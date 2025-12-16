Prev
આવી ગઈ તારીખ... આ દિવસથી મળશે 8મા પગાર પંચનો લાભ !

8th Pay Commission : કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો ફરી એકવાર 8મા પગાર પંચ અંગે આશા અને ચિંતા વચ્ચે ફસાયેલા છે. ત્યારે વધુ એક સારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. 8મા પગાર પંચનો લાભ ક્યારથી મળશે, તેના પર મોટું અપડેટ સામે આવ્યું છે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 16, 2025, 12:16 PM IST

8th Pay Commission : કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો ફરી એકવાર 8મા પગાર પંચને લઈને આશા અને ચિંતા વચ્ચે ફસાયેલા છે. સતત ફુગાવો અને ઘરગથ્થુ ખર્ચમાં ઘટાડો થવાના કોઈ સંકેત દેખાતા નથી, તેથી લોકો આગામી પગાર વધારાથી નોંધપાત્ર રાહતની આશા રાખી રહ્યા છે. સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે શું 8મા પગાર પંચના એરિયર્સ 1 જાન્યુઆરી, 2026થી ચૂકવવામાં આવશે, કે પછી કર્મચારીઓએ વધેલા પગાર અને બાકી પગાર માટે વધુ રાહ જોવી પડશે ? હાલમાં સરકારે આ તારીખની પુષ્ટિ કરી નથી.

આ મુદ્દો સંસદના શિયાળુ સત્રમાં પણ ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો. નાણા રાજ્યમંત્રી પંકજ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે સરકાર 8મા પગાર પંચના અમલીકરણની તારીખ "યોગ્ય સમયે" નક્કી કરશે અને ભલામણો સ્વીકાર્યા પછી ભંડોળની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે. જ્યારે આ જવાબથી સ્પષ્ટ થયું કે સરકાર પગાર પંચ લાગુ કરવા આતુર છે, ત્યારે એરિયર્સ ક્યારે ચૂકવવામાં આવશે તેનો કોઈ સીધો જવાબ નથી. આનાથી લાખો કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો મૂંઝવણમાં મુકાયા છે.

ટર્મ્સ ઓફ રેફરન્સ (TOR)ને મંજૂરી

સરકારે નવેમ્બર 2025માં 8મા પગાર પંચની ટર્મ્સ ઓફ રેફરન્સ (TOR)ને મંજૂરી આપી હતી અને તેનો અહેવાલ રજૂ કરવા માટે 18 મહિનાનો સમય આપવામાં આવ્યો છે. આનો અર્થ એ થયો કે અહેવાલ 2027ના મધ્ય સુધીમાં અપેક્ષિત છે. આ પછી સરકાર દ્વારા અહેવાલ પર વિચારણા, કેબિનેટની મંજૂરી અને સૂચનામાં વધુ 3થી 6 મહિનાનો સમય લાગી શકે છે. જો આ સમયમર્યાદા યથાવત રહે, તો નવા પગારના લાભો 2026 પછી પણ વિલંબિત થઈ શકે છે, જે નિવૃત્તિની નજીક રહેલા કર્મચારીઓની ચિંતાઓમાં વધુ વધારો કરશે.

જો કે, અગાઉના પગાર પંચનો ઇતિહાસ કર્મચારીઓને થોડી રાહત આપે છે. 7મું પગાર પંચ જૂન 2016માં લાગુ કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ બાકી એરિયર્સ 1 જાન્યુઆરી, 2016થી કરવામાં આવ્યું હતું. તેવી જ રીતે 6ઠ્ઠા અને 5મા પગાર પંચમાં વિલંબ હોવા છતાં, એરિયર્સ છેલ્લી અસરથી આપવામાં આવ્યું હતું. તેના આધારે એવી આશા છે કે 8મા પગાર પંચનું એરિયર્સ પણ 1 જાન્યુઆરી, 2026થી ચૂકવવામાં આવી શકે છે. પરંતુ જ્યાં સુધી સરકાર સત્તાવાર જાહેરાત ન કરે ત્યાં સુધી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને દરેક નવા અપડેટ પર નજર રાખવી.
 

