8th CPC Salary Calculator: ડબલથી પણ વધુ થઈ જશે HRA! કર્મચારીઓને આ રીતે મળશે ફાયદો
8th Pay Commission: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે આઠમું પગાર પંચ ડબલ ફાયદા લાવી શકે છે. એક તરફ બેઝિક પગારમાં વધારો થશે તો બીજીતરફ ભથ્થાના નિયમ બદલાશે. વિગતવાર જાણો અન્ય ભથ્થાને કારણે કર્મચારીઓને કેવી રીતે ફાયદો થશે.
- આઠમાં પગાર પંચમાં કેન્દ્રીયકર્મીને મળશે ડબલ ફાયદો
- વધી જશે હાઉસ રેન્ટ એલાઉન્ટની રકમ
- નવા બેઝિક બાદ અન્ય ભથ્થામાં પણ થશે વધારો
Trending Photos
જ્યારે આઠમાં પગાર પંચની (8th Pay Commission) વાત થાય છે ત્યારે ચર્ચા હંમેશા ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અને બેઝિક સેલેરી પર આવીને અટકી જાય છે. પરંતુ હકીકતે તમારા ટેક-હોમ પગારનો મોટો હિસ્સો ભથ્થા (Allowances) થી નક્કી થાય છે.
હવે સંકેત મળી રહ્યો છે કે આઠમાં પગાર પંચમાં ન માત્ર બેઝિક સેલેરી, પરંતુ HRA, મેડિકલ અને ટ્રાવેલ એલાઉન્સના નિયમ પણ બદલાઈ શકે છે. આ ફેરફાર કર્મચારીઓ માટે અસલી ફાયદો લાવશે.
પહેલા આ ત્રણ વાતો જાણી લો
8મું પગાર પંચ માત્ર બેઝિક નહીં, ભથ્થામાં પણ મોટા ફેરફાર કરશે.
HRA રીસેટ થશે, પરંતુ ખિસ્સામાં આવનાર પૈસા ડબલ થઈ શકે છે.
મેડિકલ અને TA માં વધારાથી તમારી ટેક-હોમ સેલેરી વધી જશે.
HRA: દરો ઘટશે, પરંતુ પૈસા વધશે?
7મા પગાર પંચમાં HRA ને શહેરો પ્રમાણે ત્રણ ભાગમાં વિભાજીત કરવામાં આવ્યા છે.
X (મેટ્રો): 24%
Y (મોટા શહેર): 16%
Z (નાના શહેર): 8%
DA વધવાની સાથે આ દરો વધીને 30%, 20% અને 10% સુધી પહોંચી જશે.
8મા પગાર પંચમાં શું બદલાઈ શકે છે?
નવા પગાર પંચમાં DA શૂન્યથી શરૂ થાય છે.
તેવામાં HRA દરો ફરીથી 24%, 16%, 8% પર રીસેટ થઈ શકે છે.
તો ફાયદો ક્યાં છે?
ફાયદો ટકાવારીમાં નહીં, બેઝિક પગારના વધારામાં છુપાયેલો છે.
ઉદાહરણથી સમજો
વર્તમાન બેઝિક: ₹35,400
HRA (30%): ₹10,620
હવે માનો આઠમાં પગાર પંચ બાદ બેઝિક વધી ₹90,000 થઈ ગયું
નવુ HRA (24%): ₹21,600
એટલે, રેટ ઓછો પરંતુ પૈસામાં વધુ ફાયદો
Medical Allowance: પેન્શનરોને મોટો ફાયદો
સાતમાં પગાર પંચમાં મોટા ભાગના કર્મચારીઓ માટે મેડિકલ ખર્ચ CGHS સાથે જોડાયેલું હતું, પરંતુ પેન્શનરોને ફિક્સ્ડ મેડિકલ એલાઉન્સ મળતું હતું.
વર્તમાન સ્થિતિ: ₹1000 પ્રતિ મહિનો
8th CPC માં શું આશા છે?
દવાઓ અને સારવારનો ખર્ચ વધી ગયો છે.
તેથી FMA વધી ₹2000-₹3000 દર મહિને થઈ શકે છે.
આ તે પેન્શનરો માટે રાહત આપશે જે તે એલાઉન્સ પર નિર્ભર છે
Travel Allowance (TA): ગણતરી બદલાઈ શકે છે
TA સીધી રીતે DA સાથે જોડાયેલું હોય છે.
વર્તમાનમાં શું છે?
DA વધે છે → TA પણ વધે છે
8મા પગાર પંચમાં શું બદલાશે?
DA ને બેઝિકમાં મર્જ કરવામાં આવશે.
ત્યારબાદ TA નું સ્ટ્રક્ચર બદલાઈ શકે છે.
કેમ વધશે TA?
પેટ્રોલ-ડીઝલ મોંઘા
ટ્રાન્સપોર્ટનો ખર્ચ વધ્યો
શહેરોમાં દરરોજ ખર્ચ વધુ
તેથી આશા છે કે TA ના બેસ રેટમાં પણ વધારો થશે.
અહીં જુઓ ગણતરી (HRA Impact)
|બેઝિક સેલેરી
|HRA %
|HRA અમાઉન્ટ
|₹35,400
|30%
|₹10,620
|₹90,000
|24%
|₹21,600
સ્પષ્ટ છે
નવો પગાર = વધુ HRA = વધુ ટેક હોમ.
તમારા માટે શું છે મતલબ?
આઠમાં પગાર પંચમાં માત્ર પગાર જ નહીં, સંપૂર્ણ પગાર બદલાઈ જશે.
✔ HRA વધશે (બેઝિક વધવાથી)
✔ મેડિકલ એલાઉન્સમાં રાહત
✔ TA માં વધારો
એટલે કે તમારા ખિસ્સામાં આવતા પૈસા વધશે.
અંતમાં કામની વાત
8મું પગાર પંચ કર્મચારીઓ માટે ડબલ ફાયદો લાવી શકે છે. એક તરફ બેઝિક પગાર વધશે, બીજીતરફ ભથ્થાના નિયમ બદલાશે. HRA રીસેટ થવા છતાં વધુ મળશે. મેડિકલ અને ટીએથી વધારાની રાહત મળશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે