8th Pay Commission: 69,000 રૂપિયા ન્યૂનતમ પગાર અને 6% ઇન્ક્રીમેન્ટ, ફિટમેન્ટ ફેક્ટરને લઈને આ છે ડિમાન્ડ
8th Pay Commission: ફાઈનલ મેમોરેન્ડમમાં 69,000 રૂપિયા ન્યૂનતમ પગાર, 6% વાર્ષિક ઇન્ક્રીમેન્ટ, 3.83નું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અને 1 જાન્યુઆરી 2004 કે ત્યારબાદ નિમણૂક પામેલા કર્મચારીઓ માટે જૂની પેન્શન યોજના (OPS) પુનઃસ્થાપિત કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે.
8th Pay Commission: 69,000 રૂપિયા ન્યૂનતમ પગાર, 3.83નું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર, 6 ટકા વાર્ષિક ઇન્ક્રીમેન્ટ, જૂની પેન્શન યોજના (OPS) ફરી લાગુ કરવી અને ન્યૂનતમ હાઉસ રેન્ટ એલાઉન્સ (HRA) સ્લેબ વધારીને 30 ટકા કરવો આ નેશનલ કાઉન્સિલ (જોઈન્ટ કન્સલ્ટેટિવ મશીનરી) અથવા NC-JCMની ડ્રાફ્ટ કમિટીની 8મા પગાર પંચ સાથે જોડાયેલી કેટલીક મુખ્ય માંગણીઓ છે. ઇકોનોમિક ટાઈમ્સના રિપોર્ટ અનુસાર, આ માંગણીઓ તેમના ફાઈનલ મેમોરેન્ડમમાં છે, જે સોમવાર 13 એપ્રિલ 2026ના રોજ 8મા CPC (સેન્ટ્રલ પે કમિશન)ને સુપરત કરવામાં આવ્યું છે.
પોર્ટલ પર અપલોડ કર્યું ફાઈનલ મેમોરેન્ડમ
ફાઈનલ મેમોરેન્ડમ એ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનર બોડીઝના પ્રમુખ એસોસિએશનો અને યુનિયનોની 8મા કેન્દ્રીય પગાર પંચ સાથે જોડાયેલી માંગણીઓની સંયુક્ત યાદી છે. નેશનલ કાઉન્સિલ (NC-JCM)એ આ યુનિયનોનું કેન્દ્રીય સંગઠન છે. નેશનલ કાઉન્સિલના સેક્રેટરી શિવ ગોપાલ મિશ્રાએ 14 એપ્રિલ 2026ના રોજ ડ્રાફ્ટિંગ કમિટીના સભ્યોને લખેલા પત્રમાં જણાવ્યું હતું કે, "8મા CPC પર ડ્રાફ્ટિંગ કમિટીની અંતિમ બેઠક 13 એપ્રિલ 2026ના રોજ જે.પી. ચૌબે મેમોરિયલ લાયબ્રેરી (AIRF ઓફિસ), નવી દિલ્હી ખાતે યોજાઈ હતી. સમિતિએ મેમોરેન્ડમને આખરી ઓપ આપ્યો છે અને તેને 8મા CPCના પોર્ટલ પર અપલોડ કરી દેવામાં આવ્યું છે."
ફાઈનલ મેમોરેન્ડમમાં સામેલ અન્ય માંગણીઓ
પોતાની અન્ય માંગણીઓમાં ડ્રાફ્ટ કમિટીએ 8મા પગાર પંચને 7મા પગાર પંચના 18 કર્મચારી સ્તરોને (Levels) ઘટાડીને 7માં મર્જ કરવા વિનંતી કરી છે. સાથે જ ફેમિલી યુનિટ્સ 5થી વધારીને 7 કરવા, 30 વર્ષની સેવામાં દરેક કર્મચારીને ઓછામાં ઓછા 5 પ્રમોશન આપવા અને દર પાંચ વર્ષે પેન્શન રિવિઝન કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે. ડ્રાફ્ટ કમિટી ઈચ્છે છે કે, તેની આ તમામ માંગણીઓ 1 જાન્યુઆરી 2026થી લાગુ કરવામાં આવે.
જૂની પેન્શન યોજના પુનઃસ્થાપિત કરવાની માંગ
ફાઈનલ મેમોરેન્ડમમાં 1 જાન્યુઆરી 2004 કે ત્યારબાદ નિમણૂક પામેલા કર્મચારીઓ માટે જૂની પેન્શન યોજના (OPS) પુનઃસ્થાપિત કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે. પેન્શન, છેલ્લા ઉપાડેલા પગારના 67 ટકા હોવું જોઈએ. તેની સામે ફેમિલી પેન્શન 50 ટકા હોવું જોઈએ. ગ્રુપ 'સી' માટે 1 કરોડ રૂપિયાનો ગ્રુપ ઇન્શ્યોરન્સ અને ગ્રુપ 'બી' માટે 1.5 કરોડ રૂપિયાનો ગ્રુપ ઇન્શ્યોરન્સ હોવો જોઈએ. સમગ્ર સેવાકાળ દરમિયાન 60 દિવસની 'પેરન્ટ કેર લીવ' (માતા-પિતાની સંભાળ માટેની રજા) મળવી જોઈએ. આ ઉપરાંત પ્રસૂતિ રજા (મેટરનિટી લીવ) વધારીને 240 દિવસ કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે.
