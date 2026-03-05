8th Pay Commission: લેવલ-5, બેઝિક પે ₹29,200, ગ્રોસ સેલેરી ₹54,384, નવા ફિટમેન્ટ બાદ મળશે ₹75,383, જુઓ ગણતરી
8th Pay Commission: પે-લેવલ 5ના કર્મચારીનો બેઝિક પે 29200 રૂપિયાથી વધી ₹56,064 થઈ શકે છે. DAના બેઝિકમાં મર્જ થવા અને HRA-TA ના દરોમાં ફેરફાર બાદ માસિક ગ્રોસ સેલેરી 54000થી વધી 75000 પર પહોંચી શકે છે, જે લગભગ 21000નો વધારો થશે.
સરકારી ઓફિસમાં કામ કરનાર સુરેશ જી (બદલાયેલું નામ). તેમની દર મહિનાની ગ્રોસ સેલેરી આશરે 54000 છે. ઘરનો EMI, બાળકોની સ્કૂલ ફી અને દરરોજના ખર્ચ... બધુ આ પગાર પર ટકેલું છે. દર મહિનાના અંતમાં તેઓ ડાયરીમાં આગામી મહિનાનું બજેટ બનાવે છે અને મનમાં એક આશા રહે છે- આઠમું પગાર પંચ ક્યારે આવશે.
આ કહાની માત્ર સુરેશ જીની નહીં, પરંતુ દેશના તે લાખો કર્મચારીઓની છે, જેની નજર હવે સરકારના આગામી પગલા પર છે. દરેક તે જાણવા ઈચ્છે છે કે જ્યારે તે લાગૂ થશે તો તેના પગારમાં કેટલો વધારો થશે.
તો આવો આજે સુરેશ જી જેવા તે બધા કર્મચારીઓની જિજ્ઞાસાને શાંત કરીએ જેનો પગાર 50 હજાર (લેવલ-5)ની આસપાસ છે અને સમજીએ કે આઠમું પગાર પંચ શું સારા સમાચાર લાવી શકે છે.
Fitment Factor: તે ફોર્મ્યુલા જે પગાર વધારશે?
કોઈપણ પગાર પંચનો આત્મા તેનું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર હોય છે. આ એક એવો જાદુઈ નંબર છે, જેનાથી તમે તમારી વર્તમાન બેઝિક પગારનો ગુણાકાર કરી નવો બેઝિક પગાર નક્કી કરવામાં આવે છે.
7મા પગાર પંચમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.57 ગણું હતુ
8માં પગાર પંચમાં (સંભવિત) હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત થઈ નથી, પરંતુ પાછલા ટ્રેન્ડ્સ અને રિપોર્ટ્સના આધાર પર માનવામાં આવી રહ્યું છે કે તે 1.92 ગણાની આસપાસ રહી શકે છે. અમે અમારી બધી ગણતરી આ 1.92 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરને આધાર માની કરીશું.
8th CPC Salary Calculator: 50 હજાર વાળાનો નવો પગાર કેટલો હશે?
સૌથી પહેલા તે સમજવું પડશે કે જે કર્મચારીઓનો ગ્રોસ પગાર આજે 50-55 હજાર વચ્ચે છે, તે સાતમાં પગાર પંચના ક્યા લેવલ પર છે. તે કર્મચારી પે-લેવલ 5 (Pay Level 5) માં આવે છે, જેનો વર્તમાન બેઝિક પે 29200 છે.
આવો હવે જોઈએ આઠમાં પગાર પંચમાં તેના પગારમાં કેટલો મોટો ફેરફાર થશે.
8મું પગાર પંચઃ પગારનો સંપૂર્ણ હિસાબ
|પગારનું સ્ટ્રક્ચર
|7મું પગાર પંચ (આજનો પગાર)
|8મું પગાર પંચ (સંભવિત નવો પગાર)
|પે-લેવલ
|લેવલ 5
|लेवल 5
|બેઝિક પે
|₹29,200
|₹56,064 (₹29,200 x 1.92)
|મોંઘવારી ભથ્થું (DA)
|₹14,600 (50% પર અંદાજિત)
|₹0 (બેઝિક પેમાં મર્જ થઈ જશે)
|મકાન ભાડા ભથ્થું (HRA)
|₹7,884 (X-સિટી @27%)
|₹16,819 (X-સિટી @30% નવા બેઝિક પર)
|યાત્રા ભથ્થું (TA)
|₹2,700 (₹1800 + DA)
|₹2,500 (અંદાજિત બદલાયેલો રેટ)
|કુલ ગ્રોસ સેલેરી
|₹54,384 પ્રતિ માસ
|₹75,383 પ્રતિ માસ
(Disclaimer: આ ગણતરી સંપૂર્ણ રીતે સંભવિત છે. HRA અને TA ના દરો પગાર પંચની ભલામણ બાદ બદલાઈ શકે છે.
પરિણામઃ ₹21,000 વધશે પગાર
જેમ તમે જોયું કે જે કર્મચારીનો ગ્રોસ પગાર આજે ₹54,384 છે, આઠમાં પગાર પંચ બાદ તેની ગ્રોસ સેલેરી વધી ₹75,383 થઈ શકે છે. તે લગભગ 21 હજાર પ્રતિ મહિનોનો વધારો છે.
