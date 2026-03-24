8th Pay Commission : રામ નવમી પર લાખો કર્મચારીઓ માટે ખુશીના સમાચાર ! 25% આવશે વધુ પગાર
Indian Railway : ચૈત્ર નવરાત્રિમાં રેલવે કર્મચારીઓ માટે ખુશીના સમાચાર સામે આવ્યા છે. સરકારે રામ નવમી પહેલા કર્મચારીઓને મોટી ભેટ આપી છે. રેલવેના રનિંગ સ્ટાફના કિલોમીટર ભથ્થામાં નોંધપાત્ર વધારો કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
Indian Railway : ચૈત્ર નવરાત્રિમાં રેલવેના રનિંગ સ્ટાફ માટે ખુશીના સમાચાર સામે આવ્યા છે. રામ નવમી પહેલા રેલવે મંત્રાલયે લોકો પાઇલોટ્સ અને ગાર્ડ્સ (ટ્રેન મેનેજર્સ) અંગે એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે, જેમાં તેમના ભથ્થામાં નોંધપાત્ર વધારો કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવના નેતૃત્વમાં લેવાયેલા આ નિર્ણયને કારણે 200000 કર્મચારીઓને સીધો લાભ થશે.
કિલોમીટર ભથ્થું 25% વધારવામાં આવ્યું
રેલવેનું સંચાલન માળખું અન્ય વ્યવસાયો કરતા થોડું અલગ છે. અહીં તેના નિશ્ચિત પગાર ઉપરાંત ડ્રાઇવરો અને ગાર્ડ્સને ટ્રેન ચલાવતી વખતે તેઓ જે કિલોમીટરનું અંતર કાપે છે તેના માટે નાણાકીય વળતર મળે છે. રેલવે બોર્ડ દ્વારા જારી કરાયેલા નવા નિર્દેશ અનુસાર, આ 'કિલોમીટર ભથ્થું' હવે 25% વધારવામાં આવ્યું છે. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો ટ્રેન ચલાવવામાં સામેલ દરેક વ્યક્તિ હવે પ્રતિ કિલોમીટર મુસાફરી કરીને પહેલા કરતા નોંધપાત્ર રીતે વધુ કમાણી કરશે.
ALK રેટમાં પણ 25%નો વધારો
ઘણીવાર એવું બને છે કે રનિંગ સ્ટાફના સભ્યોને ટ્રેન ચલાવવાને બદલે મીટિંગમાં હાજરી આપવા, તબીબી તપાસ કરાવવા અથવા વિશેષ તાલીમ સેશનમાં ભાગ લેવા જવું પડે છે. આવા સમયગાળા દરમિયાન તેઓ સક્રિય રીતે ટ્રેન ચલાવતા ન હોવાથી તેમને 'એલાઉન્સ ઇન લીયુ ઓફ કિલોમીટરેજ' (ALK) દ્વારા વળતર આપવામાં આવે છે. મંત્રાલયે ખાતરી કરી છે કે કર્મચારીઓ આ મોરચે પણ નિરાશ ન થાય, ALK દરોમાં પણ 25% વધારો જાહેર કર્યો છે. આનો અર્થ એ છે કે જ્યારે તમે ફિલ્ડ ડ્યુટીથી દૂર હોવ ત્યારે પણ તમારી કમાણી પર કોઈ અસર થશે નહીં.
The Ministry of Railways has revised the Kilometrage Allowance and Allowance in lieu of Kilometrage ALK for running staff with effect from 01.01.2024 Sincere thanks to @ShivaGopalMish1 & @AshwiniVaishnaw for their efforts and support in making this happen.#KilometrageAllowance pic.twitter.com/5npikdvf7A
— 8th pay commission (@8thpaycommision) March 21, 2026
2024થી એરિયર્સ સાથે ચૂકવાશે પગાર
આ જાહેરાતની સારી વાત એ છે કે આ વધારો આજથી અમલી નથી થયો, પરંતુ 1 જાન્યુઆરી, 2024થી લાગુ માનવામાં આવશે. જેના કારણે છેલ્લા બે વર્ષનું એરિયર્સ પણ ચૂકવવામાં આવશે. આ નિર્ણય એટલા માટે લેવામાં આવ્યો હતો કારણ કે મોંઘવારી ભથ્થું (DA) 50%ને વટાવી ગયું છે. નિયમો અનુસાર, એકવાર DA આ સ્તર પર પહોંચી જાય, પછી અનેક ખાસ ભથ્થામાં વધારો કરવો ફરજિયાત બની જાય છે.
આગામી 8મા પગાર પંચ પહેલા કર્મચારી સંગઠનોની જીત
આગામી 8મા પગાર પંચ અંગે ચર્ચાઓ વચ્ચે આને રેલવે કર્મચારીઓ માટે એક મોટી જીત તરીકે બિરદાવવામાં આવી રહી છે. AIRF અને NFIR જેવા અગ્રણી રેલવે સંગઠનો લાંબા સમયથી આ પગલાની હિમાયત કરી રહ્યા હતા. સરકારના આ પગલાથી કર્મચારીઓની આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો થશે જ સાથે સાથે તેમના કામ પ્રત્યેનો ઉત્સાહ પણ વધશે. રામ નવમીના શુભ અવસર પર મળેલી આ ભેટથી રેલવે કર્મચારીઓના ઘરોમાં ખુશી બેવડાઈ ગઈ છે.
