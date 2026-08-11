/8મા પગાર પંચે બહાર પાડ્યું નવું નોટિફિકેશન, સરકારી કર્મચારીઓ માટે જાણવું જરૂરી

8th Pay Commission : કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ 8મા પગાર પંચની ભલામણોની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. પગાર પંચ આગામી વર્ષના પ્રથમ છ મહિના સુધીમાં સરકારને તેની ભલામણો સુપરત કરે તેવી શક્યતા છે. આ પહેલા વિવિધ કર્મચારી સંગઠનો સાથે બેઠકો યોજાઈ રહી છે. આ પરામર્શ પછી કમિશન પોતાનો અહેવાલ રજૂ કરશે. આ દરમિયાન કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે 8મા પગાર પંચ સંબંધિત દરેક અપડેટ જાણવા ઉત્સુક છે. ત્યારે નવી અપડેટ શું છે, તેના પર એક નજર કરીએ.
શું છે નવા નોટિફિકેશનમાં ?
8મા પગાર પંચ માટે કન્સલ્ટન્ટ તરીકે નિમણૂકો માટે પાત્રતા માપદંડોમાં આંશિક ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે. કમિશને તેની વેબસાઇટ પર એક નોટિફિકેશન દ્વારા આ જાહેરાત કરી છે. નોટિફિકેશનમાં નવા નિયમો હેઠળ કન્સલ્ટન્ટની વિવિધ કેટેગરી માટે અનુભવ આવશ્યકતા અને મહત્તમ વય મર્યાદા નિર્ધારિત કરવામાં આવી છે.
સુધારેલ માર્ગદર્શિકા અનુસાર, કન્સલ્ટન્ટ પદોને ત્રણ કેટેગરીમાં વિભાજિત કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં સિનિયર કન્સલ્ટન્ટ, કન્સલ્ટન્ટ અને યંગ પ્રોફેશનલ કન્સલ્ટન્ટનો સમાવેશ થાય છે. સિનિયર કન્સલ્ટન્ટ ભૂમિકા માટે ઓછામાં ઓછો 10 વર્ષનો અનુભવ જરૂરી છે, મહત્તમ વય મર્યાદા 45 વર્ષ છે.
બીજી કેટેગરી કન્સલ્ટન્ટ માટે ઓછામાં ઓછો છ વર્ષનો અનુભવ જરૂરી છે અને મહત્તમ વય મર્યાદા 40 વર્ષ છે. ત્રીજી કેટેગરી યંગ પ્રોફેશનલ કન્સલ્ટન્ટ માટે ઉમેદવારો પાસે બે વર્ષનો અનુભવ હોવો જરૂરી છે. આ કેટેગરીમાં અરજદારો માટે મહત્તમ વય મર્યાદા 32 વર્ષ છે. કમિશન આ કેટેગરીમાં 16 કન્સલ્ટન્ટની નિમણૂક કરી શકે છે.
કોણ કરી શકે છે અરજી ?