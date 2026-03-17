8th Pay Commission: લેવલ 1 થી 18 સુધી...કયા કર્મચારીઓનો કેટલો વધી શકે છે પગાર, જાણો સંભવિત ફિટમેન્ટ ફેક્ટર?
8th Pay Commission: 8મા પગાર પંચને મંજૂરી મળ્યા બાદ કર્મચારીઓમાં ભારે ઉત્સુકતા જોવા મળી રહી છે કે આખરે તેમના પગારમાં કેટલો વધારો થશે. ચાલો જાણીએ લેવલ 1 થી 18 સુધીના કર્મચારીઓના પગારમાં કેટલો સંભવિત વધારો થઈ શકે છે.
8th Pay Commission: 8મા પગાર પંચની જાહેરાત બાદ કર્મચારીઓ એ જાણવા માટે આતુર છે કે તેમના હાથમાં આવતો પગાર (Salary) કેટલો વધશે? 8મા પગાર પંચ હેઠળ પગાર માળખા કે પગાર વધારા અંગે હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર માહિતી જાહેર કરવામાં આવી નથી, પરંતુ 8મા પગાર પંચ હેઠળ અપેક્ષિત પગાર વધારાનો અંદાજ કાઢવા માટે નિષ્ણાતોની ગણતરીઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે. ચાલો સ્તર 1 થી સ્તર 18 સુધીના કર્મચારીઓ માટે સંભવિત પગાર વધારાનું અન્વેષણ કરવામાં આવ્યું છે.
ક્યારે થશે અમલીકરણ?
મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, પગાર અને પેન્શનમાં વધારો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર (Fitment Factor) પર નિર્ભર રહેશે. જસ્ટિસ રંજના પ્રકાશ દેસાઈની અધ્યક્ષતાવાળી સમિતિ આ અંગે નિર્ણય લેશે. ત્યારબાદ કેન્દ્ર સરકાર તેની સમીક્ષા કરશે. એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે આ સમગ્ર પ્રક્રિયા 2027 ના બીજા ભાગ સુધીમાં પૂર્ણ થઈ જશે અને ત્યારબાદ તહેવારોની સીઝન દરમિયાન તેને લાગુ કરવાની જાહેરાત થઈ શકે છે.
કેટલું હોઈ શકે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર?
નિષ્ણાતોનો મત છે કે 8મા પગાર પંચ હેઠળ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 1.70 થી 2.86 ની વચ્ચે રહી શકે છે. આ ફેક્ટર તમામ લેવલના કર્મચારીઓ માટે સમાન રીતે લાગુ કરવામાં આવી શકે છે. નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે સમાન ફિટમેન્ટ ફેક્ટરથી તમામ કર્મચારીઓને સમાન લાભ મળે છે, પરંતુ ઉચ્ચ હોદ્દા પર રહેલા કર્મચારીઓના પગારમાં રૂપિયાની દ્રષ્ટિએ વધારો મોટો દેખાય છે.
કોનો પગાર કેટલો વધશે?
જો ફિટમેન્ટ ફેક્ટરમાં વધારો થાય છે, તો તેની સીધી અસર કર્મચારીઓના મૂળ પગાર (Base Pay) પર પડશે:
2.15 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરના આધારે પગાર વધારો
- લેવલ 1 ના કર્મચારીઓને ₹18,000 થી ₹38,700 નો વધારો જોવા મળી શકે છે, જે કુલ ₹20,700 થાય છે.
- લેવલ 10 ના કર્મચારીઓને ₹56,100 થી ₹1,20,615 નો વધારો જોવા મળી શકે છે, જે કુલ ₹64,515 થાય છે.
- લેવલ 18 ના કર્મચારીઓને ₹2,50,000 થી ₹5,37,500 નો વધારો જોવા મળી શકે છે, જે કુલ ₹2,87,500 થાય છે.
2.86 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર અપેક્ષિત પગાર
- લેવલ 1 કર્મચારીઓ માટે, પગાર ₹18,000 થી વધીને ₹51,480 અથવા ₹33,480 થશે.
- લેવલ 3 કર્મચારીઓ માટે, પગાર ₹21,700 થી વધીને ₹62,062 અથવા ₹40,362 થશે.
- લેવલ 6 કર્મચારીઓ માટે, પગાર ₹35,400 થી વધીને ₹1,01,244 અથવા ₹65,844 થશે.
- લેવલ 10 કર્મચારીઓ માટે, પગાર ₹65,844 થી વધીને ₹1,60,446 અથવા ₹1,04,346 થશે.
1.7 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરના આધારે નીચલા સ્તરના કર્મચારીઓનો પગાર
- લેવલ 1 ના કર્મચારીઓનો પગાર ₹18,000 થી વધારીને ₹30,600 કરવામાં આવ્યો.
- લેવલ 3 ના કર્મચારીઓનો પગાર ₹21,700 થી વધારીને ₹36,890 કરવામાં આવ્યો.
- લેવલ 6 ના કર્મચારીઓનો પગાર ₹35,400 થી વધારીને ₹60,000 કરવામાં આવ્યો.
