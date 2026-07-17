/8મા પગાર પંચ પર આવ્યું મોટું અપડેટ, ક્યારે આવશે રિપોર્ટ અને કેટલો વધશે પગાર? જાણો

8th Pay Commission: દેશના લાખો કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. 8મા પગાર પંચ (8th Pay Commission)ની રચનાને લગભગ 9 મહિના પૂરા થઈ ચૂક્યા છે, અને હવે દરેકના મનમાં બસ એક જ પ્રશ્ન ઉદભવી રહ્યો છે કે કર્મચારીઓના પગાર અને પેન્શનમાં ક્યારે વધારો થશે? શું સરકાર પગાર પંચની તમામ ભલામણોને બેઠેબેઠી સ્વીકારી લેશે?
જો તમે પણ કેન્દ્રીય કર્મચારી છો અથવા તમારા પરિવારમાં કોઈ પેન્શનર છે, તો આ સમાચાર તમારા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. ચાલો જાણીએ કે, 8મા પગાર પંચને લઈને આ સમયે શું મોટું અપડેટ આવ્યું છે.
ક્યાં સુધીમાં આવશે પગાર પંચનો ફાઇનલ રિપોર્ટ?
એવી આશા રાખવામાં આવી રહી છે કે 8મું પગાર પંચ 2027ના મધ્ય સુધીમાં પોતાનો અંતિમ રિપોર્ટ સરકારને સોંપી દેશે. રિપોર્ટ મળ્યા બાદ કેન્દ્ર સરકાર તેની ભલામણોની ઝીણવટભરી રીતે તપાસ કરશે અને પછી તેને લાગુ કરવા પર અંતિમ નિર્ણય લેશે.
એક મહત્વની વાત એ છે કે સરકાર આ ભલામણોને સંપૂર્ણ રીતે એટલે કે અક્ષરશઃ લાગુ કરવા માટે કાયદાકીય રીતે બંધાયેલી નથી. સરકાર દેશની તિજોરીની સ્થિતિ અને નાણાકીય બોજ જોઈને જ નિર્ણય લે છે. જો કે, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને પૂરી આશા છે કે આ પંચની ભલામણો પાછલી તારીખથી એટલે કે 1 જાન્યુઆરી 2026થી લાગુ કરવામાં આવશે.
સતત બેઠકોનો દોર ચાલુ
કામ સમયસર પૂરું કરવા માટે પગાર પંચ આ સમયે ખૂબ જ સક્રિય છે. એપ્રિલ મહિનાથી શરૂ થયેલો બેઠકોનો આ દોર હવે ઘણો આગળ વધી ચૂક્યો છે. પંચે અલગ-અલગ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં સ્ટેકહોલ્ડર્સ સાથે 9 રાઉન્ડની વાતચીત પૂર્ણ કરી લીધી છે. હાલમાં જ છેલ્લી બેઠક 9 અને 10 જુલાઈએ કોલકાતામાં યોજાઈ હતી. આ બેઠકોમાં પંચ કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને મળીને પગાર વધારો, પેન્શન, ભથ્થાં અને અન્ય સુવિધાઓ પર તેમના સૂચનો માંગી રહ્યું છે.
ક્યારે થઈ હતી રચના અને કોના પર થશે અસર?
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં કેન્દ્રીય કેબિનેટે જાન્યુઆરી 2025માં જ 8મા પગાર પંચને મંજૂરી આપી દીધી હતી. ત્યારબાદ 3 નવેમ્બર 2025ના રોજ તેની ઔપચારિક રચના કરવામાં આવી. પંચને પોતાનો રિપોર્ટ તૈયાર કરવા માટે કુલ 18 મહિનાનો સમય આપવામાં આવ્યો છે, જેમાંથી લગભગ 9 મહિના વીતી ચૂક્યા છે અને 9-10 મહિનાનો સમય બાકી છે. આ નિર્ણયની સીધી અસર કેન્દ્ર સરકારના અંદાજે 50 લાખ કર્મચારીઓ અને આશરે 70 લાખ પેન્શનરો પર પડવાની છે.
ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર શું છે અનુમાન? કેટલો વધશે પગાર?
કર્મચારી યુનિયનો તરફથી સરકાર સામે કેટલીક મોટી માંગણીઓ મૂકવામાં આવી છે, જેમાં જૂની પેન્શન યોજના (OPS) પુનઃસ્થાપિત કરવી અને વધુ હાઉસ રેન્ટ એલાઉન્સ (HRA) સામેલ છે. પરંતુ સૌથી મોટી માંગ ફિટમેન્ટ ફેક્ટરને લઈને છે. કર્મચારી યુનિયનો 3.83 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગ કરી રહ્યા છે.
જો પંચ આ 3.83 ગણા ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની ભલામણ કરે છે અને સરકાર તેને મંજૂરી આપી દે છે, તો કર્મચારીઓનો લઘુત્તમ માસિક પગાર (Minimum Salary) હાલના 18,000 રૂપિયાથી સીધો વધીને 69,000 રૂપિયા થઈ જશે. આ કર્મચારીઓના લઘુત્તમ વેતનમાં પૂરા 283 ટકાનો મોટો વધારો હશે.