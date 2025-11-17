Prev
કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના પગાર અને ભથ્થા વધારવા માટે આઠમાં પગાર પંચની રચના થઈ છે. આ માટે કેન્દ્ર સરકારે ટર્મ્સ ઓફ રેફરન્સ  (ToR) નું નોટિફિકેશન જાહેર કરી દીધું છે. ન્યાયમૂર્તિ રંજન દેસાઈની અધ્યક્ષતામાં ત્રણ સભ્યોની સમિતિની રચના કરવામાં આવી છે.
 

Nov 17, 2025

8th Pay Commission : 69 લાખ પેન્શનરો પર સંકટ! કર્મચારી સંઘે PM મોદીને પત્ર લખી માંગ્યુ સ્પષ્ટીકરણ

8th Pay Commission : કેન્દ્રીય સરકારી કર્મચારી અને શ્રમિક કર્મચારી સંઘએ સોમવારે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને પત્ર લખી 8માં પગાર પંચ  (CPC) ના ટર્મ્સ ઓફ રેફરન્સ (ToR) માં મહત્વપૂર્ણ સંશોધન કરવાની માંગ કરી છે. તેમાં લગભગ 69 લાખ પેન્શનરો અને પરિવાર પેન્શનરો માટે પેન્શન સંશોધન અને પેન્શન સમાનતાને સ્પષ્ટ રૂપથી સામેલ કરવાનો આગ્રહ કર્યો છે.

ટર્મ્સ ઓફ રેફરન્સનું નોટિફિકેશન જાહેર
કેન્દ્ર સરકારે તાજેતરમાં આઠમાં પગાર પંચ (8th Central Pay Commission - CPC) ના ટર્મ્સ ઓફ રેફરન્સનું નોટિફિકેશન જાહેર કર્યું છે. આ ત્રણ સભ્યોની સમિતિની રચના ન્યાયમૂર્તિ રંજન દેસાઈની અધ્યક્ષતામાં કરવામાં આવી છે, જેનું કામ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના પગારની સમીક્ષા અને ભલામણ કરવાનું છે. પરંતુ નોટિફિકેશન જાહેર થવાની સાથે કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો વચ્ચે અસંતોષ ફેલાયો છે. ઘણા કર્મચારી સંગઠનોએ દાવો કર્યો કે આઠમાં પગાર પંચના ToR માં કેટલીક મહત્વપૂર્ણ જોગવાઈઓ ગાયબ છે, જે પહેલા સાતમાં પગાર પંચના ToR માં સામેલ હતી.

નાણા મંત્રાલયના 8મા કેન્દ્રીય પગાર પંચનું સ્વાગત કરતા, કન્ફેડરેશનએ જૂની પેન્શન યોજના (OPS), યુનિફાઇડ પેન્શન યોજના (UPS) અને રાષ્ટ્રીય પેન્શન સિસ્ટમ (NPS) હેઠળ કર્મચારીઓને અસર કરતી મુખ્ય ખામીઓ પર પ્રકાશ પાડ્યો. કન્ફેડરેશનએ વિનંતી કરી કે 8મા કેન્દ્રીય પગાર પંચમાં નિવૃત્તિની તારીખ પછી પેન્શન માળખું, પેન્શન સુધારણા અને સમાનતાની તપાસ કરવા માટે સ્પષ્ટ આદેશ શામેલ કરવામાં આવે. તેણે એવી પણ વિનંતી કરી કે 11 વર્ષ પછી કમ્યુટેશન પુનઃસ્થાપિત કરવા, વરિષ્ઠ પેન્શનરો માટે દર પાંચ વર્ષે વધારાનું પેન્શન અને CGHS સેવાઓમાં સુધારા સહિત અનેક સંબંધિત મુદ્દાઓ પર વિચાર કરવામાં આવે.

જૂની પેન્શન યોજના બહાલ કરવાની માંગ
પરિસંઘે 1 એપ્રિલ 2004 બાદ ભરતી થયેલા 26 લાક કર્મચારીઓ, જે એનપીએસ અને યુપીએસથી અસંતુષ્ટ છે. તેના માટે જૂની પેન્શન યોજનાનો અમલ કરવાની માંગ કરી અને આઠમાં પગાર પંચ પાસે બધી પેન્શન યોજનાઓની વેલ્યુએશન કરવા અને સૌથી લાભકારી યોજનાની ભલામણ કરવાનો આગ્રહ કર્યો છે. આ પહેલા અખિલ ભારતીય રક્ષા કર્મચારી મહાસંઘ (AIDEF) એ 4 નવેમ્બરે નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણને લખેલા પત્રમાં જણાવ્યું હતું કે આઠમાં પગાર પંચ માટે ટીઓઆરમાં પેન્શન અને અન્ય સેવાનિવૃત્તિ લાઓની તપાસનો ભાગ સામેલ નથી. 
 

