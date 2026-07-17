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8મા પગાર પંચ પર આવ્યું મોટું અપડેટ, ક્યારે આવશે રિપોર્ટ અને કેટલો વધશે પગાર? જાણો

8th Pay Commission Latest Update: 8મા પગાર પંચના રિપોર્ટ અને ફિટમેન્ટ ફેક્ટરને લઈને મોટું અપડેટ સામે આવ્યું છે. જાણો ક્યારથી લાગુ થશે નવો પગાર અને 3.83 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગથી કર્મચારીઓને કેટલો ફાયદો થશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 17, 2026, 04:53 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 04:53 PM IST
8મા પગાર પંચ પર આવ્યું મોટું અપડેટ, ક્યારે આવશે રિપોર્ટ અને કેટલો વધશે પગાર? જાણો
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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