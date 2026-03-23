8th pay commission 1 જાન્યુઆરી 2026થી લાગૂ થશે કે નહીં? એરિયર પર શું છે મોટું અપડેટ
8th pay commission Update: આઠમાં પગાર પંચમાં કેટલો વગાર વધશે? પગાર પંચ ક્યારે લાગૂ થશે? કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના મનમાં સતત આ સવાલો ચાલી રહ્યાં છે. આવો તેના લેટેસ્ટ અપડેટ વિશે જણાવીએ.
- શું 1 જાન્યુઆરી 2026થી લાગૂ કરવામાં આવશે આઠમું પગાર પંચ?
- 18 મહિનામાં પોતાનો રિપોર્ટ સરકારને સોંપી શકે છે પે કમીશન
- નવા પગાર પંચમાં કર્મચારી સંગઠનોએ કરી વિવિધ માંગ
Trending Photos
કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો વચ્ચે આઠમાં પગાર પંચને લઈને ઉત્સુકતા સતત વધી રહી છે. નવેમ્બર 2025મા ટર્મ્સ ઓફ રેફરન્સ (ToR) જારી થયા બાદ હવે બધાની નજર તેનો રિપોર્ટ અને લાગૂ થવાની તારીખ પર ટકેલી છે. આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે કે પંચ પોતાનો રિપોર્ટ 18 મહિનાની અંદર સરકારને સોંપી દેશે.
પરંતુ સૌથી મોટો સવાલ યથાવત છે કે સંશોધિત પગાર સ્ટ્રક્ચર 1 જાન્યુઆરી 2026થી લાગૂ થશે કે સરકારની મંજૂરી બાદ કોઈ અન્ય તારીખથી. કર્મચારી સંગઠનોનું કહેવું છે કે પાછળની જેમ આ વખતે પણ વેતન અને પેન્શન સંશોધનોને પૂર્વવ્યાપી પ્રભાવથી લાગૂ કરવા જોઈએ.
પાછલા પગાર પંચનો અનુભવ શું કહે છે?
ઈતિહાસ પર નજર કરીએ તો છઠ્ઠા પગાર પંચે માર્ચ 2008મા પોતાનો રિપોર્ટ સોંપ્યો હતો, પરંતુ તેના લાભ 1 જાન્યુઆરી 2006થી લાગૂ કરી દેવામાં આવ્યા હતા. તો સાતમાં પગાર પંચને લાગૂ થવામાં લગભગ અઢી વર્ષનો સમય લાગ્યો હતો. પાંચમાં અને છઠ્ઠા પગાર પંચમાં પણ ક્રમશઃ આશરે અઢીથી ત્રણ વર્ષ અને બે વર્ષ લાગ્યા હતા. તેનાથી સંકેત મળે છે કે આઠમાં પગાર પંચની ભલામણો લાગૂ થવામાં પણ સમય લાગી શકે છે, ભલે રિપોર્ટ સમય પર આવી જાય.
કર્મચારી સંગઠનોની મુખ્ય માંગ
અખિલ ભારતીય ટ્રેડ યુનિયન કોંગ્રેસ (AITUC) સહિત ઘણા કર્મચારી સંગઠનોએ પગાર સંશોધનની સાથે વ્યાપક સુધારની માંગ ઉઠાવી છે. તેમાં મુખ્ય રૂપથી સામેલ છેઃ
જૂની પેન્શન યોજના (OPS) લાગૂ કરવી.
રાષ્ટ્રીય પેન્શન સ્કીમ (NPS) અને યુનિફાઇડ પેન્શન સ્કીમ (UPS) ની સમીક્ષા.
પેન્શનનું નિયમિત સંશોધન
કમ્યુટેશનની બહાલી સમયગાળો 15 વર્ષથી ઘટાડી 10-12 વર્ષ કરવો.
પગાર નક્કી કરવામાં ટેક્નિકલ ખર્ચ (જેમ વ્યાજ ખર્ચ) ને સામેલ કરવો.
ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર શું માંગ છે?
કર્મચારી સંગઠનોએ વધતી મોંઘવારીને જોતા 3.0થી 3.25 વચ્ચે ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની ભલામણ કરી છે. જો તેમ થાય તો કર્મચારીઓના મૂળ વેતનમાં મોટો વધારો થઈ શકે છે.
એરિયરને લઈને શું છે ચિંતા?
કર્મચારી સંગઠનોનું કહેવું છે કે જો પગાર પંચને 1 જાન્યુઆરી 2026થી લાગૂ ન કરવામાં આવે તો કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોએ ભારે એરિયરનું નુકસાન ઉઠાવવું પડી શકે છે. તેથી તેઓ માંગ કરી રહ્યાં છે કે તેને તે તારીખથી લાગૂ કરવામાં આવે, કારણ કે સાતમાં પગાર પંચનો કાર્યકાળ 31 ડિસેમ્બર 2025ના સમાપ્ત થઈ ગયો છે.
કુલ મળી આઠમાં પગાર પંચનો રિપોર્ટ આગામી 18 મહિનામાં આવવાની આશા છે, પરંતુ તેને લાગૂ થવાની તારીખ અને એરિયરને લઈને અનિશ્ચિતતાની સ્થિતિ છે. પાછલા પગાર પંચના અનુભવને જોતા તે સંભાવના જરૂર લાગે છે કે લાભ પૂર્વવ્યાપી પ્રભાવથી મળી શકે છે, પરંતુ અંતિમ નિર્ણય સરકારે લેવાનો છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે