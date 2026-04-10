8th Pay Commission: 13 એપ્રિલે ડ્રાફ્ટિંગ કમિટીની બેઠકમાં લેવાશે મહત્વના નિર્ણય, જાણો પગારમાં કેટલો થઈ શકે છે વધારો?

8th Pay Commission: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે સોમવાર 13 એપ્રિલનો દિવસ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે, નેશનલ કાઉન્સિલ ઓફ જોઈન્ટ કન્સલ્ટેટિવ ​​મશીનરી (NC-JCM)ની ડ્રાફ્ટિંગ કમિટીની એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક 13 એપ્રિલના રોજ યોજાવાની છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Apr 10, 2026, 12:53 PM IST
  • 13 એપ્રિલની બેઠકમાં નક્કી થશે નવા પગારનું માળખું
  • DA અને પગાર વધારા મુદ્દે લેવાઈ શકે છે મહત્વનો નિર્ણય
  • શું 8મું પગાર પંચ બેઝિક સેલેરીમાં કરી દેશે મોટો ફેરફાર?

8th Pay Commission: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે સોમવાર 13 એપ્રિલનો દિવસ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે, નેશનલ કાઉન્સિલ ઓફ જોઈન્ટ કન્સલ્ટેટિવ ​​મશીનરી (NC-JCM)ની ડ્રાફ્ટિંગ કમિટીની એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક 13 એપ્રિલના રોજ યોજાવાની છે. આ બેઠકમાં 8મા પગાર પંચ માટેના મેમોરેન્ડમને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવશે. આ બેઠકમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર, ભથ્થાં અને પગાર અંગે ચર્ચા થઈ શકે છે.

કર્મચારીઓ સાથે જોડાયેલા આ મુદ્દાઓ પર થશે ચર્ચા
આ બેઠક એટલા માટે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે, કારણ કે કર્મચારીઓના પગાર, પેન્શન અને સર્વિસ કન્ડીશન સંબંધિત તમામ મોટા મુદ્દાઓને એકસાથે જોડીને કમિશન સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવશે. અગાઉ 12 માર્ચે પણ એક બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં આ દરખાસ્તો પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.

કર્મચારી સંગઠનો દ્વારા કમિશનને અનેક સૂચનો સુપરત કરવામાં આવ્યા છે. હાલમાં જ NC-JCMના સચિવ શિવ ગોપાલ મિશ્રાએ કમિશનને પત્ર લખીને 9 વધારાના મુદ્દાઓને પણ સામેલ કરવાની માંગ કરી છે. આ પહેલા કમિશને 18 પ્રશ્નોની યાદી જાહેર કરી હતી, જેમાં તમામ હિસ્સેદારોના મંતવ્યો માંગવામાં આવ્યા હતા.

 

કમિશન 18 મહિનામાં રજૂ કરશે પોતાના નિયમ
સરકારે પહેલાથી જ 8મા પગાર પંચની રચના કરી દીધી છે અને તેની કાર્યકાળની શરતો પણ નક્કી કરવામાં આવી છે. કમિશનને તેની ભલામણો રજૂ કરવા માટે 18 મહિનાનો સમયગાળો આપવામાં આવ્યો છે. તેનો કાર્યભાર કર્મચારીઓના સેલેરી સ્ટ્રક્ચર, ભથ્થાં, પેન્શન અને અન્ય લાભોની સમીક્ષા કરવાનો છે.

ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર નજર
કર્મચારીઓમાં હાલમાં સૌથી વધુ ચર્ચા ફિટમેન્ટ ફેક્ટરને લઈને થઈ રહી છે. કર્મચારીઓના પગાર નક્કી કરવા માટે આ ચોક્કસ ગુણકનો ઉપયોગ થાય છે. કર્મચારી સંગઠનો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 3.25 અથવા તેનાથી વધુ કરવાની માંગ કરી રહ્યા છે, જેથી મોંઘવારીના હિસાબે પગારમાં નોંધપાત્ર વધારો થઈ શકે.

DA અને તેના મર્જરની માંગ
હાલમાં કર્મચારીઓને 58% મોંઘવારી ભથ્થું (DA) મળી રહ્યું છે, જેને વધારીને 60% કરવામાં આવે તેવી અપેક્ષા છે. આ ઉપરાંત કર્મચારી સંગઠનો DAને બેઝિક પગારમાં જોડવાની પણ માંગ કરી રહ્યા છે. જો આવું થાય છે, તો બેઝિક પગારમાં વધારો થશે, જેના કારણે HRA, TA, પેન્શન અને ગ્રેચ્યુઇટી જેવા અન્ય લાભોમાં પણ વધારો થશે. 13 એપ્રિલના રોજ બેઠક બાદ તૈયાર કરાયેલ મેમોરેન્ડમ આગામી પગાર પંચ માટે પાયા તરીકે કામ કરશે. આની સીધી અસર લાખો કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોના પગાર અને લાભો પર પડશે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

