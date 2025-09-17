Prev
8મા પગાર પંચ પર નવું અપડેટ, ક્યારે લાગુ થશે, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે જાણવું મહત્વપૂર્ણ

આઠમાં પગાર પંચની પ્રતીક્ષા કરી રહેલા કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે સારા સમાચાર આવ્યા છે. તમે પણ જાણો ક્યારથી નવું પગાર પંચ લાગૂ થઈ શકે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Sep 17, 2025, 09:21 PM IST

8th Pay Commission  નેશનલ કોન્ફેડરેશન ઓફ ગવર્નમેન્ટ એમ્પ્લોયીઝના પ્રતિનિધિએ બુધવારે જણાવ્યું હતું કે, 8મું પગાર પંચ આવતા વર્ષની શરૂઆતમાં લાગુ થઈ શકે છે. તેમના મતે, આ કમિશન 1 જાન્યુઆરી, 2026 થી અમલમાં આવે તેવી અપેક્ષા છે. આ અંતર્ગત, કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે નવા પગાર માળખા અને ભથ્થાં લાગુ કરવામાં આવશે.

કરોડો કર્મચારીઓ માટે સમાચાર
આશરે 50 લાખ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને 6.5 મિલિયન પેન્શનરોને તેના અમલીકરણથી ફાયદો થશે, કારણ કે તેનાથી પગાર અને પેન્શનમાં 30-34 ટકાનો વધારો થશે. એકંદરે, આશરે 11.5 મિલિયન લોકોને સીધો ફાયદો થશે. નવો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 1.83 અને 2.86 ની વચ્ચે હોવાનો અંદાજ છે, જે કર્મચારીઓના મૂળ પગાર પર સીધી અસર કરશે. સરકારે 8મા પગાર પંચને મંજૂરી આપી છે, પરંતુ આયોગની ઔપચારિક સ્થાપના અને તેના સંદર્ભ શરતો (ToR) ની સૂચના હજુ સુધી જારી કરવામાં આવી નથી. લેવલ 1 કર્મચારીઓ માટે લઘુત્તમ મૂળ પગાર ₹51,480 સુધી સુધારી શકાય છે, જ્યારે લઘુત્તમ પેન્શન આશરે ₹20,500 થી ₹25,740 સુધી વધી શકે છે.

અગાઉ, જુલાઈમાં કોટક ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ ઇક્વિટીઝના અહેવાલમાં જણાવાયું હતું કે આ પ્રક્રિયા જાન્યુઆરી 2025માં 8મા કેન્દ્રીય પગાર પંચની જાહેરાત સાથે શરૂ થશે. કોટકની નોંધમાં વધુમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "કેન્દ્રીય સરકારી કર્મચારીઓ દ્વારા કમાયેલી 2.4-3.2 ટ્રિલિયન રૂપિયાની વધારાની આવકના અમારા અંદાજના આધારે, અમને 1-1.5 ટ્રિલિયન રૂપિયાની વધારાની બચતની અપેક્ષા છે, જે ધીમે ધીમે ભૌતિક બચત, થાપણો અને શેર અને ડિબેન્ચર સેગમેન્ટના મિશ્રણમાં વહેતી થઈ શકે છે."
 

8th Pay Commission

