1 જાન્યુઆરીથી લાગુ થઈ રહ્યું છે 8th Pay Commission! કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓના પગારમાં થશે નોંધપાત્ર વધારો !
8th Pay Commission: ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.57 પર સેટ કરવામાં આવ્યો, ગ્રેડ પે નાબૂદ કરવામાં આવ્યો, અને એક નવું પગાર મેટ્રિક્સ રજૂ કરવામાં આવ્યું, જેનાથી પગાર માળખું પહેલા કરતાં વધુ સરળ અને પારદર્શક બન્યું. હવે જ્યારે તેનો કાર્યકાળ પૂરો થવાનો છે, ત્યારે કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો સંપૂર્ણપણે 8મા પગાર પંચ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યા છે.
8th Pay Commission: 31 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ 7મા કેન્દ્રીય પગાર પંચના 10 વર્ષ પૂર્ણ થઈ રહ્યા છે. 1લી જાન્યુઆરી, 2016ના રોજ અમલમાં આવેલા આ પગાર પંચે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે પગાર પ્રણાલીમાં મોટા ફેરફારો કર્યા છે. ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.57 નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો, ગ્રેડ પે નાબૂદ કરવામાં આવ્યો હતો, અને એક નવું પગાર મેટ્રિક્સ રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું, જેનાથી પગાર માળખું પહેલા કરતા સરળ અને વધુ પારદર્શક બન્યું હતું. હવે, તેનો કાર્યકાળ પૂરો થવાનો હોવાથી, કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો સંપૂર્ણ રીતે 8મા પગાર પંચ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યા છે. 8મા પગાર પંચનો અમલ 1 જાન્યુઆરી, 2026થી થઈ શકે છે.
વિગતો શું છે?
7મા પગાર પંચ પહેલા, એટલે કે, છઠ્ઠા પગાર પંચના છેલ્લા તબક્કા દરમિયાન, ફુગાવો નોંધપાત્ર રીતે વધ્યો હતો. ડિસેમ્બર 2015 સુધીમાં, મોંઘવારી ભથ્થું (DA) 119% સુધી પહોંચી ગયું હતું. લેવલ 1 કર્મચારીનો મૂળ પગાર 7000 રૂપિયા અને ગ્રેડ પે 1800 રૂપિયા હતો, જે કુલ 8800 રૂપિયા થાય. આના પર DA આશરે 10472 રૂપિયા અને HRA X-કેટેગરી શહેરોમાં 2640 રૂપિયા થયો. આનાથી કુલ પગાર આશરે 22000 રૂપિયા થયો. સ્પષ્ટપણે, તે સમયે વધતી જતી ફુગાવાની અસર મોટાભાગે DA દ્વારા આવરી લેવામાં આવી હતી.
DA શૂન્યથી શરૂ થયો
7મા પગાર પંચની રજૂઆત સાથે, DA શૂન્યથી શરૂ થયો, પરંતુ મૂળ પગાર સીધો વધારીને 18000 રૂપિયા કરવામાં આવ્યો. ગ્રેડ પે સંપૂર્ણપણે નાબૂદ કરવામાં આવ્યો, અને એક નવો પગાર મેટ્રિક્સ લાગુ કરવામાં આવ્યો. હવે, લગભગ 10 વર્ષ પછી, DA વધીને 58% થઈ ગયો છે, એટલે કે 18000ના મૂળ પગાર પર, DA આશરે 10440 રૂપિયા છે. X-કેટેગરી શહેરોમાં, HRA 5400 રૂપિયા છે. આમ, લેવલ-1 કર્મચારીનો વર્તમાન માસિક પગાર આશરે 33500 રૂપિયાથી 34000 રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયો છે, જેમાં પરિવહન ભથ્થા જેવા અન્ય ભથ્થાઓનો સમાવેશ થતો નથી.
પગાર કેટલો વધશે?
સીધી સરખામણી કરવાથી સ્પષ્ટ ચિત્ર બહાર આવે છે. મૂળભૂત પગાર ₹8,800 થી વધીને ₹18,000 થયો છે, જે બમણાથી વધુ છે. DA ટકાવારી દર ઓછો દેખાય છે, પરંતુ રકમ ₹10,400 ની આસપાસ રહે છે. HRA બમણાથી વધુ થયો છે, અને કુલ પગારમાં આશરે 55% નો વધારો થયો છે.
જોકે, મુખ્ય મુદ્દો એ છે કે 2016થી લઘુત્તમ મૂળભૂત પગારમાં વધારો થયો નથી. આ જ કારણ છે કે, DA 50%ને વટાવી ગયા પછી, કર્મચારી સંગઠનો નવા ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અને ઉચ્ચ લઘુત્તમ વેતનની માંગ કરી રહ્યા છે. 7મા પગાર પંચના ગયા પછી, 8મા પગાર પંચ પાસેથી અપેક્ષાઓ ઝડપથી વધી રહી છે.
