Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Dec 18, 2025, 10:26 PM IST

8મું પગાર પંચમાં HRAમાં થઈ શકે છે મોટું નુકસાન, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે મહત્વના સમાચાર

8th Pay Commission: 7મા પગાર પંચનો કાર્યકાળ 31 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ સમાપ્ત થઈ રહ્યો છે અને 8મા પગાર પંચનો સમયગાળો 1 જાન્યુઆરી 2026થી શરૂ થવાનું મનવામાં આવી રહ્યું છે. જો કે, હજુ સુધી કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા એ સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું નથી કે, 8મા પગાર પંચની ભલામણો ક્યારે લાગુ થશે અને એરિયર્સની ગણતરી કઈ તારીખથી કરવામાં આવશે. સામાન્ય રીતે નવું પગાર પંચ જુનું સમાપ્ત થતા જ પ્રભાવી માનવામાં આવે છે. નાણા મંત્રાલયે નવેમ્બર 2025માં 8મા પગાર પંચને રિપોર્ટ સોંપવા માટે 18 મહિનાનો સમય આપ્યો છે, જ્યારબાદ તેને લાગુ કરવામાં વધુ 6 મહિના જેટલો સમય લાગી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં સવાલ એ ઊભો થાય છે કે, જો વિલંબ થશે તો કર્મચારીઓ અને પેન્શનધારકોને કેટલું નુકસાન થશે.

DAને બેઝિક પેમાં ઉમેરીને ફિટમેન્ટ ફેક્ટર તૈયાર કરાય
ઘણીવાર કર્મચારીઓને લાગે છે કે વિલંબ થવા પર તેમને તમામ ભથ્થાંનું એરિયર્સ મળશે, પરંતુ વાસ્તવિકતા કંઈક અલગ છે. કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને નવા પગાર પંચમાં મુખ્યત્વે બેઝિક પે (મૂળ પગાર)નું જ એરિયર્સ મળે છે. ટ્રાન્સપોર્ટ એલાઉન્સ, યુનિફોર્મ એલાઉન્સ અને ચાઈલ્ડ એજ્યુકેશન એલાઉન્સ જેવા ભથ્થાં નક્કી કરેલી રકમના હોય છે, તેથી તેના પર એરિયર્સ મળતું નથી. તેવી જ રીતે મોંઘવારી ભથ્થું એટલે કે DA પણ એરિયર્સમાં સામેલ હોતું નથી, કારણ કે નવું પગાર પંચ લાગુ થતા જ DAને બેઝિક પેમાં ઉમેરીને ફિટમેન્ટ ફેક્ટર બનાવવામાં આવે છે. બેઝિક વધતાની સાથે જ DA આપોઆપ વધી જાય છે, તેથી DAનું અલગથી એરિયર્સ આપવામાં આવતું નથી.

HRAને લઈને ટેન્શનમાં કર્મચારીઓ
સૌથી મોટું નુકસાન હાઉસ રેન્ટ એલાઉન્સ એટલે કે HRAને લઈને થઈ શકે છે. ઓલ ઇન્ડિયા એનપીએસ એમ્પ્લોઇઝ ફેડરેશનના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મનજીત સિંહ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, નવા પગાર પંચમાં HRAનું એરિયર્સ મળતું નથી. જો 8મું પગાર પંચ મોડું લાગુ થશે, તો કર્મચારીઓને હજારો નહીં પણ લાખો રૂપિયાનું નુકસાન થઈ શકે છે.

ઉદાહરણ તરીકે, જો કોઈ કર્મચારીનો હાલનો બેઝિક પગાર 76,500 રૂપિયા છે અને 8મું પગાર પંચ 1 જાન્યુઆરી 2028થી લાગુ થાય છે, તો તેને માત્ર HRA તરીકે અંદાજે 3.80 લાખ રૂપિયાનું નુકસાન થઈ શકે છે, જે બે વર્ષના સમયગાળાનું છે.

શું છે સંપૂર્ણ વિગત?
હાલમાં 7મા પગાર પંચ હેઠળ HRA શહેરની કેટેગરી પર આધાર રાખે છે. X કેટેગરી શહેરોમાં 24%, Y કેટેગરીમાં 16% અને Z કેટેગરીમાં 8% HRA મળે છે. સરકારે ન્યૂનતમ HRAની મર્યાદા પણ નક્કી કરેલી છે. જેમ-જેમ DA વધે છે, તેમ તેમ HRAના દરો પણ વધે છે. હાલમાં DA 53% પર હોવાથી HRA વધીને X શહેરોમાં 30%, Yમાં 20% અને Z માં 10% સુધી પહોંચી ગયું છે. જો 8મા પગાર પંચમાં વિલંબ થાય છે, તો વધેલા બેઝિક પર મળતું HRA સમયસર નહીં મળે અને આ જ કર્મચારીઓ માટે સૌથી મોટું આર્થિક નુકસાન સાબિત થઈ શકે છે.

