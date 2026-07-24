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કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને મોટો ઝટકો! 8મા પગાર પંચ વચ્ચે જૂની પેન્શન યોજના લાગુ કરવા પર સરકારે આપ્યું મોટું નિવેદન

8th Pay Commission: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના અલગ-અલગ સંગઠનો માંગ કરી રહ્યા હતા કે, આઠમા પગાર પંચની ભલામણો સાથે જૂની પેન્શન યોજના પણ લાગુ કરવામાં આવે. હવે સરકારે સંસદમાં મોટું નિવેદન આપ્યું છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 24, 2026, 10:52 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 10:52 PM IST
કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને મોટો ઝટકો! 8મા પગાર પંચ વચ્ચે જૂની પેન્શન યોજના લાગુ કરવા પર સરકારે આપ્યું મોટું નિવેદન

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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