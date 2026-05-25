/8th Pay Commission: 8મા પગાર પંચમાં પટાવાળાથી લઈને શિક્ષક સુધી બધા થશે માલામાલ! માંગણીઓ શું છે અને નવો નિયમ ક્યારે અમલમાં આવશે તે જાણો

8th Pay Commission Update: યુનિયનોએ પટાવાળાથી લઈને મોટા અધિકારીઓ સુધીના બેઝિક પગાર, ભથ્થા અને પેન્શનમાં બમ્પર વધારાની માંગ કરી છે. સરળ ભાષામાં સમજો તો જો આ માંગ માનવામાં આવી તો પગારનું સંપૂર્ણ ગણિત બદલાઈ જશે.
8th Pay Commission: આઠમાં પગાર પંચને લઈને કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે મોટા સમાચાર આવ્યા છે. પગાર પંચે પાછલા મહિને બધા યુનિયનો અને હિતધારકો પાસેથી સુચન અને મેમોરેન્ડમ માંગ્યા હતા. ત્યારબાદ દેશના ત્રણ મોટા કર્મચારી સંગઠનોએ સરકારની સામે પોતાની વિસ્તૃત માંગો સોંપી દીધી છે.
આ સંગઠનોમાં નેશનલ કાઉન્સિલ (NC-JCM), ઓલ ઈન્ડિયા ડિફેન્સ કર્મચારી ફેડરેશન (AIDEF) અને મહારાષ્ટ્ર ઓલ્ડ પેન્શન ઓર્ગેનાઇઝેશન સામેલ છે. આ યુનિયનોએ પટ્ટાવાળાથી લઈને મોટી વહીવટી અધિકારીઓ સુધી બેઝિક પગાર, ભથ્થા અને પેન્શનમાં બમ્પર વધારાની માંગ કરી છે. આવો સરળ ભાષામાં સમજીએ કે જો આ માંગ માનવામાં આવી તો પગારનું ગણિત કઈ રીતે બદલાઈ શકે છે.
₹18000 થી વધી ₹69000 થાય મિનિમમ બેઝિક પગાર
હાલમાં સાતમાં પગાર પંચ હેઠળ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓનો મિનિમમ બેઝિક પગાર 18000 રૂપિયા છે. પરંતુ મોંઘવારી ભથ્થાને જોતા કર્મચારી સંગઠનોએ તેમાં રેકોર્ડતોડ વધારાની માંગ કરી છે.
NC-JCM ની માંગ: મિનિમમ બેઝિક પગારને વધારી 69000 કરવામાં આવે.
ડિફેન્સ સિવિલિયન્સ (AIDEF) ની માંગ: મિનિમમ બેઝિક પગાર ₹69000 નક્કી કરવામાં આવે.
મહારાષ્ટ્ર ઓલ્ડ પેન્શન ઓર્ગેનાઇઝેશનની માંગઃ તેને વધારી 65000 કરવામાં આવે
પટાવાળા અને નીચલા સ્ટાફ માટે બમ્પર લાભો
જો સરકાર ₹69000 ની આ માંગને સ્વીકારે છે તો પે-મેટ્રિક્સના સૌથી નીચલા સ્તર જેમ કે- પટાવાળા, મલ્ટી-ટાસ્કિંગ સ્ટાફ પર ભરતી થનાર નવા કર્મચારીનો શરૂઆતી ઇન-હેન્ડ પગાર ભથ્થા સાથે આશરે 85થી 90 હજાર રૂપિયા પ્રતિ મહિને થઈ જશે.
વાર્ષિક ઇન્ક્રીમેન્ટને 3 ટકાથી વધારી 6 ટકા કરવાનો પ્રસ્તાવ
કર્મચારીનો પગાર દર વર્ષે એક ચોક્કસ દરે વધે છે, જેને વાર્ષિક ઇમ્ક્રીમેન્ટ કહેવામાં આવે છે. વર્તમાનમાં આ દર 3 ટકા છે, પરંતુ યુનિયનોએ તેને બમણો કરવાની માંગ કરી છે.
NC-JCM એ વાર્ષિક ઈન્ક્રીમેન્ટને 3 ટકાથી વધારી 6 ટકા કરવાની માંગ રાખી છે. મહારાષ્ટ્ર ઓલ્ડ પેન્શન ઓર્ગેનાઇઝેશને તેને 5 ટકા કરવાનું સુચન કર્યું છે. આ સિવાય જો વાર્ષિક પગાર વધારો છ ટકા થાય તો દર વર્ષે કર્મચારીના બેઝિક પગારમાં થનાર આ વધારો પહેલાના મુકાબલે ડબલ થઈ જશે, જેનાથી સીનિયર કર્મચારી અને ટીચર્સના પગારમાં મોટો ઉછાળ જોવા મળશે.
ભથ્થા પર પણ મોટો દાવ
સંગઠનોએ ન માત્ર બેઝિક પગાર, પરંતુ હાથમાં આવનાર ભથ્થાને લઈને પણ મોટા ફેરફારોનું સુચન કર્યું છે.
જોખમ એલાઉન્સઃ ડિફેન્સ અને તકનીકી ક્ષેત્રમાં કામ કરનારા કર્મચારીઓ માટે AIDEF એ 10000 થી 15000 પ્રતિ મહિને જોખમ એલાઉન્સ આપવાની માંગ કરી છે.
મકાન ભાડા ભથ્થું અને ટ્રાવેલ એલાઉન્સઃ મહારાષ્ટ્ર ઓલ્ડ પેન્શન ઓર્ગેનાઇઝેશને હાઉસ રેન્ટ એલાઉન્સને વધારવા અને ટ્રાવેલ એલાઉન્ટને 2.5 ગણા સુધી કરવાની માંગ કરી છે.
મોંઘવારી ભથ્થુંઃ યુનિયનોનું કહેવું છે કે જ્યારે મોંઘવારી ભથ્થું 50 ટકા પર પહોંચે તો તેને તત્કાલ બેઝિક પગારમાં મર્જ કરી લેવામાં આવે છે અને લઘુત્તમ 4 ટકાના વધારાની ખાતરી કરવામાં આવે.
પેન્શનરો માટે મોટા સમાચાર
આ પંચના નિર્ણયથી દેશના આશરે 65 લાખ પેન્શનરો પણ પ્રભાવિત થશે. યુનિયનોની માંગ છે કેઃ
OPS ની વાપસી: મહારાષ્ટ્ર ઓલ્ડ પેન્શન ઓર્ગેનાઇઝેશને જૂની પેન્શન યોજના બહાલ કરવા અને યુનિફાઇડ પેન્શન સ્કીમમાં મોટા સુધારાની માંગ કરી છે.
પેન્શન પેરિટીઃ નવા પગાર સ્ટ્રક્ચર પ્રમાણે જૂના પેન્શનરોના પેન્શનમાં પણ તે ગુણોત્તરમાં સુધાર કરવામાં આવે, જેથી નિવૃત્ત કર્મચારીઓને નુકસાન ન થાય.
ત્યારે લાગૂ થઈ શકે છે આઠમાં પગાર પંચની ભલામણો?
8મા પગાર પંચની રચના 17 જાન્યુઆરી 2025ના કરવામાં આવી હતી. પૂર્વ સુપ્રીમ કોર્ટ જજ જસ્ટિસ રંજના પ્રકાશ દેસાઈની અધ્યક્ષતામાં આ પેનલ હાલ ડેટાનું વિશ્લેષણ કરી રહી છે. પંચ દ્વારા મધ્ય 2027 સુધી પોતાની અંતિમ ભલામણો સોંપવાની આશા છે.
જૂના પગાર પંચના રેકોર્ડને જોતા તો ભલામણો લાગૂ થવામાં સમય લાગે છે. સાતમાં પગાર પંચને લાગૂ થવામાં અઢી વર્ષ, છઠ્ઠામાં બે વર્ષ અને પાંચમાં પગાર પંચને લાગૂ થવામાં સાડા ત્રણ વર્ષનો સમય લાગ્યો હતો. તેથી કર્મચારીઓ પગાર વધારાની હજુ પ્રતીક્ષા કરવી પડશે.