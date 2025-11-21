Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

8th Pay Commission: હવે બેઝિક પગારમાં રોટી-કપડા, મકાન જ નહીં, મોબાઈલ-ઈન્ટરનેટનું બિલ પણ જોડાશે!

8th pay commission: 8મા પગાર પંચમાં, કર્મચારી સંગઠનોએ માંગ કરી છે કે લઘુત્તમ વેતન નક્કી કરતી વખતે, મોબાઇલ રિચાર્જ, ઇન્ટરનેટ ડેટા, વાઇ-ફાઇ અને અન્ય ડિજિટલ ખર્ચાઓનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવે, જેથી વર્તમાન ડિજિટલ જરૂરિયાતો અનુસાર પગાર નક્કી કરી શકાય.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 21, 2025, 01:04 PM IST

Trending Photos

8th Pay Commission: હવે બેઝિક પગારમાં રોટી-કપડા, મકાન જ નહીં, મોબાઈલ-ઈન્ટરનેટનું બિલ પણ જોડાશે!

નવી દિલ્હીઃ સરકારી કર્મચારીઓ માટે આઠમું પગાર પંચ હવે માત્ર રોટી-કપડા અને મકાન સુધી સીમિત રહેશે નહીં. કર્મચારી યુનિયનોએ માંગ કરી છે કે ડિજિટલ યુગમાં મોબાઈલ રિચાર્જ, ઈન્ટરનેટ, ડેટા કેપ અને વાઈ-ફાઈ જેવા ખર્ચાને પણ લઘુત્તમ પગારમાં જોડવામાં આવે. અત્યાર સુધી જે પદ્ધતિ અપનાવવામાં આવતી હતી તેમાં માત્ર ભોજન, કપડા, મકાન, વીજળી-પાણી, બાળકોનો અભ્યાસ અને થોડા મનોરંજનની ગણતરી થતી હતી.

કર્મચારીઓનું કહેવું છે કે આજના સમયમાં મોબાઈલ અને ઈન્ટરનેટ વગર કામ ચલાવવું શક્ય નથી. ભલે તે સરકારી કામ હોય કે ઘરનું કામ હોય. રાષ્ટ્રીય પરિષદ-જેસીએમ (સ્ટાફ સાઇડ) એ આઠમાં પગાર પંચને સૂચન મોકલ્યું છે કે લઘુત્તમ વેતન નક્કી કરવા સમટે કેટલીક બેઝિક વસ્તુ સામેલ થવી જોઈએ, જેમાં સામેલ છે કે એક વ્યસ્કને દરરોજ કેટલી કેલેરી જોઈએ. પરિવારમાં પતિ-પત્ની અને બે બાળકો માની બધા યુનિટની જરૂર છે. ખાવા-પીવા સિવાય કપડા, જૂતા-ચપ્પલની કિંમતને પણ ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે. સાથે તહેવાર, લગ્ન અને સામાજિક ખર્ચા માટે અલગથી રકમ અને સૌથી મોટી વાત મોબાઈલ ફોન, ઈન્ટરનેટ ડેટા પેક, ઓટીટી સબ્સક્રિપ્શન જેવી આજની જરૂરી ડિજિટલ જરૂરિયાતના આધાર પર મિનિમમ પગાર નક્કી કરવામાં આવે.

Add Zee News as a Preferred Source

7મા પગારપંચથી શું ફરક પડશે?
7મા પગારપંચે 1957ના ભારતીય શ્રમ પરિષદના જૂના ફોર્મ્યુલાના આધારે ₹18,000 નું લઘુત્તમ વેતન નક્કી કર્યું. તેમાં મોબાઇલ અને ઇન્ટરનેટ જેવી બાબતોનો સમાવેશ થતો ન હતો, કારણ કે તે સમયે આ સામાન્ય નહોતા. હવે, કર્મચારીઓ ઇચ્છે છે કે 8મા પગારપંચે આજની જરૂરિયાતોને અનુરૂપ એક નવું અને આધુનિક ફોર્મ્યુલા બનાવવું જોઈએ, જેમાં ડિજિટલ ખર્ચનો પણ સમાવેશ થાય છે. તેઓ કહે છે કે ઇન્ટરનેટ વિના, કામ કરવું, બાળકોને ઓનલાઈન શિક્ષિત કરવું અથવા સરકારી એપ્લિકેશનોનો ઉપયોગ કરવો મુશ્કેલ છે.

હવે આ માંગ માની લેવામાં આવે તો આઠમાં પગાર પંચથી બેઝિક પગારમાં સારો વધારો થઈ શકે છે અને ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પહેલાથી વધુ થવાની આશા છે. હાલમાં આઠમાં પગાર પંચની રચના થઈ ગઈ છે, જે પોતાનો રિપોર્ટ 2026-2027 સુધી આપશે. કર્મચારીઓને આશા છે કે આ વખતે તેની ડિજિટલ જરૂરિયાતની માંગનો સ્વીકાર કરવામાં આવશે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
8th Pay Commission

Trending news