ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness8th Pay Commission: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે મહત્ત્વના સમાચાર, બોનસના નિયમો અને ભથ્થામાં થઈ શકે છે મોટા ફેરફાર

8th Pay Commission: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે મહત્ત્વના સમાચાર, બોનસના નિયમો અને ભથ્થામાં થઈ શકે છે મોટા ફેરફાર

8th Pay Commission latest Update: હાલમાં કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને ઉત્પાદકતા-સંલગ્ન બોનસ અને બિન-ઉત્પાદકતા બોનસ આપવામાં આવે છે. જો કે, આ માટેની મર્યાદા અને પાત્રતા માપદંડો વર્ષોથી મોટાભાગે યથાવત રહ્યા છે. મોંઘવારી અને બદલાતી આર્થિક પરિસ્થિતિઓ હોવા છતાં આ બોનસની ગણતરી માટે ઉપયોગમાં લેવાતા ધોરણોમાં અપેક્ષિત સુધારો થયો નથી.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 24, 2026, 06:36 PM IST
  • 8મું પગાર પંચ માત્ર પગાર જ નહીં, પણ વર્ષો જૂના બોનસના ધોરણો પણ બદલશે
  • સરકારી કર્મચારીઓના બોનસ અને ભથ્થામાં થશે મોટો સુધારો!
  • મોંઘવારીના જમાનામાં બોનસ ગણતરીની પદ્ધતિ બદલાશે

8th Pay Commission latest: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ હાલમાં 8મા પગાર પંચની ભલામણોની રાહ જોઈ રહ્યા છે. આમ તો ભલામણો 18 મહિનાની અંદર આપવાની હોય છે, પરંતુ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ એ જાણવા માટે ઉત્સુક છે કે, પગાર પંચ આખરે કયા-ક્યા મુદ્દાઓ પર નિર્ણય લેશે. સરકારના નોટિફિકેશન અનુસાર, તેમાં એ તમામ બાબતોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે જેના પર પગાર પંચ વિચારણા કરશે.

નોટિફિકેશનમાં શું છે?
નોટિફિકેશન અનુસાર, પંચનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય કર્મચારીઓની વિવિધ શ્રેણીઓ વચ્ચે પગાર, ભથ્થા અને સેવાની શરતોમાં સંતુલન સ્થાપિત કરવાનો છે. આ અંતર્ગત વર્તમાન બોનસ યોજનાઓની તપાસ કરવા અને તેને વધુ અસરકારક બનાવવા પર પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવશે. નોટિફિકેશનમાં સ્પષ્ટપણે ઉલ્લેખ છે કે, કર્મચારીઓને તેમના કાર્ય પ્રદર્શનના આધારે પ્રોત્સાહિત કરવા માટે સામાન્ય સિદ્ધાંતો, નાણાકીય માપદંડો અને ઉત્પાદકતા સાથે જોડાયેલા ધોરણો નક્કી કરવામાં આવશે.

બોનસના નિયમોમાં ફેરફારની આશા
નોંધનીય છે કે, વર્તમાનમાં કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને ઉત્પાદકતા સાથે જોડાયેલ બોનસ અને બિન-ઉત્પાદકતા બોનસ આપવામાં આવે છે, પરંતુ તેની મર્યાદા અને પાત્રતા વર્ષોથી લગભગ સ્થિર રહી છે. મોંઘવારી અને બદલાતી આર્થિક પરિસ્થિતિઓ હોવા છતાં બોનસની ગણતરીના ધોરણોમાં અપેક્ષિત સુધારો થયો નથી. આવી સ્થિતિમાં 8મા પગાર પંચ હેઠળ આ વ્યવસ્થાને આધુનિક જરૂરિયાતો મુજબ અપડેટ કરવામાં આવે તેવી અપેક્ષા છે. આ ઉપરાંત પગાર પંચ વર્તમાન ભથ્થા અને તેની પાત્રતાની શરતોની પણ સમીક્ષા કરશે, આનાથી એવી સંભાવના છે કે, બોનસની સાથે અન્ય લાભોમાં પણ સંતુલિત અને સુધાર કરવામાં આવી શકે છે.

કયા કર્મચારીઓને મળશે લાભ?

  • કેન્દ્ર સરકારના ઔદ્યોગિક અને બિન-ઔદ્યોગિક કર્મચારીઓ
  • અખિલ ભારતીય સેવાઓના અધિકારીઓ
  • સશસ્ત્ર દળોના કર્મચારીઓ
  • કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના કર્મચારીઓ
  • ભારતીય ઓડિટ અને એકાઉન્ટ્સ વિભાગના કર્મચારીઓ
  • સંસદ દ્વારા સ્થાપિત નિયામક સંસ્થાઓના સભ્યો (RBI સિવાય)
  • સુપ્રીમ કોર્ટ અને હાઈકોર્ટના (કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો હેઠળના) અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ
  • કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો હેઠળના ન્યાયિક અધિકારીઓ

પંચની રચના અને કાર્યક્ષેત્ર
નોંધનીય છે કે, 8મા પગાર પંચની અધ્યક્ષતા ન્યાયમૂર્તિ રંજના દેસાઈ કરી રહ્યા છે. રંજના દેસાઈની આગેવાની હેઠળની ત્રણ સભ્યોની સમિતિને સરકારને રિપોર્ટ સોંપવાની જવાબદારી આપવામાં આવી છે. નાણા મંત્રાલય દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા નોટિફિકેશનમાં પંચની રચના અને કાર્યક્ષેત્ર (ToR)ની સંપૂર્ણ વિગતો આપવામાં આવી છે. ToRમાં સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે, પંચ માત્ર સરકારી કર્મચારીઓના પગાર અને પેન્શન સુધારણા સુધી મર્યાદિત રહેશે નહીં, પરંતુ ભથ્થા, બોનસ, ગ્રેચ્યુઈટી અને પ્રદર્શન-આધારિત પ્રોત્સાહનો જેવા અન્ય નાણાકીય લાભોની પણ સમીક્ષા કરશે. અગાઉના પંચોની જેમ, આ સમિતિ પણ વ્યાપક પગાર સુધારણા અને લાભોમાં નોંધપાત્ર ફેરફારોની ભલામણ કરશે.
 

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

