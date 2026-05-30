/8th Pay Commission: રેલવેએ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર કરી મોટી માંગ, જાણો કેટલો વધી જશે પગાર?

8th Pay Commission Updates: રેલવેના સંગઠને આઠમાં પગાર પંચની સામે અલગ-અલગ સ્તરના કર્મચારીઓ માટે અલગ-અલગ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગૂ કરવાની માંગ કરી છે. તે 2.92થી 4.38 વચ્ચે છે.
8th Pay Commission: ઈન્ડિયન રેલવે ટેક્નિકલ સુપરવાઇઝર એસોસિએશન (IRTSA) એ આઠમાં પગાર પંચની સામે પોતાના કર્મચારીઓ માટે મોટી માંગ રાખી છે. તે હેઠળ રેલવેના બધા કર્મચારીઓ માટે એક સમાન પે-મેટ્રિક્સના આધાર પર 5-ગ્રેડેડ ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગ કરી છે. એટલે કે અલગ-અલગ સ્તરના કર્મચારીઓ માટે અલગ-અલગ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગૂ કરવાની માંગ. આ ફોર્મ્યુલા હેઠળ ઉચ્ચ પદ પર બેઠેલા અધિકારીઓ અને ટેક્નિકલ સ્ટાફના બેઝિક પગારમાં 192 ટકાથી મહત્તમ 388 ટકા સુધીનો વધારો થઈ શકે છે.
શું છે 5-ગ્રેડેડ ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની ગણતરી?
7મા પગાર પંચ હેઠળ બધા માટે એક સમાન 2.57 નું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર હતું. તેનાથી વિપરીત IRTSA એ પદોની જવાબદારી પ્રમાણે પાંચ અલગ-અલગ Multipliers નક્કી કરવાનો પ્રસ્તાવ આપ્યો છે.
લેવલ 1-5 : 2.92
લેવલ 6-8 : 3.50
લેવલ 9-12 : 3.80
લેવલ 13-16 : 4.09
લેવલ 17-18 : 4.38
એટલું જ નહીં IRTSA એ રેલવે ટેક્નિકલ સુપરવાઇઝર માટે નવું કેડર સ્ટ્રક્ચર અને શરૂઆતી વેતનનું પણ સૂચન કર્યું છે, જે આ પ્રકારે છે.
જુનિયર એન્જિનિયર (Level-7) 1,57,400 રૂપિયા
સીનિયર સેક્શન એન્જિનિયર (Gr-B, Level-8) 1,66,800 રૂપિય
સહાયક મેનેજર (Gr-B, Level-9) 2,01,600 રૂપિયા
મેનેજર (Gr-B, Level-10) 2,13,000 રૂપિયા
સીનિયર મેનેજર (Gr-A, Level-11) 2,57,000 રૂપિયા
શું છે રેલવેનો તર્ક?
રેલવે એસોસિએશનનો તર્ક છે કે પાછલા પગાર પંચને કારણે સીનિયર સુપરવાઇઝર અને તેની નીચે કામ કરનાર કર્મચારીઓના વેતનમાં અંતર ખુબ ઓછું થઈ ગયું છે. ઘણીવાર સુપરવાઇઝરને પોતાની હેઠળ કામ કરનાર કર્મચારીની સમાન વેતન મળે છે. 4.38% નું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર આ વિસંગતિને દૂર કરશે.
આ સિવાય રેલવેમાં ટોપ લેવલના એન્જિનિયર્સ અને બીજા મોટા પદો માટે મોટા પગાર વધારાનો પ્રસ્તાવ રાખવામાં આવ્યો છે, જેથી સરકારી નોકરીનો પગાર પણ ખાનગી સેક્ટરના મુકાબલે આકર્ષક રહે. આ સિવાય સંગઠન તરફથી અન્ય માંગ પણ કરવામાં આવી છે જેમ કે DA નું બેઝિક પગારમાં ઓટોમેટિક મર્જર, 5 ટકાનો વાર્ષિક પગાર વધારો વગેરે.