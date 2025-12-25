8th Pay Commission: 1973 નો તે 'ગુપ્ત' નિયમ, જેથી હંમેશા જાન્યુઆરીમાં લાગૂ થાય છે નવું પગાર પંચ, DA સાથે છે કનેક્શન
8th Pay Commission: આજથી બાવન વર્ષ પહેલાં, 1973 પહેલાં, કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે પગાર વધારા માટે કોઈ નિશ્ચિત પેટર્ન નહોતી. સરકારો તેમની સુવિધા મુજબ પગાર વધારો કરતી હતી. જોકે, ત્રીજા પગાર પંચે આ સમગ્ર વ્યવસ્થા બદલી નાખી.
8th Pay Commission: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ વચ્ચે એક સવાલની ચર્ચા થઈ રહી છે- આઠમું પગાર પંચ ક્યારે આવશે? સાતમાં પગાર પંચનું 10 વર્ષનું ચક્ર 31 ડિસેમ્બર 2025ના ખતમ થઈ રહ્યું છે. આ પ્રમાણે 1 જાન્યુઆરી 2026થી નવું પગાર પંચ લાગૂ થઈ જવું જોઈએ.
પરંતુ શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે પગાર પંચ હંમેશા જાન્યુઆરીમાં જ કેમ લાગુ કરવામાં આવે છે? સરકાર તેને જૂન કે ઓક્ટોબરમાં કેમ લાગુ કરી શકતી નથી? આ કોઈ સંયોગ નથી, પરંતુ મોંઘવારી ભથ્થા (DA) સાથે સીધો સંબંધિત 52 વર્ષ જૂનો, સુવિચારિત નિયમ છે. આ નિયમ 1973 માં લાગુ કરવામાં આવ્યો હતો, અને ત્યારથી દરેક સરકારે તેનું પાલન કર્યું છે. પરંતુ તેની સામાન્ય રીતે ચર્ચા થતી નથી, તેથી તે એક રહસ્ય રહે છે.
ચાલો આજે આ 52 વર્ષ જૂના રહસ્યને ઉજાગર કરીએ અને સમજીએ કે તમારા પગાર વધારાનો શુભ સમય હંમેશા જાન્યુઆરીમાં જ કેમ આવે છે.
આજથી 52 વર્ષ પહેલા એટલે કે 1973 સુધી, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓનો પગાર વધારવાની કોઈ ફિક્સ પેટર્ન નહોતી. સરકારે પોતાની સુવિધાનુસાર પગાર વધારતી હતી. પરંતુ ત્રીજા પગાર પંચે આ વ્યવસ્થાને બદલી નાખી.
ઓલ ઈન્ડિયા એકાઉન્ટ્સ એન્ડ ઓડિટ કમિટીના મહાસચિવ હરિશંકર તિવારી જણાવે છે, '1973મા ત્રીજા પગાર પંચે ભલામણ કરી કે વેતનમાં સંશોધન દર 10 વર્ષે થવું જોઈએ અને તેને લાગૂ કરવાની તારીખ 1 જાન્યુઆરી હોવી જોઈએ. તે સમયની સરકારે આ વાત માની લીધી. તેની પાછળ એક મોટું કારણ આર્થિક અને તાર્કિક કારણ હતું- મોંઘવારી ભથ્થાની ગણતરી.'
તો પછી સરકારે આવું કેમ ન કર્યું?
તેનો જવાબ ડીએની ગણતરીની પદ્ધતિમાં છુપાયેલો છે. મોંઘવારી ભથ્થું ઓલ ઈન્ડિયા કન્ઝ્યુમર પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ (AICPI-IW) ના 12 મહિનાના સરેરાશના આધારે નક્કી કરવામાં આવે છે.
DA ની સાયકલ: સરકાર વર્ષમાં બે વખત (1 જાન્યુઆરી અને 1 જુલાઈ) થી ડીએ વધારે છે.
જાન્યુઆરીનું ગણિતઃ 1 જાન્યુઆરીની તારીખ એક સ્પષ્ટ કટ-ઓફ ડેટ આપે છે. 31 ડિસેમ્બરે વર્ષ ખતમ થાય છે અને સરકારની પાસે છેલ્લા 12 મહિનાની મોંઘવારીના સ્પષ્ટ આંકડા હોય છે. તેનાથી તે ગણતરી કરવી સરળ બની જાય છે કે નવા પગારપંચમાં જૂના મોંઘવારી ભથ્થાને સમાવી લેવામાં આવે.
2. DA 'મર્જ નહીં, એડજસ્ટઃ જાન્યુઆરી કેમ જરૂરી?
પગાર પંચનું પ્રાથમિક કાર્ય ફક્ત પગાર વધારવાનું નથી, પરંતુ પગાર માળખામાં ફેરફાર કરવાનું છે. જ્યારે પણ નવું પગાર પંચ નિયુક્ત કરવામાં આવે છે, ત્યારે તે જૂના મૂળ પગાર અને તે તારીખ સુધીના તમામ મોંઘવારી ભથ્થાઓને જોડીને "નવું મૂળ પગાર" બનાવે છે. આ પ્રક્રિયા પછી, પગાર મીટર શૂન્ય (0%) પર રીસેટ કરવામાં આવે છે.
ઉદાહરણ તરીકે આ સમજાવો:
7મું પગાર પંચ 1 જાન્યુઆરી, 2016 ના રોજ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યું હતું. તે સમય સુધીમાં, કર્મચારીઓનું મોંઘવારી ભથ્થું 125% સુધી પહોંચી ગયું હતું. કમિશને જૂના મૂળ પગાર અને 125% મોંઘવારી ભથ્થાને જોડીને એક નવો મૂળ પગાર બનાવ્યો, અને મોંઘવારી ભથ્થું ઘટાડીને 0% કર્યું.
જો આ વર્ષના મધ્યમાં (દા.ત., જૂનમાં) કરવામાં આવ્યું હોત, તો મોંઘવારી ભથ્થાની ગણતરી અધૂરી અને જટિલ હોત. તેથી, 1 જાન્યુઆરી સૌથી સચોટ તારીખ છે, જ્યારે પાછલા વર્ષની બધી ગણતરીઓ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે.
હરિશંકર તિવારી કહે છે, "જાન્યુઆરીનો સમય સરકાર અને કર્મચારીઓ બંને માટે ફાયદાકારક છે. આનાથી ડીએ એડજસ્ટ કરવામાં થતી કોઈપણ મૂંઝવણ દૂર થાય છે અને સરકાર માટે તેના વધારાના પગાર ખર્ચનો અંદાજ કાઢવાનું પણ સરળ બને છે."
3. આઠમાં પગાર પંચમાં શું થશે?
હવે આવીએ સૌથી મોટા સવાલ પર- આઠમાં પગાર પંચમાં શું થશે? 1973નો નિયમ અહીં પણ લાગૂ થશે.
લાગૂ થવાની તારીખઃ 8મું પગાર પંચ તકનીકી દ્રષ્ટિએ 1 જાન્યુઆરી 2026થી પ્રભાવી માનવામાં આવશે.
પૈસા ક્યારે મળશેઃ હરિશંકર તિવારી પ્રમાણે સરકાર 2027 ની વચ્ચે કે 2028મા લાગૂ કરી શકે છે, જેથી તેનો સીધો રાજકીય ફાયદો 2029ની લોકસભા ચૂંટણીમાં મળી શકે. પરંતુ જ્યારે પણ પૈસા મળશે, તે 1 જાન્યુઆરી 2026થી મળશે. એટલે કે કર્મચારીઓને એરિયર મળશે.
4. પગારની ગણતરીનું ગણિત
હવે તે માનીએ કે સરકાર 1.92 નું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અપનાવે છે (જે વર્તમાન આર્થિક સ્થિતિમાં સૌથી ઉપયુક્ત લાગે છે) તો પગાર આ રીતે વધશે.
મિનિમમ બેઝિક પેઃ અત્યારે 18000 રૂપિયા છે. 1.92 થી ગણુકાર કરવા પર 34560 રૂપિયા થઈ જશે.
DA નું શું થશેઃ 34,560 રૂપિયામાં તમારો જાન્યુઆરી 2026 સુધીનો બધો DA (આશરે 60-65%) સામેલ થશે. એટલે કે નવી પગાર સ્લિપમાં ડીએ ફરી 0% થી શરૂ થશે.
50 વર્ષ જૂની પરંપરા જે મોટા ફાયદાઓ આપશે
તો હવે તમે સમજો છો કે પગાર પંચનું "જાન્યુઆરી કનેક્શન" કોઈ સંયોગ નથી, પરંતુ 1973માં સ્થાપિત એક વિચારેલી સિસ્ટમ છે. આ જ પરંપરા 8મા પગાર પંચમાં પણ અનુસરવામાં આવશે. ભલે તમારા પગારમાં 2028 સુધીનો સમય લાગી શકે, પણ જ્યારે પણ તે આવશે, તે 1 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ આવશે. અને આ રાહ જોવાથી તમને લાખો રૂપિયાના બાકી લેણાંના રૂપમાં ચોક્કસ "જેકપોટ" મળશે.
