Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /સરકારી કર્મચારીઓ માટે સારા સમાચાર ! HRA, DA અને ટ્રાન્સપોર્ટ એલાઉન્સ પર મોટું અપડેટ, ₹61,344 થઈ જશે પગાર ?

સરકારી કર્મચારીઓ માટે સારા સમાચાર ! HRA, DA અને ટ્રાન્સપોર્ટ એલાઉન્સ પર મોટું અપડેટ, ₹61,344 થઈ જશે પગાર ?

8th Pay Commission : કર્મચારી સંગઠન AINPSEFએ 8મા પગાર પંચમાં લેવલ-1 કર્મચારીઓ માટે HRAમાં વધારો, મિનિમમ ટ્રાન્સપોર્ટ એલાઉન્સ ₹9,000 અને ફિટમેન્ટ ફેક્ટરમાં વધારો તેમજ 65% સુધીના પગાર વધારાની દરખાસ્ત કરી છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 07, 2026, 07:57 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 07:57 PM IST
સરકારી કર્મચારીઓ માટે સારા સમાચાર ! HRA, DA અને ટ્રાન્સપોર્ટ એલાઉન્સ પર મોટું અપડેટ, ₹61,344 થઈ જશે પગાર ?
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
સુરતમાં ભારે વરસાદથી જળબંબાકાર, ભારે વરસાદની આગાહી વચ્ચે જિલ્લાની શાળાઓમાં રજા જાહેર
surat rain51 min ago
2
HDFC bank56 min ago
3
Surat heavy rain1 hr ago
4
gujarat heavy rain2 hrs ago
5
Z 24 Kalak Health conclave 20262 hrs ago