/સરકારી કર્મચારીઓ માટે ખુશખબર... 8મા પગાર પંચમાં બદલાશે 40 વર્ષ જૂનો નિયમ !

8th Pay Commission : સરકારી કર્મચારીઓ 8મા પગાર પંચની ભલામણો રાહ જોઈ રહ્યા છે. કર્મચારી સંગઠનોએ કમિશન સમક્ષ વિવિધ માંગણીઓ રજૂ કરી છે, જેમાં પેન્શનરોની એક માંગણી પણ સામેલ છે. જો આ માંગણી લાગુ કરવામાં આવે છે, તો તે નિવૃત્ત કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને અસર કરતા 40 વર્ષ જૂના નિયમમાં ફેરફાર થશે.
શું છે માંગ ?
કેન્દ્ર સરકારના પેન્શનરો અને કર્મચારી સંગઠનો કમ્યુટેડ પેન્શન (સમય પહેલા લેવામાં આવતું પેન્શન)માં ફેરફાર કરવા માટે હાલમાં જરૂરી 15 વર્ષના સમયગાળામાં ઘટાડો કરવાની માંગ કરી રહ્યા છે. ઘણી સંસ્થાઓએ 8મા પગાર પંચને ભલામણ કરી છે કે આ ફેરફાર 10 થી 12 વર્ષ પછી થાય. તેમની દલીલ છે કે હાલનો નિયમ દાયકાઓ જૂના નાણાકીય અને વાસ્તવિક ધારણાઓ પર આધારિત છે. નોંધનીય છે કે, કમ્યુટેડ પેન્શન માટે 15 વર્ષનો નિયમ 1986માં લાગુ કરવામાં આવ્યો હતો, જે40 વર્ષ જૂનો નિયમ છે.
પેન્શન કમ્યુટેશન શું છે ?
કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ નિવૃત્તિ સમયે પોતાના બેઝિક પેન્શનના 40% સુધી કમ્યુટ (સમય પહેલાં એકસાથે રકમ ઉપાડવી) કરાવી શકે છે અને તે રકમ એકસાથે મેળવી શકે છે. તેના બદલામાં કમ્યુટ કરવામાં આવેલા હિસ્સાને તેમની માસિક પેન્શનમાંથી કાપી લેવામાં આવે છે. હાલના નિયમો હેઠળ, કાપવામાં આવેલી પેન્શન 15 વર્ષ બાદ ફરીથી બહાલ કરવામાં આવે છે.
કેમ ઉભા થઈ રહ્યા છે સવાલ ?
કર્મચારી અને પેન્શનર સંગઠનોનો દાવો છે કે જ્યારે આ સિસ્ટમ લાગુ કરવામાં આવી ત્યારે પ્રવર્તતી નાણાકીય અને વસ્તી વિષયક પરિસ્થિતિઓમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર થયો છે. નોંધનીય છે કે, નેશનલ કાઉન્સિલ ઓફ ધ જોઈન્ટ કન્સલ્ટેટિવ મશીનરી (NC-JCM), ઓલ ઈન્ડિયા ડિફેન્સ એમ્પ્લોઈઝ ફેડરેશન (AIDEF) અને ફેડરેશન ઓફ નેશનલ પોસ્ટલ ઓર્ગેનાઈઝેશન (FNPO)એ માંગ કરી છે કે પુનઃસ્થાપન સમયગાળો ઘટાડીને 11 વર્ષ કરવામાં આવે.
વધુમાં, ઈન્ડિયન રેલવે ટેકનિકલ સુપરવાઈઝર્સ એસોસિએશને 12 વર્ષનો સમયગાળો પ્રસ્તાવિત કર્યો છે, જ્યારે ઓલ ઈન્ડિયા ન્યૂ પેન્શન સ્કીમ એમ્પ્લોઈઝ ફેડરેશનએ 10 વર્ષનો સમયગાળો માંગ્યો છે. ભારત પેન્શનર્સ સમાજ અને ઓલ પેન્શનર્સ એસોસિએશને 11 વર્ષના સમયગાળાની ભલામણ કરી છે.
₹100 કમ્યુટેડ પેન્શનનું ઉદાહરણ
જોઈન્ટ કન્સલ્ટેટિવ મશીનરીની રાષ્ટ્રીય પરિષદે ₹100ના કમ્યુટેડ પેન્શન પર આધારિત એક ઉદાહરણ આપ્યું છે. 61 વર્ષની વયના પેન્શનર માટે, 8.194ના કમ્યુટેશન ફેક્ટરનો ઉપયોગ કરીને ₹100નું માસિક પેન્શન કમ્યુટ કરવાથી લગભગ ₹9,833ની એકમ રકમ મળે છે.
ત્યારબાદ, પેન્શનરના માસિક પેન્શનમાંથી ₹100 કાપવામાં આવે છે. કુલ કપાત 10 વર્ષમાં ₹12,000 અને 15 વર્ષમાં ₹18,000 થાય છે. સંગઠનની દલીલ છે કે કમ્યુટેડ રકમ લગભગ 10 વર્ષમાં વસૂલ કરવામાં આવે છે, અને ત્યારબાદ કરવામાં આવેલી કપાતની સમીક્ષા થવી જોઈએ.