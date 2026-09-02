/8મા પગાર પંચનો રિપોર્ટ અને DAની જાહેરાત... સરકારી કર્મચારીઓ માટે મોટું અપડેટ !

8th Pay Commission : આગામી બે મહિના કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે મહત્વપૂર્ણ બનવાના છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે મોંઘવારી ભથ્થા (DA) અંગે નિર્ણય લેવામાં આવશે એટલું જ નહીં, પરંતુ 8મા પગાર પંચની ઘણી મહત્વપૂર્ણ બેઠકો પણ યોજાવાની છે. આ બેઠકો પછી પગાર પંચ કેટલાક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લઈ શકે છે.
મોંઘવારી ભથ્થા પર નિર્ણય ક્યારે લેવામાં આવશે ?
કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો જુલાઈ 2026 માટે મોંઘવારી ભથ્થા (DA)ના વધારા અંગે સરકારના નિર્ણયની રાહ જોઈ રહ્યા છે. જો બધું યોજના મુજબ ચાલશે, તો સરકાર દશેરા સુધીમાં જાહેરાત કરી શકે છે. આ વર્ષે દશેરા 20 ઓક્ટોબરે આવે છે, એટલે કે મોંઘવારી ભથ્થાની જાહેરાત તે તારીખ સુધીમાં થઈ શકે છે. નોંધનીય છે કે 'ઓલ ઈન્ડિયા કન્ઝ્યુમર પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ ફોર ઇન્ડસ્ટ્રિયલ વર્કર્સ' (AICPI-IW) સાથે જોડાયેલા નિશ્ચિત ફોર્મ્યુલાના આધારે વર્ષમાં બે વાર DAમાં વધારો કરવામાં આવે છે.
સરકારે અગાઉ 1 જાન્યુઆરી, 2026થી મોંઘવારી ભથ્થામાં 2 ટકાનો વધારો કર્યો હતો, જે 58%થી વધીને 60% થયું હતું. પેન્શનરો માટે મોંઘવારી રાહત (DR) પણ 60% થયું હતું. હવે, 3% વધારો થવાની શક્યતા છે. પરિણામે, જુલાઈ-ડિસેમ્બર સમયગાળા માટે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓનું મોંઘવારી ભથ્થું 63% થઈ જશે.
8મા પગાર પંચની બેઠકો
8મા પગારપંચની રચના થયાને લગભગ 10 મહિના થઈ ગયા છે. હવે, 10 મહિના પછી કમિશન પોતાનો અહેવાલ તૈયાર કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. નિષ્ણાતો સૂચવે છે કે પગારપંચ અને કર્મચારી સંગઠનો વચ્ચે હાલમાં બેઠકોનો અંતિમ રાઉન્ડ ચાલી રહ્યો છે.
8મા પગાર પંચની આગામી બેઠકો
એવી શક્યતા છે કે પગાર પંચ હવે તેનો અહેવાલ તૈયાર કરશે અને જાન્યુઆરી સુધીમાં સરકારને વચગાળાનો અહેવાલ સુપરત કરી શકે છે. નોંધનીય છે કે કેન્દ્ર સરકારે 3 નવેમ્બર, 2025ના રોજ 8મા પગાર પંચની રચના કરી હતી. ન્યાયાધીશ રંજના પ્રકાશ દેસાઈના નેતૃત્વમાં, આ કમિશનની સ્થાપના કેન્દ્ર સરકારે તે તારીખે કરી હતી. આ વચગાળાની સંસ્થા સંબંધિત સરકારી એજન્સીઓ, પેન્શનરો અને અન્ય હિસ્સેદારો સાથે પરામર્શ કર્યા પછી સરકારને તેની ભલામણો સુપરત કરશે. તેનો કાર્યક્ષેત્ર પગાર, ભથ્થાં, પેન્શન અને સેવા સુધારણા જેવા ક્ષેત્રોને આવરી લે છે. પગાર પંચનો અંતિમ અહેવાલ મે-જૂન 2027 સુધીમાં સબમિટ થવાની શક્યતા છે.
પગાર, ફિટમેન્ટ ફેક્ટર, ભથ્થાં અથવા પેન્શનમાં કોઈપણ ફેરફાર 8મા પગાર પંચની ભલામણો અને સરકારના અનુગામી નિર્ણય પર આધારિત રહેશે. 6ઠ્ઠા અને 7મા પગાર પંચ દરમિયાન, ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અનુક્રમે 1.86 અને 2.57 પર નિર્ધારિત કરવામાં આવ્યું હતું. 8મા પગાર પંચ માટે BPMS, NC(JCM), અને AIDEF જેવા યુનિયનો અને સંગઠનો 3 થી 4 સુધીના ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગ કરી રહ્યા છે.