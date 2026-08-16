/8th Pay Commission : 8મા પગાર પંચમાં બેઝિક પગાર થઈ જશે ₹69,000 ! ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર મોટું અપડેટ

8th Pay Commission Salary Hike : કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ 8મા પગાર પંચની રાહ જોઈ રહ્યા છે અને આશા રાખી રહ્યા છે કે સરકાર ફિટમેન્ટ ફેક્ટર વધારવાની તેમની માંગણી સ્વીકારશે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે પહેલું પગાર પંચ ક્યારે લાગુ કરવામાં આવ્યું હતું અને તેના હેઠળ કર્મચારીઓ માટે ઓછામાં ઓછો બેઝિક પગાર કેટલો હતો? ત્યારે પહેલા પગાર પંચથી 7મા પગાર પંચ સુધીના પગાર વધારો અને 8મા પગાર પંચના સંભવિત વધારા પર નજર કરીએ...
8મા પગાર પંચ માટેની મુખ્ય માંગણીઓ
કર્મચારી યુનિયનોએ પગાર, પેન્શન અને ભથ્થાંમાં સુધારા અંગે સરકાર સમક્ષ ઘણી માંગણીઓ રજૂ કરી છે. એક મુખ્ય માંગ ફિટમેન્ટ ફેક્ટરને 3.83 સુધી વધારવાની છે, કારણ કે તે પગાર વધારામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. મૂળભૂત રીતે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર એ એક ગુણક છે જેનો ઉપયોગ પગાર પંચ દ્વારા કર્મચારીના પૂર્વ-સુધારેલા બેઝિક પગારને નવા, સુધારેલા બેઝિક પગાર માળખામાં રૂપાંતરિત કરવા માટે થાય છે. આ પરિબળમાં કોઈપણ ફેરફાર બેઝિક પગાર અને પેન્શનમાં નોંધપાત્ર વધઘટ કરે છે.
ફોર્મ્યુલા : 'નવો બેઝિક પગાર = વર્તમાન બેઝિક પગાર x FF (ફિટમેન્ટ ફેક્ટર).' હાલમાં 7મા પગાર પંચ હેઠળ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને 2.57નો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગુ પડે છે. આ ફેરફારથી અગાઉ ઓછામાં ઓછો બેઝિક પગાર ₹7,000 (6ઠ્ઠા પગાર પંચ હેઠળ)થી વધારીને ₹18,000 કરવામાં આવ્યો હતો. જો આ પરિબળ 3.83 કરવામાં આવે તો, ₹18,000નો વર્તમાન ઓછામાં ઓછો બેઝિક પગાર વધીને ₹68,940 (₹18,000 x 3.83) થશે.
અત્યાર સુધી પગાર પંચના બેઝિક પગારમાં થયેલો વધારો
પહેલું પગાર પંચ: ભારતને સ્વતંત્રતા મળી તે પહેલાં 1946માં પ્રથમ પગાર પંચ લાગુ કરવામાં આવ્યું હતું. સરકારી સોર્સ (www.doe.gov.in)માંથી મળેલી માહિતીના આધારે, તેમાં સરકારી કર્મચારીઓનો લઘુત્તમ બેઝિક પગાર ₹55 પ્રતિ માસ અને મહત્તમ બેઝિક પગાર ₹2,000 નક્કી કર્યો હતો.
બીજું પગાર પંચ : બીજું પગાર પંચ 1959માં અમલમાં આવ્યું. તેના અમલીકરણ સાથે લઘુત્તમ બેઝિક પગાર ₹55થી વધીને ₹80 પ્રતિ માસ થયો. વધુમાં મહત્તમ બેઝિક પગાર ₹1,000નો વધારો થયો, જે ₹3,000 સુધી પહોંચ્યો.
ત્રીજું પગાર પંચ: કર્મચારીઓ માટે ત્રીજું પગાર પંચ 1973માં લાગુ કરવામાં આવ્યું હતું. તેના અમલીકરણ પછી કર્મચારીઓનો લઘુત્તમ બેઝિક પગાર વધીને ₹196 પ્રતિ માસ થયો, જ્યારે મહત્તમ બેઝિક પગાર ₹3,500 સુધી થયો.
ચોથું પગાર પંચ: ત્યારબાદ 1986માં કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે ચોથું પગાર પંચ લાગુ કરવામાં આવ્યું. તેના અમલીકરણ સાથે સરકારે લઘુત્તમ બેઝિક પગાર વધારીને ₹750 પ્રતિ માસ કર્યો. તો મહત્તમ બેઝિક પગારમાં નોંધપાત્ર ઉછાળો જોવા મળ્યો, જે ₹8,000 પ્રતિ માસ થયો.
પાંચમું પગાર પંચ: એક દાયકા પછી 1996માં સરકારે પાંચમું પગાર પંચ લાગુ કર્યું. તેના અમલીકરણ પછી 1.74 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની જોગવાઈઓ હેઠળ, કર્મચારીઓ માટે લઘુત્તમ બેઝિક પગાર ₹2,550 પ્રતિ માસ નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે મહત્તમ બેઝિક પગાર ₹26,000 કરવામાં આવ્યો હતો.
છઠ્ઠું પગાર પંચ: ત્યારબાદ છઠ્ઠું પગાર પંચ આવ્યું, જે 10 વર્ષ પછી 2006માં લાગુ કરવામાં આવ્યું હતું. આ કમિશન માટે સરકારે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 1.86 નક્કી કર્યો હતો, તેના અમલીકરણ પછી લઘુત્તમ બેઝિક પગાર ₹7,000 કરવામાં આવ્યો હતો. વધુમાં કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે મહત્તમ બેઝિક પગાર ₹80,000 કરવામાં આવ્યો હતો.
સાતમું પગાર પંચ : છઠ્ઠું પગાર પંચ એક દાયકા સુધી અમલમાં રહ્યા પછી 2016માં 7મું પગાર પંચ અમલમાં આવ્યું, જેના પરિણામે કર્મચારીઓના પગારમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો હતો. સાતમા પગાર પંચ હેઠળ, ફિટમેન્ટ ફેક્ટર વધારીને 2.57 કરવામાં આવ્યું હતું. પરિણામે લઘુત્તમ બેઝિક પગાર ₹18,000 પ્રતિ માસ થયો, જ્યારે મહત્તમ બેઝિક પગાર ₹2.5 લાખ નક્કી કરવામાં આવ્યો. હવે જો 8મું પગાર પંચ 3.83ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટર સાથે લાગુ કરવામાં આવે, તો લઘુત્તમ બેઝિક પગાર આશરે ₹69,000 થશે.
જોકે, 8મા પગાર પંચ હેઠળ લઘુત્તમ બેઝિક પગાર હજુ સુધી નક્કી કરવામાં આવ્યો નથી. પગાર વધારા અંગેની વિગતો ફક્ત ત્યારે જ જાણી શકાશે જ્યારે કમિશન તેની ભલામણો રજૂ કરશે અને સરકાર સત્તાવાર સૂચના દ્વારા અંતિમ નિર્ણય લેશે.