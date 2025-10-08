8th Pay Commission: પગાર વધારામાં લાગી શકે છે આટલો સમય? જાણો ક્યારે લાગુ થશે 8મું પગાર પંચ?
8th Pay Commission Update: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને 8મા પગાર પંચ માટે વધુ રાહ જોવી પડી શકે છે. નિષ્ણાતો માને છે કે, નવા પગાર વધારાને લાગુ કરવામાં 2 થી 3 વર્ષનો સમય લાગી શકે છે.
8th Pay Commission Update: કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા 8મા પગાર પંચની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. જેની કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. જો કે, કમિશન બનાવવાની પ્રક્રિયા ખૂબ જ ધીમી છે, જેના કારણે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને લાંબી રાહ જોવી પડી શકે છે. હજુ સુધી કમિશને ટર્મ ઓફ રેફરેન્સેસ પણ નક્કી કરેલ નથી.
TORમાં આ વાતની જાણકારી હોય છે કે, કમિશન કયા મુદ્દાઓ પર કામ કરશે. જેમાં પેન્શન, ભથ્થાં અને પગારમાં ફેરફારનો સમાવેશ થાય છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં 16 જાન્યુઆરી 2025ના રોજ 8મા પગાર પંચની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. જો કે, હજુ સુધી આ વિષય પર વધારે કામ થયું નથી.
નવી પગાર સિસ્ટમને લાગુ થવામાં કેટલો સમય લાગશે?
નવી પગાર સિસ્ટમને લાગુ થવામાં 2 થી 3 વર્ષનો સમય લાગી શકે છે. જો કે, કેટલા સમયમાં આ ફેરફારો થશે તેની કોઈ સત્તાવાર માહિતી નથી. જેમ કે, 7મા પગાર પંચ દરમિયાનની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં લેતા, એવું લાગે છે કે પગાર વધારામાં 2 થી 3 વર્ષનો સમય લાગશે. ઉદાહરણ તરીકે, ફેબ્રુઆરી 2014માં 7મા પગાર પંચની રચના કરવામાં આવી હતી. પંચે નવેમ્બર 2015માં સરકારને પોતાનો અહેવાલ સુપરત કર્યો હતો, ત્યારબાદ 2016માં 7મા પગાર પંચનો અમલ કરવામાં આવ્યો હતો. જો આપણે આ પેટર્નને અનુસરીએ તો 2027 સુધીમાં પગાર વધારો થવાની અપેક્ષા રાખી શકાય છે.
કર્મચારીઓને નહીં થાય કોઈ નુકસાન
સરકાર દ્વારા 8મા પગાર પંચને લાગુ કરવામાં જો સમય લાગે છે તો પણ તેનાથી કર્મચારીઓને કોઈ નુકસાન થશે નહીં. સરકાર એરિયર (બાકી રકમ) તરીકે તેના કર્મચારીઓને રૂપિયા ચૂકવશે. ઉદાહરણ તરીકે સરકારે 7મા પગાર પંચ દરમિયાન થયેલા વિલંબની ચૂકવણી કરી. આનો અર્થ એ છે કે કર્મચારીઓને કોઈ નાણાકીય નુકસાન થશે નહીં.
