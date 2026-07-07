/સરકારી કર્મચારીઓ માટે સારા સમાચાર ! HRA, DA અને ટ્રાન્સપોર્ટ એલાઉન્સ પર મોટું અપડેટ, ₹61,344 થઈ જશે પગાર ?

8th Pay Commission : કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને 8મા પગાર પંચ અંગે અપેક્ષાઓ સતત વધી રહી છે. આ વચ્ચે ઓલ ઈન્ડિયા NPS એમ્પ્લોયીઝ ફેડરેશન (AINPSEF)એ પગાર પંચને અનેક મહત્વપૂર્ણ દરખાસ્તો રજૂ કરી છે. આમાં HRA (હાઉસ રેન્ટ એલાઉન્સ) અને ટ્રાન્સપોર્ટ એલાઉન્સ વધારવા, ફિટમેન્ટ ફેક્ટર વધારવા અને કર્મચારીઓના પગારમાં 65% સુધીનો વધારો કરવાની માંગણીઓ શામેલ છે.
શું છે ફેડરેશનની માંગ ?
ફેડરેશન દ્વારા X કેટેગરીના શહેરો માટે HRA વધારીને 36%, Y કેટેગરીના શહેરો માટે 24% અને Z કેટેગરીના શહેરો માટે 12% કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂકવામાં આવ્યો છે. વધુમાં તે સૂચવે છે કે જ્યારે પણ મોંઘવારી ભથ્થું (DA) વધારવામાં આવે ત્યારે HRA આપમેળે વધવો જોઈએ, જેનાથી કર્મચારીઓને વધતી મોંઘવારીથી રાહત મળશે.
વધુમાં ફેડરેશન દ્વારા પગાર નક્કી કરવા માટે વપરાતી ફેમિલી યુનિટ વ્યાખ્યામાં સુધારો કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે. હાલમાં, કુટુંબ એકમની ગણતરી ત્રણ સભ્યોના આધારે કરવામાં આવે છે. દરખાસ્તમાં આશ્રિત માતા-પિતા સહિત તેને 4.4 સભ્યો સુધી વધારવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. આ ફેરફાર ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.05થી વધારીને 2.10 કરી શકે છે, જેનો સીધો ફાયદો કર્મચારીઓના બેઝિક પગારમાં થશે.
ફેડરેશન દ્વારા લેવલ-1 કર્મચારીઓ માટે દર મહિને લઘુત્તમ ₹9,000 ટ્રાન્સપોર્ટ એલાઉન્સની પણ માંગ કરવામાં આવી છે. તેમની દલીલ છે કે મોંઘવારી અને મુસાફરી ખર્ચમાં હાલના વધારાને ધ્યાનમાં રાખીને આ જરૂરી છે.
પગાર લગભગ ₹61,344 થઈ જશે
જો ફેડરેશનની બધી માંગણીઓ સ્વીકારવામાં આવે તો લેવલ-1 કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓનો માસિક પગાર આશરે ₹37,080થી વધીને લગભગ ₹61,344 થઈ શકે છે. જે લગભગ 65%નો સંભવિત વધારો દર્શાવે છે. જો કે, આ ફક્ત એક દરખાસ્ત છે. 8મા પગાર પંચ દ્વારા તેની ભલામણો રજૂ કરવામાં આવે અને સરકાર તેને મંજૂરી આપે તે પછી જ અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવશે.
હાલમાં 8મા પગાર પંચ દેશભરના કર્મચારી સંગઠનો, યુનિયનો અને અન્ય હિસ્સેદારો પાસેથી સૂચનો એકત્રિત કરી રહ્યું છે. સૂચનો સબમિટ કરવાની અંતિમ તારીખ જૂનમાં પુરી થઈ ગઈ છે અને કમિશન હવે વિવિધ રાજ્યોમાં બેઠકો યોજી રહ્યું છે. તે આ બેઠકો દરમિયાન પ્રાપ્ત થયેલા ઇનપુટના આધારે તેની અંતિમ ભલામણો ઘડશે.
કયારે લાગુ થશે 8મું પગાર પંચ ?
હાલના સમયરેખા મુજબ, 8મા પગાર પંચની અંતિમ ભલામણો ફેબ્રુઆરી અને મે 2027ની વચ્ચે જાહેર થવાની અપેક્ષા છે. જો કે, કેટલાક કર્મચારી સંગઠનો માને છે કે નવા પગાર માળખાની જાહેરાત એપ્રિલ 2027માં થઈ શકે છે, જે નવા નાણાકીય વર્ષની શરૂઆત સાથે સુસંગત છે. ભલામણોનો સંપૂર્ણ અમલ થવામાં હજુ બે થી ત્રણ વર્ષ લાગી શકે છે. આમ, જો 2027માં પગાર વધારાની જાહેરાત કરવામાં આવે, તો કર્મચારીઓને 2029 અથવા 2030 સુધીમાં સંપૂર્ણ લાભ મળી શકે છે.
એ જાણવું જરૂરી છે કે આ હાલમાં કર્મચારી સંગઠનોની માંગણીઓ અને સૂચનો છે. તેમને હજુ સુધી સરકાર કે 8મા પગાર પંચ દ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવી નથી. કમિશનની ભલામણો સબમિટ થયા પછી અને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા મંજૂરી મળ્યા પછી જ અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવશે.