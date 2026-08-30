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8મું પગાર પંચ: 3.61, 3.833 અને 4 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર ચર્ચા તેજ, જાણો કયા પ્રસ્તાવમાં કેટલો વધશે પગાર

8th Pay Commission: વાસ્તવિક પગાર વધારો માત્ર ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર નિર્ભર કરશે નહીં, પરંતુ નવા વેતન મેટ્રિક્સ, મોંઘવારી ભથ્થું, અન્ય ભથ્થા અને પંચની અંતિમ ભલામણો પર નિર્ભર કરશે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 30, 2026, 12:37 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 12:37 PM IST
8મું પગાર પંચ: 3.61, 3.833 અને 4 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર ચર્ચા તેજ, જાણો કયા પ્રસ્તાવમાં કેટલો વધશે પગાર

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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8મું પગાર પંચ: 3.61, 3.833 અને 4 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર ચર્ચા તેજ, જાણો વિગત
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