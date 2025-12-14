Prev
8મું પગાર પંચ 2028થી થશે લાગુ! કર્મચારીઓના પગારમાં થશે બમ્પર વધારો, એરિયરનો મળશે મોટો ફાયદો

8th Pay Commission Latest News: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનધારકો માટે 8મા પગાર પંચ (8th Pay Commission)ને લઈને ચર્ચાઓ તેજ થઈ ગઈ છે. 7મા પગાર પંચનો 10 વર્ષનો કાર્યકાળ 31 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ સમાપ્ત થઈ રહ્યો છે. સરકારે 8મા પગાર પંચને સૂચિત કરી દીધું છે અને તેના ટર્મ્સ ઓફ રેફરન્સ (ToR)ને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Dec 14, 2025, 05:13 PM IST

8th Pay Commission Latest News: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનધારકો માટે 8મા પગાર પંચ (8th Pay Commission)ને લઈને ચર્ચાઓ તેજ થઈ ગઈ છે. 7મા પગાર પંચનો 10 વર્ષનો કાર્યકાળ 31 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ સમાપ્ત થઈ રહ્યો છે. સરકારે 8મા પગાર પંચને સૂચિત કરી દીધું છે અને તેના ટર્મ્સ ઓફ રેફરન્સ (ToR)ને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે. જસ્ટિસ રંજના દેસાઈની અધ્યક્ષતામાં કમિશને કામ શરૂ કરી દીધું છે. જો કે, હજુ સુધી લાગુ થવાની તારીખ પર કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત થઈ નથી. નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે, પગાર પંચની ભલામણો જાન્યુઆરી 2026ના બદલે 2027ના અંતમાં અથવા 2028ની શરૂઆતમાં લાગુ થઈ શકે છે.

જાન્યુઆરી 2026થી લાગુ થશે ભલામણો
વિલંબનો અર્થ એ નથી કે કર્મચારીઓને નુકસાન થશે. ઊલટું જો ભલામણો જાન્યુઆરી 2026થી લાગુ માનવામાં આવી અને ચુકવણી 2028માં થઈ, તો કર્મચારીઓને મોટું એરિયર મળી શકે છે. પંચને રિપોર્ટ સોંપવા માટે 18 મહિનાનો સમય મળ્યો છે અને ત્યારબાદ સરકારને મંજૂરી આપવામાં 3થી 6 મહિનાનો સમય લાગી શકે છે. આ જ કારણોસર વિલંબ થવો લગભગ નિશ્ચિત માનવામાં આવી રહ્યો છે. અગાઉ પણ 7મા પગાર પંચમાં આવું જ થયું હતું અને કર્મચારીઓને એકસાથે મોટી ચુકવણી મળી હતી.

પગારમાં કેટલો વધારો થઈ શકે?
જ્યાં સુધી પગાર વધારાની વાત છે, બજારના નિષ્ણાતો અને બ્રોકરેજ ફર્મ્સનું અનુમાન છે કે, 8મા પગાર પંચમાં 30થી 34 ટકા સુધીનો વધારો થઈ શકે છે. તેનો સૌથી મોટો આધાર નવો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર હશે, જે 1.83થી 2.46ની વચ્ચે રહી શકે છે. ઘણા રિપોર્ટમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર આશરે 2.28 રહેવાની વાત કહેવામાં આવી રહી છે. સાથે જ પહેલાની જેમ DAને મૂળ પગાર (બેઝિક સેલરી)માં મર્જ કરવામાં આવશે અને ત્યારબાદ નવું પગાર માળખું લાગુ થશે.

કેટલું મળશે એરિયર?
ઉદાહરણથી સમજીએ, તો લેવલ-1ના કર્મચારીની હાલની બેઝિક સેલરી 18,000 રૂપિયા છે. આજે તેમનો કુલ પગાર આશરે 35,000 રૂપિયાની આસપાસ થાયા છે. જો 34 ટકાનો વધારો થાય છે, તો નવો પગાર લગભગ 46,900 રૂપિયા થઈ શકે છે. એટલે કે દર મહિને આશરે 11,900 રૂપિયા વધારે. જો જાન્યુઆરી 2028માં પગાર પંચ લાગુ થાય છે અને જાન્યુઆરી 2026થી એરિયર મળે છે, તો 24 મહિનાનું એરિયર લગભગ 2.8 લાખ રૂપિયાથી 3 લાખ રૂપિયા સુધીનું થઈ શકે છે.

ઊંચા પદો પર કામ કરનારા કર્મચારીઓ માટે આ રકમ વધુ હશે. તેથી, કર્મચારીઓની નજર હવે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર, લાગુ થવાની તારીખ અને સરકારના અંતિમ નિર્ણય પર રહેલી છે.

