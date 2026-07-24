/કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને મોટો ઝટકો! 8મા પગાર પંચ વચ્ચે જૂની પેન્શન યોજના લાગુ કરવા પર સરકારે આપ્યું મોટું નિવેદન

8th Pay Commission: જો તમે કેન્દ્રીય કર્મચારી છો, તો આ સમાચાર તમને નિરાશ કરી શકે છે. અલગ-અલગ સંગઠનોએ માંગ કરી રહ્યા હતા કે, આઠમા પગાર પંચની ભલામણો સાથે જૂની પેન્શન યોજના (OPS) પણ લાગુ કરવામાં આવે. હવે સરકાર તરફથી આ અંગે મહત્વનું નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે.
શું કહ્યું સરકારે?
કેન્દ્ર સરકારે સંસદમાં સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે, હાલમાં જૂની પેન્શન યોજના (OPS)ને ફરીથી લાગુ કરવાનો કોઈ પ્રસ્તાવ વિચારાધીન નથી. 23 જુલાઈ 2026ના રોજ રાજ્યસભાના સત્ર દરમિયાન સાંસદ આર. ગિરીરાજને પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો. આ અંગે શ્રમ અને રોજગાર રાજ્ય મંત્રી શોભા કરંદલાજેએ જવાબ આપ્યો છે. તેમણે જણાવ્યું કે, નાણા મંત્રાલયના ખર્ચ વિભાગ અનુસાર, આવા કોઈ પ્રસ્તાવ પર વિચાર કરવામાં આવી રહ્યો નથી.
ઉલ્લેખનીય છે કે, કેન્દ્ર સરકારના ઘણા પ્રમુખ કર્મચારી સંગઠનો 8મા પગાર પંચ સાથે જૂની પેન્શન યોજના એટલે કે OPSને ફરીથી શરૂ કરવાની માંગ કરી રહ્યા છે. પગાર પંચને સોંપવામાં આવેલા પોતાના આવેદનપત્રોમાં નેશનલ કાઉન્સિલ ઓફ જોઈન્ટ કન્સલ્ટેટિવ મશીનરી (NC-JCM), ફેડરેશન ઓફ નેશનલ પોસ્ટલ ઓર્ગેનાઈઝેશન્સ (FNPO), ઓલ ઈન્ડિયા ડિફેન્સ એમ્પ્લોઈઝ ફેડરેશન (AIDEF), ઓલ ઈન્ડિયા NPS એમ્પ્લોઈઝ ફેડરેશન (AINPSEF) અને ઈન્ડિયન રેલવે ટેકનિકલ સુપરવાઈઝર્સ એસોસિએશન (IRTSA) સહિતના કર્મચારી સંગઠનોએ જૂની પેન્શન યોજનાને ફરીથી શરૂ કરવાની ભારપૂર્વક માંગ કરી છે.
આ સંગઠનોનું કહેવું છે કે, નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ (NPS) હેઠળ ઓછા પગારવાળા કર્મચારીઓ અને મોડા નોકરી જોઈન કરનારા કર્મચારીઓને નિવૃત્તિ પછી ખૂબ ઓછું પેન્શન મળે છે, જેનાથી તેમનું ભવિષ્ય અસુરક્ષિત થઈ જાય છે.
NC-JCMએ શું કહ્યું?
આ સંગઠનોની દલીલ છે કે, માત્ર જૂની પેન્શન યોજના જ આવા કર્મચારીઓને સન્માનજનક પેન્શન અને ગુજરાન ચલાવવાનું સાધન આપી શકે છે. NC-JCMએ એક આવેદનપત્રમાં લખ્યું કે, 1 જાન્યુઆરી 2004 કે ત્યારબાદ કેન્દ્ર સરકારની સેવામાં જોડાનારા કર્મચારીઓ માટે નક્કી કરેલી અને નોન-કન્ટ્રીબ્યુટરી પેન્શન સ્કીમની જગ્યાએ NPS લાગુ કરવાનો સરકારનો નિર્ણય સુપ્રીમ કોર્ટના એ ચુકાદાની દ્રષ્ટિએ ગેરકાયદેસર છે, જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે પેન્શન એ મિલકતના અધિકાર સમાન છે અને તેને લાગુ કરાવી શકાય છે. NC-JCMનું કહેવું છે કે, NPSમાં પેન્શન બજારના ઉતાર-ચઢાવ પર નિર્ભર કરે છે, જેનાથી ઘડપણની સામાજિક સુરક્ષા નબળી પડી જાય છે.
UPS પર પણ સવાલ
કર્મચારી સંગઠનોએ યુનિફાઈડ પેન્શન સ્કીમ (UPS)ને લઈને પણ પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા છે. સંગઠનોનો દાવો છે કે, સરકારે તેને NPS અને OPSનું મિશ્રણ ગણાવ્યું હતું, પરંતુ તેને કર્મચારીઓનું પર્યાપ્ત સમર્થન મળ્યું નથી. નોંધનીય છે કે, કેન્દ્ર સરકારે 1 જાન્યુઆરી 2004થી કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે NPS લાગુ કર્યું હતું. ત્યારબાદ મોટાભાગના રાજ્યોએ પણ તેને અપનાવ્યું હતું. જો કે, કેટલાક રાજ્યોએ બાદમાં OPSને ફરીથી લાગુ કરી દીધું.