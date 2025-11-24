Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

8th Pay Commission: શું લાગૂ થશે જૂની પેન્શન યોજના? 1 કરોડ કર્મચારીઓ પર પડશે અસર

8th Pay Commission: શું આઠમાં પગાર પંચમાં જૂની પેન્શન સ્કીમ લાગૂ કરવામાં આવશે? આ સવાલ દેશના 1 કરોડ સરકારી કર્મચારી અને પેન્શનરોના મનમાં છે. પરંતુ આ માંગ હવે કર્મચારી એસિસોએશન તરફથી સરકારને મોકલવામાં આવી છે કે આઠમાં પગાર પંચમાં ઓલ્ડ પેન્શન સ્કીમને સામેલ કરવામાં આવે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 24, 2025, 03:23 PM IST

નવી દિલ્હીઃ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ આઠમાં પગાર પંચની આતૂરતાપૂર્વક પ્રતીક્ષા કરી રહ્યાં છે. આઠમાં પગાર પંચના ટર્મ્સ ઓફ રેફરન્સ (ToR) જાહેર થઈ ગયા છે. આઠમાં પગાર પંચની રચના સાથે કર્મચારીઓની આશા વધી ગઈ પરંતુ તેમાં ઘણા પોઈન્ટ ગાયબ જોવા મળ્યાં છે. તેવામાં સવાલ ઉઠી રહ્યો છે કે શું કર્મચારીઓને આઠમાં પગાર પંચમાં જૂની પેન્શન યોજનાનો લાભ મળશે. આ કારણે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના સૌથી મોટા પ્રતિનિધિ સંગઠન NC JCM સીધું પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને નાણા મંત્રી નિર્મલા સીતારમણ સુધી પોતાની માંગ રાખી રહ્યું છે. સંગઠનનું કહેવું ઠે કે જો ToR માં સુધાર ન કરવામાં આવ્યો તો તેનાથી કરોડો કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો પર અસર પડશે.

OPS બહાલ કરવાની માંગ
હવે નેશનલ કાઉન્સિલ સ્ટાફ સાઇડ અને જોઈન્ટ કન્સલ્ટેટિવ મશીનરી NC JCM એ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણને પત્ર લખી ToR માં મોટા ફેરફારની માંગ કરી છે. કર્મચારી સંગઠનોએ કહ્યું કે વર્તમાન ToR માંથી મહત્વપૂર્ણ બિંદુ ગાયહ છે. NC JCM એ પોતાના પત્રમાં જૂની પેન્શન યોજના લાગૂ કરવાની વાત કહી છે. તેમણે કહ્યું કે નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ (NPS) વાળા કર્માચારીઓ માટે OPS બહાલ થવી જોઈએ. નિવૃત્તિ બાદ તેની આર્થિક સુરક્ષા પર ધ્યાન વધારવા માટે આ માંગ રાખવામાં આવી છે.

7th Pay Commission માં હાજર એક્પેક્ટેશન ઓફ સ્ટેકહોલ્ડર્સ ક્લોઝ પરત જોડવામાં આવે. અનફંડેડ કોસ્ટ ઓફ નોન કોન્ટ્રીબ્યૂટરી પેન્શન સ્કીમ જેવી લાઈન હટાવવામાં આવે. 1 જાન્યુઆરી 2026ના પંચ લાગૂ થવાની તારીખ જાહેર કરવામાં આવે. કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને 20% વચગાળાની રાહત આપવામાં આવે. 11 વર્ષ બાદ Commutation બહાલ કરવામાં આવે. દર પાંચ વર્ષે પેન્શન પર 5 ટકાનો વધારો કરવામાં આવે. બધા જૂના પેન્શનરોને સારૂ રિવીઝન કવરેજ મળે.

ક્યારે લાગૂ થશે આઠમું પગાર પંચ?
જસ્ટિસ રંજન દેસાઈની અધ્યક્ષામાં પગાર પંચે પોતાના રિપોર્ટ 18 મહિનામાં તૈયાર કરવો પડશે. તેથી આ રિપોર્ટ 2027ના મધ્ય પહેલા આવવાની આશા ઓછી છે. ત્યારબાદ ભલામણો કેબિનેટમાં જશે અને પછી તેને 1 જાન્યુઆરી 2026થી લાગૂ માનવામાં આવશે.
 

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
8th Pay Commission8th Pay Commission salary

