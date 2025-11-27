Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

8મા પગાર પંચમાં કેટલો વધશે પગાર, શું છે પેન્શનની ગણતરી, ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર અપડેટ

8th pay commission: ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની વેતન અને પેન્શન પર મોટી અસર થશે. ઉદાહરણ તરીકે 18000 રૂપિયા બેઝિક વેતનવાળા કર્મચારીનું વેતન 1.83 ફેક્ટર પર 32940 રૂપિયા અને 2.46 ફેક્ટ પર 44280 રૂપિયા સુધી પહોંચી શકે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 27, 2025, 10:55 AM IST

Trending Photos

8મા પગાર પંચમાં કેટલો વધશે પગાર, શું છે પેન્શનની ગણતરી, ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર અપડેટ

8th pay commission: કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા નવેમ્બરની શરૂઆતમાં આઠમાં પગાર પંચના અધ્યક્ષ, સભ્યોની નિમણૂંક અને ટર્મ્સ ઓફ રેફરન્સ (ToR) જાહેર કર્યા બાદ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોમાં વેતન વધારાને લઈને ઉત્સુકતા વધી ગઈ છે. આવનાર પગાર વધારાનો આધાર ફિટમેન્ટ ફેક્ટર હશે, જે પેન્શન અને વેતન સંશોધન માટે એક ગુણકની જેમ કામ કરે છે.

ફિટમેન્ટ ફેક્ટર આખરે કઈ રીતે બને છે?
નેક્સડિગમ ખાતે પેરોલ સર્વિસીસના ડિરેક્ટર રામચંદ્રન કૃષ્ણમૂર્તિ સમજાવે છે કે તે કોઈ નિશ્ચિત ફોર્મ્યુલા પર આધારિત નથી. તે નોકરીદાતા, પગાર પંચ અથવા વળતર સમિતિ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે, જેમાં અનેક આર્થિક અને સંસ્થાકીય પરિબળોને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે, ફિટમેન્ટ પરિબળ વર્તમાન મૂળભૂત પગાર + ગ્રેડ પેને આધાર તરીકે લઈને અને જરૂરી પગાર વધારાનો અંદાજ લગાવીને નક્કી કરવામાં આવે છે. ફુગાવાનો દર, CPI/CPI-IW વલણો, સરકારી નાણાકીય ક્ષમતા, ખાનગી ક્ષેત્રના પગાર ધોરણો અને પગાર બજેટ મર્યાદા જેવા અનેક પરિબળો તેને નક્કી કરવામાં ભૂમિકા ભજવે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

શું છે વિગત
કર્મા મેનેજમેન્ટના મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર પ્રતીક વૈદ્યનું કહેવું છે કે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર માટે કોઈ સ્થાયી ફોર્મ્યુલા નથી. દરેક પગાર પંચ પોતાના સમયગાળાના આર્થિક આંકડા અને નીતિગત પ્રાથમિકતાને જોતા આ ગુણક નક્કી કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે સાતમાં પગાર પંચે 2.57 નું સમાન ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગૂ કર્યું હતું, જેમાં 125 ટકા ડીએનું ન્યૂટ્રલાઇઝેશન અને તેનાથી ઉપર લગભગ 14 ટકા વાસ્તવિક વધારો સામેલ હતો. છઠ્ઠા પગાર પંચની વાત કરીએ તો તેણે વર્તમાન બેઝિક પગાર (ડિયરનેસ પે સહિત) પર 1.74 ગણા કરવાની ભલામણ કરી હતી. તેમાં 25 ટકા ડીએ અને 50 ટકા ડિયરનેસ પેને મૂળ વેતનમાં સામેલ કરી વાસ્તવિક લાભ આપ્યો હતો. સાતમાં પગાર પંચે 2.57 નું એકસમાન ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અપનાવ્યું હતું. 2016 સુધી ડીએ 125 ટકા પહોંચી ગયું હતું, જેનાથી મૂળ વેતન અને ગ્રેડ પેની સાથે પ્રભાવી વેતન 2.25 ગણા સુધી થઈ ગયું હતું. પંચે તેની ઉપર 14.3 ટકાનો વાસ્તવિક વધારો સામેલ કરી 2.57નો ગુણક નક્કી કર્યો હતો.

શું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર
શું આ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર બધા પગાર સ્તરો (સ્તર 1 થી 18) માટે સમાન છે? કૃષ્ણમૂર્તિ સમજાવે છે કે 7મા CPC માં, તે બધા કર્મચારીઓ માટે સમાન હતું. વિવિધ સ્તરો માટે ઇન્ડેક્સ ઓફ રેશનલાઇઝેશન (IoR) અલગ અલગ છે, પરંતુ તે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર સાથે સીધો સંબંધિત નથી. ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર અંતિમ નિર્ણય કોણ લે છે? નિષ્ણાતો નિર્દેશ કરે છે કે પગાર પંચ તેની ભલામણો કરે છે, પરંતુ કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળનો અંતિમ નિર્ણય છે. 6ઠ્ઠા CPC માં, સરકારે કમિશનની ભલામણથી વિપરીત ઉચ્ચ ફિટમેન્ટ ફેક્ટરને પણ મંજૂરી આપી હતી. પરિણામે, સરકાર જરૂર મુજબ 8મા પગાર પંચના ગુણકને પણ સમાયોજિત કરી શકે છે.

પગાર કેટલો વધારી શકાય છે?
DA દરમાં વધારો અને વાર્ષિક વધારો પણ ફિટમેન્ટ ફેક્ટરને અસર કરે છે. કૃષ્ણમૂર્તિ કહે છે કે DA અને વિલંબ ઉચ્ચ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર માટેના દલીલને મજબૂત બનાવે છે, પરંતુ સરકારની નાણાકીય ક્ષમતા તેની મર્યાદા નક્કી કરશે. વૈદ્ય કહે છે કે મૂળભૂત પગારમાં DA ઉમેરાયા પછી, વાસ્તવિક વધારો ખૂબ મોટો લાગતો નથી. ઉદાહરણ તરીકે, 18000 રૂપિયાના મૂળ પગારમાં 1.8નો પરિબળ લાગુ કરવાથી 32400 રૂપિયાનો નવો મૂળ પગાર મળશે, પરંતુ 58% ડીએ ઉમેરવાથી વાસ્તવિક વધારો ફક્ત13% જેટલો થાય છે.

8મા પગાર પંચના સંભવિત ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર એનપીએસ કર્મચારી સંઘના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મંજીત સિંહ પટેલનું અનુમાન છે કે તે આશરે 2.13 હોઈ શકે છે. તેમના અનુસાર વર્તમાન 58 ટકા ડીએ, આગામી 18 મહિનામાં અંદાજિત 7 ટકા ડીએ, બે વર્ષના 7 ટકા વાર્ષિક ઈન્ક્રીમેન્ટ અને પરિવાર એકમના આકારમાં વૃદ્ધિ જેવા કારણોને સામેલ કરી વર્તમાન 1.58 ફેક્ટર લગભગ 1.98 સુધી પહોંચે છે. તેની ઉપર મોંઘવારી વૃદ્ધિના ઓછામાં ઓછા 15 ટકા ફેક્ટર જોડવા પર આ ગુણક વધી 2.13 ટકા સુધી જવાની સંભાવના રહે છે. જો પરિવાર એકમનો આકામ વધુ નક્કી કરવામાં આવે કે મોંઘવારી કારણો વધુ થયા તો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.13થી વધુ રહી શકે છે. તેથી અંતિમ ફેક્ટર તેનાથી ઉપર પણ હોઈ શકે છે.

શું છે ગણતરી
ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની વેતન અને પેન્શન પર વધુ અસર થશે. ઉદાહરણ તરીકે 18000 રૂપિયા બેઝિક વેતનવાળા કર્મચારીઓનું વેતન 1.83 ફેક્ટ પર 32490 રૂપિયા અને 2.46 ફેક્ટર પર 44280 રૂપિયા સુધી પહોંચી શકે છે. આ રીતે 50000 બેઝિકવાળા કર્મચારી 91500 રૂપિયાથી 1.23 લાખ રૂપિયા સુધીના નવા વેતનમાં આવી શકે છે. પેન્શન પર પણ સીધી અસર થશે. જો 2.0 ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટરને અપનાવવામાં આવ્યું તો 25000 રૂપિયાના મૂળ વેતનથી નિવૃત્ત કર્મચારીને સંશોધિત મૂળ વેતન 50,000 રૂપિયા થઈ જશે અને પેન્શન 25000 રૂપિયા એટલે કે અડધું થઈ જશે. કુલ મળી નિષ્ણાંતોનું અનુમાન છે કે આઠમાં પગાર પંચમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.0 થી 2.2 વચ્ચે રહી શકે છે, પરંતુ અંતિમ નિર્ણય સરકારની નાણાકીય ક્ષમતા અને પંચની ભલામણો પર નિર્ભર કરશે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
8th Pay CommissionDAsalary

Trending news