્લાયર હોય છે. જ્યારે પણ નવું પગાર પંચ લાગૂ થાય છે તો જૂના બેઝિક પગારને આ ફેક્ટરથી ગુણાકાર કરી નવી બેઝિક સેલેરી નક્કી કરવામાં આવે છે. જો આ વખતે પણ તે ફોર્મ્યુલા અપનાવવામાં આવે છે તો ગણતરી સાવ સીધી હશે. નવો બેઝિક પગાર કાઢવા માટે જૂના બેઝિક સેલેરીનો 2.57થી ગુણાકાર કરવો પડશે.
ફિટમેન્ટ ફેક્ટર ફોરમ્યુલાઃ નવો બેઝિક પગાર= જૂનો બેઝિક પગાર (7th CPC)× ફિટમેનટ ફેક્ટર (2.57)
પટાવાળાથી લઈને શિક્ષક સુધીનો પગાર
હવે વાત કરીએ અલગ-અલગ જગ્યા પર બેઠેલા કર્મચારીઓના ખિસ્સામાં કેટલો પગાર આવશે. જો આપણે ગ્રુપ-ડી કર્મચારીઓ એટલે કે પટાવાળા (લેવલ-1) ની વાત કરીએ તો સાતમાં પગાર પંચમાં તેની બેઝિક સેલેરી 18000 રૂપિયા છે. 2.57ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પ્રમાણે તે સીધો 46260 રૂપિયા થઈ જશે. આ રીતે લેવલ-6 પર તૈનાત કોઈ પ્રાથમિક કે ટીજીટી ટીચરનો બેઝિક પગાર 3400 રૂપિયા છે. નવી ફોર્મ્યુલા લાગૂ થયા બાદ બેઝિક પે વધી લગભગ 91 હજાર રૂપિયા થઈ જશે.
|પદ /કર્મચારી
|7માં CPC માં બેઝિક પગાર
|2.57 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર બાદ નવો બેઝિક પગાર
|બેઝિક પગારમાં કુલ વધારો
|પટાવાળા / એમટીએસ (Level 1)
|₹18,000
|₹46,260
|+₹28,260
|ટીચર / પ્રાઇમરી-ટીજીટી (Level 6)
|₹35,400
|₹90,978
|+₹55,578
|ક્લાસ-1 ઓફિસર/ આઈએએસ-એસડીએમ (Level 10)
|₹56,100
|₹1,44,177
|+₹88,077
નોટઃ આ માત્ર બેઝિક સેલેરીની ગણતરી છે. DA (મોંઘવારી ભથ્થું), HRA (મકાન ભાડા ભથ્થું) અને TA (ટ્રાન્સપોર્ટ એલાઉન્સ) જોડાયા બાદ વાસ્તવિક પગાર તેનાથી વધુ હશે.
અધિકારીઓના પગારમાં મોટો વધારો
ક્લાસ-1 ઓફિસર માટે આ સમાચાર કોઈ મોટી ખુશખબરીથી ઓછા નથી. લેવલ-10ના અધિકારીઓની વર્તમાન બેઝિક સેલેરી 56100 રૂપિયા હોય છે. જ્યારે તેમાં 2.57 નું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગશે તો તે આંકડો 144177 રૂપિયા પર પહોંચી જશે. એટલે કે અધિકારીઓનો શરૂઆતી બેઝિક પગાર 1.44 લાખ રૂપિયાને પાર થઈ જશે.
ભથ્થા સહિત પેન્શનરોને પણ ફાયદો
આઠમાં પગાર પંચનો ફાયદો માત્ર બેઝિક પગાર સુધી સીમિત રહેવાનો નથી. બેઝિક પે વધવાની સાથે અન્ય ભથ્થા પર સીધી અસર પડશે. જેમ નવું પંચ લાગૂ થશે તો મોંઘવારી ભથ્થું શૂન્ય પર રીસેટ થશે. ત્યારબાદ નવા બેઝિક પે પ્રમાણે તેની ગણતરી થશે. મકાન ભાડા ભથ્થું તથા યાત્રા ભથ્થાને પણ રિવાઇઝ કરવામાં આવશે. એટલે કે કર્મચારીઓની ટેક હોમ સેલેરીમાં મોટો ઉછાળ આવશે. આ સિવાય મિનિમમ પેન્શન વર્તમાનમાં 9000 રૂપિયા છે, તે 2.57ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની સાથે વધી 23130 રૂપિયા થઈ જશે.