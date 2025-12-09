સરકારે 8મા પગાર પંચ અંગે આપ્યું અપડેટ, બજેટમાં થઈ શકે છે મોટી જાહેરાત ?
8th Pay Commission Update : રાજ્ય નાણામંત્રી પંકજ ચૌધરીએ કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોના પગાર વધારા અને 8મા પગાર પંચના અમલીકરણની તારીખ અંગે લોકસભામાં ઘણી બાબતો સ્પષ્ટ કરી છે.
8th Pay Commission Update : 8મા પગાર પંચ અંગે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોમાં ખૂબ જ ઉત્સુકતા છે. સોશિયલ મીડિયા પર તેના અમલીકરણ અંગે વિવિધ અટકળો ફેલાઈ રહી છે. તેનો અમલ 1 જાન્યુઆરી, 2026થી થઈ શકે છે અને DAને બેઝિક પગાર સાથે મર્જ કરવામાં આવશે.
જો કે, આ બધી અટકળોને દૂર કરતા રાજ્ય નાણામંત્રી પંકજ ચૌધરીએ સોમવારે લોકસભામાં સ્પષ્ટતા કરી હતી કે 8મા પગાર પંચના અમલીકરણ માટે કોઈ તારીખ નક્કી કરવામાં આવી નથી કે DA અને બેઝિક પગારને મર્જ કરવાનો કોઈ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી. ન્યાયાધીશ (નિવૃત્ત) રંજના પ્રકાશ દેસાઈના નેતૃત્વ હેઠળનું કમિશન હાલમાં 8મા પગાર પંચની ભલામણો પર કામ કરી રહ્યું છે.
બજેટમાં મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત થઈ શકે છે
જો કે, પંકજ ચૌધરીએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે 8મા પગાર પંચ હેઠળ આશરે 50.14 લાખ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને આશરે 69 લાખ પેન્શનરોના પગાર વધારા માટે પણ ભંડોળની વ્યવસ્થા કરવી પડશે. તેથી એ સમજવું જરૂરી છે કે જો આ મામલો બજેટ સાથે સંબંધિત છે, તો આ જાહેરાત બજેટમાં પણ થઈ શકે છે. આ વખતે બજેટ દરમિયાન 8મા પગાર પંચ હેઠળ આવરી લેવામાં આવતા કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોના પગાર માટે ભંડોળ પૂરું પાડવા અંગે મોટી જાહેરાત થવાની અપેક્ષા છે.
8મા પગાર પંચ અંગે અત્યાર સુધી શું અપડેટ ?
ભારત સરકારે પુષ્ટિ આપી છે કે 8મા કેન્દ્રીય પગાર પંચ (CPC)ની ઔપચારિક રચના થઈ ગઈ છે અને તેનું કામ ચાલુ છે. જો કે, 1 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ તેના અમલીકરણની તારીખ અંગે કોઈ પ્રતિબદ્ધતા આપવામાં આવી નથી. સોમવારે લોકસભામાં એક લેખિત જવાબમાં રાજ્ય નાણાંમંત્રી પંકજ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે 8મા CPC માટે સંદર્ભની શરતો (ToR) 3 નવેમ્બર, 2025ના રોજ સત્તાવાર રીતે સૂચિત કરવામાં આવી હતી. જે સૂચવે છે કે પગાર પંચે તેનું કામ શરૂ કરી દીધું છે.
જો કે, તેણે એમ પણ જણાવ્યું હતું કે 8મા પગાર પંચને લાગુ કરતા પહેલા કમિશને દેશની વર્તમાન આર્થિક પરિસ્થિતિ, નાણાકીય સમજદારીની જરૂરિયાત અને રાજ્ય સરકારો પર નાણાકીય અસર ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર પડશે. સરકારે સંસદને ખાતરી પણ આપી છે કે સ્વીકૃત ભલામણોને લાગુ કરવા માટે ભંડોળની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે.
મંત્રીએ પુષ્ટિ આપી કે 8મા સીપીસીમાં આશરે 50.14 લાખ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને આશરે 69 લાખ પેન્શનરોનો સમાવેશ કરવામાં આવશે. ન્યાયાધીશ (નિવૃત્ત) રંજના પ્રકાશ દેસાઈના નેતૃત્વ હેઠળના કમિશનને કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે પગાર, ભથ્થાં અને પેન્શન માળખામાં ફેરફારની ભલામણ કરવાનું કામ સોંપવામાં આવ્યું છે.
