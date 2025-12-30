8th Pay Commission: 50,000 પગાર હોય તો કેટલી વધશે સેલેરી? બેઝિક, DA, HRA ની ગણતરી સમજો
8th Pay Commission Salary Calculation Formula: જ્યારે સાતમાં પગાર પંચે 2.57 નું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર સૂચન કર્યું તેનાથી વર્ષ 2016મા મિનિમમ બેઝિક પગાર 7000 રૂપિયાથી વધી 18000 રૂપિયા થઈ ગયો હતો. હવે આઠમાં પગાર પંચની ગણતરી સમજી લો.
8th Pay Commission Salary Calculator: દેશભરમાં લગભગ 50 લાખ સરકારી કર્મચારીઓ અને 65 લાખ પેન્શનરો 8મા પગાર પંચની રાહ જોઈ રહ્યા છે. 8મા પગાર પંચ હેઠળ સરકારી કર્મચારીઓના પગાર વધારા અંગે વિવિધ અટકળો ફેલાઈ રહી છે. પગાર અને પેન્શન ગણતરીઓ (8મા પગાર પંચ પગાર) માટે ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની પણ વ્યાપક ચર્ચા થઈ રહી છે. સરકારી કર્મચારીઓ નોંધપાત્ર વધારાની અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે. બ્રોકરેજ કંપનીઓ અને અન્ય નિષ્ણાતોએ સંભવિત ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અને પરિણામે પગાર વધારા અંગે પોતાની અપેક્ષાઓ વ્યક્ત કરી છે. એમ્બિટ કેપિટલ અને કોટક ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ ઇક્વિટીઝ દ્વારા થોડા મહિના પહેલા બહાર પાડવામાં આવેલા સંશોધન અહેવાલ મુજબ, અસરકારક પગાર વધારો 13% થી 34% સુધીનો હોઈ શકે છે. ચાલો સંપૂર્ણ ગણતરી સમજીએ.
ફિટમેન્ટ ફેક્ટર કેટલું હોઈ શકે છે?
એમ્બિટ કેપિટલે તાજેતરમાં જારી રિપોર્ટમાં કહ્યું કે સેલેરી રિવીઝન માટે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 1.83થી 2.46 વચ્ચે રહી શકે છે. તેના આધાર પર પગાર અને પેન્શનની ગણતરી થાય છે. અલગ-અલગ સ્થિતિમાં પગારમાં 14થી 54 ટકા સુધીનો વધારો થઈ શકે છે.
બેસ કેસ (Base Case): જો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 1.83 રાખવામાં આવે તો પગારમાં 14 ટકાનો વધારો થઈ શકે છે.
મીડિયન કેસ (Median Case): જો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.15 રાખવામાં આવે તો પગારમાં 34 ટકાનો વધારો થઈ શકે છે.
અપર કેસ (Upper Case): જો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.46 રાખવાની ભલામણ પંચ કરે તો પગારમાં 54 ટકા સુધી વધારો થઈ શકે છે.
પગાર વધવાની ગણતરી સમજી લો
ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 1.8 થયું તો તેનો મતલબ હશે કે વર્તમાન મૂળ વેતનને 1.8 ગણું કરવામાં આવશે. આમ પ્રભાવી વેતન વધારો ઓછો થાય છે, કારણ કે નવું પગાર પંચ લાગૂ થયા બાદ મોંઘવારી ભથ્થું (DA) ઝીરો પણ થઈ જાય છે, પરંતુ સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે મૂળ વેતનમાં ડીએ મર્જ થશે નહીં.
જ્યારે 7મા પગાર પંચે 2.57 ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની ભલામણ કરી, ત્યારે 2016 માં લઘુત્તમ મૂળ પગાર ₹7,000 થી વધીને ₹18,000 (7,000 x 2.57) થયો. તે સમયે મોંઘવારી ભથ્થું શૂન્ય હતું, તેથી વાસ્તવિક પગાર વધારો ખૂબ જ ઓછો હતો. આ ઉદાહરણનો વિચાર કરો:
છઠ્ઠા પગાર પંચનું મિનિમમ વેતન
7,000 (મૂળ વેતન) + 8,750 (DA) + 2,100 (HRA) + 1,350 (TA) = 19,200રૂપિયા.
સાતમાં પગાર પંચનું મિનિમમ વેતન
18,000 (મૂળ વેતન) + 4,320 (HRA) + 1,350 (TA) + 0 (DA) = 23,670 રૂપિયા.
2016મા આ રીતે સંશોધિત થયું. જ્યારે 9 વર્ષ પહેલા સાતમું પગાર પંચ લાગૂ થયા બાદ મિનિમમ વેતનમાં 19200 રૂપિયાથી 23670 રૂપિયા સુધી, એટલે કે 14.3 ટકાનો પ્રભાવી વધારો જોવા મળ્યો હતો.
50 હજાર પગાર છે તો કેટલો વધારો થશે?
અહીં અમે એવા કોઈ સરકારી કર્મચારી માટે ગણતરી કરી રહ્યાં છીએ, જેનું વર્તમાન મૂળ વેતન આશરે 50,000 રૂપિયા છે.
મૂળ વેતનઃ 50,000 રૂપિયા
HRA (24% પર): 12,000 રૂપિયા
TA: 2,160 રૂપિયા
DA (55% पर): 27500 રૂપિયા
કુલ વેતનઃ 91,660 રૂપિયા
(ધ્યાન રાખો કે અહીં DA 55% પર કેલકુલેટ કરવામાં આવ્યું છે)
જો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર ૧.૮૨ હોય તો પગાર કેટલો વધશે?
નવો બેઝિક પગાર (૫૦,૦૦૦ x ૧.૮૨) = ₹૯૧,૦૦૦
નવો HRA (૯૧,૦૦૦ x ૨૪%) = ₹૨૧,૮૪૦
TA = ₹૨,૧૬૦
નવો કુલ પગાર: ₹૧,૧૫,૦૦૦ (આશરે ૨૫.૪૬% વધારો)
જો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર ૨.૧૫ હોય તો પગાર કેટલો વધશે?
નવો બેઝિક પગાર (૫૦,૦૦૦ x ૨.૧૫) = ₹૧,૦૭,૫૦૦
નવો HRA (૧,૦૭,૫૦૦ x ૨૪%) = ₹૨૫,૮૦૦
નવો TA = ₹૨,૧૬૦
નવો કુલ પગાર: ₹૧,૩૫,૪૬૦ (આશરે ૪૭.૭૮% વધારો)
અલગ-અલગ બેઝિક પગારની ગણતરી પણ સમજી લો
|પે મેટ્રિક લેવલ
|સાતમાં પગાર પંચનો પગાર (₹)
|8મા પગાર પંચનો પગાર(₹)
|લેવલ 1
|18,000
|44,280
|લેવલ 2
|19,900
|48,974
|लेवल 3
|21,700
|53,466
|લેવલ 4
|25,500
|62,850
|લેવલ 5
|29,200
|71,923
|લેવલ 6
|35,400
|87,084
|લેવલ 7
|44,900
|110,554
|લેવલ 8
|47,600
|117,177
|લેવલ 9
|53,100
|130,386
|લેવલ 10
|56,100
|137,826
|લેવલ 11
|67,700
|166,452
|લેવલ 12
|78,800
|193,728
|લેવલ 13
|123,100
|302,226
|લેવલ 13A
|131,100
|322,311
|લેવલ 14
|144,200
|354,172
|લેવલ 15
|182,200
|448,713
|લેવલ16
|205,400
|505,584
|લેવલ 17
|225,000
|553,500
|લેવલ 18
|250,000
|615,000
કેટલો વધશે તમારો પગાર?
(ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.46 માની ગણતરી કરવામાં આવી છે)
સૌથી જરૂરી વાત છે કે સરકારે આઠમાં પગાર પંચને ધ્યાનમાં રાખવું જરૂરી છે કે ઉપર જે પણ ગણતરી કરવામાં આવી છે, તે અનુમાનના આધારે છે. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા પગાર પંચની રચના કરવામાં આવી છે, તે પંચ દરેક સાથે ચર્ચા વિચારણા કરી પોતાની ભલામણ નક્કી કરશે.
