/8મું પગાર પંચ: 3.61, 3.833 અને 4 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર ચર્ચા તેજ, જાણો કયા પ્રસ્તાવમાં કેટલો વધશે પગાર

8th Pay Commission: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો આઠમાં પગાર પંચની પ્રતીક્ષા કરી રહ્યાં છે. 3 સપ્ટેમ્બરે પંચની રચનાને 10 મહિના પૂરા થવાના છે. પગાર સંશોધન, ભથ્થા, પેન્શન અને અન્ય સેવા સંબંધિત મામલા વચ્ચે સૌથી વધુ ચર્ચા ફિટમેન્ટ ફેક્ટરને લઈને થઈ રહી છે, કારણ કે આ આધાર પર કર્મચારીઓના મૂળ વેતન અને પગારમાં વધારો થશે. INAS ના રિપોર્ટ પ્રમાણે દેશભરમાં વિવિધ હિતધારકોની સાથે ચર્ચા ચાલી રહી છે. પંચના અધ્યક્ષ ન્યાયમૂર્તિ (સેવાનિવૃત્ત) રંજના પ્રકાશ દેસાઈ છે અને તેમને પોતાનો રિપોર્ટ રજૂ કરવા માટે 18 મહિનાનો સમય આપવામાં આવ્યો છે.
શું હોય છે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર
ફિટમેન્ટ ફેક્ટર તે ગુણાંક હોય છે, જેના આધાર પર વર્તમાન મૂળ વેતનને સંશોધિત કરી નવું વેતન નક્કી કરવામાં આવે છે.
ત્રણ પ્રકારના ફિટમેન્ટ ફેક્ટરનો પ્રસ્તાવ
સર્વે ઓફ ઈન્ડિયાના મિનિસ્ટીરિયર સ્ટાફ એસોસિએશને 3.61 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરનો પ્રસ્તાવ રાખ્યો છે. જો આ પ્રસ્તાવનો સ્વીકાર કરવામાં આવે તો વર્તમાન 18000 રૂપિયાનું મૂળ વેતન વધીને લગભગ 64980 રૂપિયા થઈ શકે છે.
બીજો પ્રસ્તાવ
બીજીતરફ નેશનલ કાઉન્સિલ-જેસીએમ (એનસીજેસીએમ) સ્ટાફ સાઇડ અને ભારત પેન્શનર સમાજ (બીપીએસ) એ 3.833 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માગ કરી છે. આ સ્થિતિમાં લઘુત્તમ વેતન આશરે 69000 રૂપિયા નજીક પહોંચી શકે છે.
ત્રીજો પ્રસ્તાવ
સૌથી વધુ માગ ભારતીય પ્રતિરક્ષા મજૂર સંઘએ કરી છે, જેણે 4.00 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગૂ કરવાનું સૂચન કર્યું છે. જો સરકાર આ પ્રસ્તાવનો સ્વીકાર કરે છે તો મિનિમમ બેઝિક વેતન વધી 72000 રૂપિયા સુધી પહોંચી શકે ચે.
પરંતુ નિષ્ણાંતોનું કહેવું છે કે 6500 રૂપિયા, 69000 રૂપિયા અને 72000 રૂપિયાના આ આંકડા માત્ર વિવિધ સંગઠનો તરફથી આપવામાં આવેલા પ્રસ્તાવો પર આધારિત અનુમાન છે. તેને આઠમાં પગાર પંચ તરફથી નક્કી થનાર અંતિમ મિનિમમ બેઝિક પગાર ન માનવો જોઈએ.
છેલ્લા બે પગાર પંચમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર
વર્તમાનમાં કેન્દ્રીય કર્મચારીઓની મિનિમમ બેઝિક સેલેરી 18000 રૂપિયા છે, જેને સાતમાં પગાર પંચની ભલામણોના આધારે નક્કી કરવામાં આવી હતી. છઠ્ઠા પગાર પંચમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 1.86 રાખવામાં આવ્યું, જ્યારે સાતમામાં તેને વધારી 2.54 કરવામાં આવ્યું હતું. આ ફેરફારને કારણે મૂળ વેતન 7000 રૂપિયાથી વધી 18000 રૂપિયા થઈ ગયું હતું. હવે આઠમાં પગાર પંચ માટે વિવિધ કર્મચારી અને પેન્શન સંગઠનોએ તેનાથી વધુ ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માગ કરી છે.