8th Pay Commission: ક્યારે વધશે પગાર અને કેટલો મળશે ફાયદો? અહીં જાણો તમારા દરેક સવાલનો જવાબ
8th pay commission government employees: 8મા પગાર પંચની ભલામણો 1 જાન્યુઆરી 2026થી લાગૂ થશે કે નહીં? આ સવાલ પર સરકારે સંસદમાં સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરી છે. નાણા રાજ્યમંત્રીએ જણાવ્યું કે લાગૂ કરવાની તારીખ હજુ નક્કી નથી અને પંચનો રિપોર્ટ આવવામાં 18 મહિનાનો સમય લાગી શકે છે. એટલે કે કર્મચારીઓએ હજુ રાહ જોવી પડશે.
8th Pay Commission: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો વચ્ચે આઠમાં પગાર પંચને લઈને ચર્ચાનું બજાર ગરમ છે. દરેકના મનમાં તારીખો, એરિયર અને પગારમાં થનારા વધારાને લઈને ઘણા પ્રકારના સવાલ છે. શું સેલેરી 2026થી વધશે? રિપોર્ટ ક્યારે આવશે? સરકારનું વલણ શું છે? જો તમારા મનમાં પણ નવા પગાર પંચને લઈને શંકા છે તો અહીં સરળ સવાલ-જવાબ દ્વારા સમજો અત્યાર સુધીના તમામ અપડેટ...
સવાલઃ આઠમાં પગાર પંચની ભલામણ ક્યારથી લાગૂ માનવામાં આવશે?
જવાબઃ આ સૌથી મોટો સવાલ છે. સામાન્ય રીતે કર્મચારીઓને આશા હતી કે ભલામણ ભલે મોડેથી આવે, પરંતુ તેને 1 જાન્યુઆરી 2026થી લાગૂ માનવામાં આવશે અને એરિયર મળશે. પરંતુ સરકારે સંસદમાં સ્પષ્ટ કર્યું કે હજુ લાગૂ થવાની તારીખ વિશે કોઈ નિર્ણય લેવાયો નથી. નાણા રાજ્યમંત્રીએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું કે, આઠમાં પગાર પંચના લાગૂ થવાની તારીખ સરકાર નક્કી કરશે. એટલે કે હાલ 1 જાન્યુઆરી 2026ની તારીખ પર સરકારની સત્તાવાર મહોર લાગી નથી.
સવાલઃ પંચનો રિપોર્ટ ક્યાં સુધી આવવાની આશા છે?
જવાબઃ જવાબ: સરકારે જણાવ્યું છે કે કમિશનનું કામ શરૂ થઈ ગયું છે. નાણા મંત્રાલયે 3 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ કમિશનના સંદર્ભ નિયમો (ToR) જારી કર્યા હતા. નિયમો અનુસાર, કમિશને નોટિફિકેશનની તારીખથી 18 મહિનાની અંદર તેનો અહેવાલ રજૂ કરવાની અપેક્ષા છે. પરિણામે, કમિશનનો અંતિમ અહેવાલ 2027 ના મધ્ય સુધીમાં અપેક્ષિત છે.
પ્રશ્ન: પગાર અને પેન્શનમાં કેટલો વધારો થઈ શકે છે?
જવાબ: પગાર વધારાની સંપૂર્ણ ગણતરી "ફિટમેન્ટ ફેક્ટર" પર આધારિત છે. 7મા પગાર પંચમાં, આ પરિબળ 2.57 હતું. નિષ્ણાતો માને છે કે 8મા પગાર પંચમાં તેને 2.86 કે તેથી વધુ કરી શકાય છે. જો આવું થાય, તો જૂના પગાર અને પેન્શનમાં આશરે 30% થી 24% નો નોંધપાત્ર વધારો થઈ શકે છે. વધુમાં, વધેલો મોંઘવારી ભથ્થો (DA/DR) પણ નવા મૂળ પગારમાં ઉમેરવામાં આવશે.
સવાલઃ તેનો ફાયદો કેટલા લોકોને મળશે અને શું સરકાર પાસે ફંડ છે?
જવાબઃ સરકારના આંકડા પ્રમાણે દેશમાં 50.14 લાખ કેન્દ્રીય કર્મચારી અને આશરે 69 લાખ પેન્શનરો છે. એટલે કે કુલ મળી 1.19 કરોડથી વધુ લોકોને તેનો સીધો ફાયદો મળશે. રહી વાત પૈસાની તો સરકારે સંસદમાં આશ્વાસન આપ્યું કે ફંડની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. જ્યારે પંચની ભલામણો મંજૂર માનવામાં આવશે. સરકાર તેને લાગૂ કરવા માટે બજેટમાં નાણાનો બંદોબસ્ત કરી લેશે.
