ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness8th Pay Commission : આઠમા પગાર પંચનું ગણિત, ક્યારે વધશે તમારો પગાર અને પેન્શન, જાણો દરેક સવાલનો જવાબ

8th Pay Commission : આઠમા પગાર પંચનું ગણિત, ક્યારે વધશે તમારો પગાર અને પેન્શન, જાણો દરેક સવાલનો જવાબ

આઠમાં પગાર પંચની રચના કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોના પગાર માળખા, ભથ્થા અને અન્ય લાભોની સમીક્ષા કરવા માટે કરવામાં આવી છે. સામાન્ય રીતે દર 10 વર્ષે પગાર પંચની રચના કરવામાં આવે છે. આ પગાર પંચની ભલામણના આધારે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના પગાર અને ભથ્થામાં ફેરફાર કરવામાં આવે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 11, 2026, 10:39 AM IST
  • જો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.60થી 2.85 વચ્ચે રહે છે તો પગારમાં 24-30 ટકા સુધીનો વધારો થઈ શકે
  • 8મા પગાર પંચનું નોટિફિકેશન કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા 17 જાન્યુઆરી 2025ના જારી કરવામાં આવ્યું હતું
  • સાતમાં પગાર પંચે 2.57 નું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગૂ કર્યું હતું. છઠ્ઠા પગાર પંચે 1.86 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગૂ કર્યું હતું
આઠમાં પગાર પંચની ચર્ચા વર્તમાન સમયમાં થઈ રહી છે. સરકાર અને યુનિયન વચ્ચે પંચની ભલામણોને લઈને ચર્ચા ચાલી રહી છે. જ્યાં કર્મચારી યુનિયન પોતાની માંગ સામે રાખી રહ્યાં છે. તો સરકારના પ્રતિનિધિ આ માંગો પર ઊંડાણથી ચિંતન કકરી રહ્યાં છે. તાજેતરમાં પંચને લઈને બંને પક્ષો વચ્ચે બેઠક પણ થઈ છે. દેશના બધા પેન્શનર અને કેન્દ્રીય કર્મચારી 8મા પગાર પંચના દરેક અપડેટ પર નજર રાખી રહ્યાં છે. આવો જાણીએ આખરે આઠમું પગાર પંચ શું છે? તેમાં કોણ સામેલ છે. જ્યારથી આઠમાં પગાર પંચની જાહેરાત થઈ છે, ત્યારથી અત્યાર સુધી ક્યા-ક્યા અપડેટ આવ્યા છે. આવો આ તમામ સવાલોના જવાબ વિસ્તારથી જાણીએ.

આઠમું પગાર પંચ શું છે?
આઠમું પગાર પંચ એક સરકારી પેનલ છે, જેની રચના કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોના પગાર અને ભથ્થાના સંશોધન માટે કરવામાં આવી છે. આ પંચ સંશોધનોના યોગદાન, નિવૃત્તિ લાભ અને સરકારી ખર્ચ પર પડનાર વ્યાપક પ્રભાવોની તપાસ કરવા માટે જવાબદાર છે.

પંચના મુખ્ય વ્યક્તિ કોણ છે?
8મા પગાર પંચનું નોટિફિકેશન કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા 17 જાન્યુઆરી 2025ના જારી કરવામાં આવ્યું હતું. 1 જાન્યુઆરી 2026થી લાગૂ કરવાનું નિર્ધારિત છે. તેના અધ્યક્ષ સર્વોચ્ચ ન્યાયાલયના પૂર્વ ન્યાયાધીશ રંજના પ્રકાશ દેસાઈ કરી રહ્યાં છે. જ્યારે પ્રોફેસર પુલક ઘોષ પંચના સભ્ય છે અને પંકજ જૈન તેના સભ્ય સચિવ છે.

પંચ કઈ રીતે કામ કરે છે?
પંચ વિવિધ મંત્રાલયો, કર્મચારી સંઘો, પેન્શનરો અને અન્ય સંબંધિત હિતધારકો સાથે વિચાર અને સૂચન (ઇનપુટ્સ) એકત્રિત કરે છે. આ સૂચન પ્રાપ્ત થયા બાદ પંચ પોતાની  અંતિમ ભલામણ આપતા પહેલા સેલેરી સ્ટ્રક્ચર, પેન્શન ફોર્મ્યુલા અને ભથ્થાની પેટર્નનું વિશ્લેષણ અને અભ્યાસ કરે છે. માર્ચ અને એપ્રિલ 2026મા પંચે ઐપચારિક રીતે આવેદન પ્રસ્તુત કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી અને હિતધારકો સાથે ચર્ચા કરવા સત્ર નિર્ધારિત કર્યાં, જેમાં 24 એપ્રિલે દેહરાદૂનમાં આયોજીત એક બેઠક પણ સામેલ છે.

તેની મુખ્ય વિશેષતાઓ શું છે?
ચર્ચાનું મુખ્ય બિંદુ વેતન સંશોધન, પેન્શન સંશોધન અને ભથ્થાનું યુક્તિકરણ (rationalisation), ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર નિર્ણય અને અન્ય સંબંધિત મુદ્દા છે. સાતમાં પગાર પંચે 2.57 નું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગૂ કર્યું હતું. છઠ્ઠા પગાર પંચે 1.86 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગૂ કર્યું હતું. આઠમું પગાર પંચ પણ આ પાસાને ધ્યાનમાં રાખી નિર્ણય લઈ શકે છે.

ફિટમેન્ટ ફેક્ટરનું શું મહત્વ છે?
સીધા શબ્દોમાં કહો તો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર કંઈ નહીં, પરંતુ તે મલ્ટીપ્લાયર છે જે જૂની બેઝિક સેલેરીને નવી બેઝિક સેલેરીમાં બદલે છે. આ મામલામાં વધુ ફેક્ટરનો મતલબ છે કે પગાર અને પેન્શનમાં મોટો વધારો. તેની અસર પીએફ યોગદાન, ગ્રેચ્યુઇટીની ગણતરી અને બેઝિક સેલેરીથી જોડાયેલા નિવૃત્તિના અન્ય લાભ પર પણ પડે છે.

ઉદાહરણ માટે જો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.60થી 2.85 વચ્ચે રહે છે તો પગારમાં 24-30 ટકા સુધીનો વધારો થઈ શકે છે. તેનો મતલબ છે કે વર્તમાન બેઝિક સેલેરી જે 20-22 હજાર વચ્ચે છે. તે વધીને 46-57 હજાર સુધી થઈ શકે છે.

પેન્શનમાં ફેરફાર વિશે શું?
પેન્શનરોને તે ગુણાંકમાં ફાયદો થવાની સંભાવના છે, કારણ કે નવું પેન્શન સામાન્ય રીતે નવા બેઝિક પગારના માળખા પ્રમાણે નક્કી થાય છે. મહત્તમ પેન્શન, જે અત્યારે 9 હજાર રૂપિયા છે, અંતિમ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અને પંચની ભલામણોના આધાર પર વધી 22500 રૂપિયાથી 25200 રૂપિયા સુધી થઈ શકે છે. આ કારણે પેન્શન સાથે જોડાયેલા ફેરફારો પર સૌથી વધુ નજર રાખવામાં આવે છે.

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

