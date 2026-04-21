8th Pay Commission માત્ર પગાર જ નહીં તે પણ નક્કી કરશે કે કર્મચારી મોંઘવારીથી લડી શકશે કે નહીં, હાલ જે આંકડા સામે આવ્યા છે તે દર્શાવે છે કે લડાઈ હજુ કઠીન છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 21, 2026, 02:43 PM IST
  • શું ખરેખર કર્મચારીઓના પગારમાં થશે 69000 નો વધારો
  • દરેક કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ વચ્ચે આઠમાં પગાર પંચની ચર્ચા
  • શું કેન્દ્રીય કર્મચારીઓની દરેક માંગ સ્વીકારવામાં આવશે?

₹34,000 Vs ₹69,000: 8th Pay Commission પહેલા મોટું સત્ય! કેન્દ્રીય કર્મચારીના પગાર અને ખર્ચમાં કેટલો ગેપ?

જો આઠમાં પગાર પંચ (8th Pay Commission)માં ન્યૂનતમ બેઝિક પગાર આશરે 34000 રૂપિયા સુધી જાય છે (1.89x ફિટમેન્ટના અનુમાન પર) તો શું તેનાથી એક કેન્દ્રીય કર્મચારી પોતાના 5 લોકોના પરિવારનો ખર્ચ ચલાવી શકશે.

આ સવાલ હવે સૌથી મોટો મુદ્દો બની ગયો છે- કારણ કે સ્ટાઇ સાઇડ (NCJCM) ના મેમોરેન્ડમમાં જે ગણતરી આપવામાં આવી છે તે જણાવે છે કે એક પરિવારને સન્માનજનક જીવન માટે આશરે 69000 રૂપિયા દર મહિનાની જરૂર છે.

  • એટલે એક તરફ સંભવિત પગાર
  • બીજીતરફ વાસ્તવિક ખર્ચ

અને બંને વચ્ચેનો તફાવત જ આઠમાં પગાર પંચની અસલી કહાની છે.

5 લોકોના પરિવારનો માસિક ખર્ચ (ગણતરી)

ક્રમાંક વસ્તુ માસિક ખર્ચ ભાવ (₹) કુલ (₹)
1 ચોખા/ઘઉં 71.25 60 4275
2 દાળ 12 139 1668
3 કાચા શાકભાજી 15 62 930
4 લીલા શાકભાજી 18.75 37 693
5 અન્ય શાકભાજી 11.25 60 675
6 ફળ 18 120 2160
7 દૂધ 30 63 1890
8 ખાંડ/ગોળ 8.4 55 462
9 ખાદ્ય તેલ 6 180 1080
10 માછલી 4.16 688 2862
11 માંસ 8.33 804 6697
12 ઈંડા 150 7 1050
13 કુલ ખાદ્ય ખર્ચ     24,443
14 અન્ય ખાદ્ય (10%)     2,444
15 ડિટર્જન્ટ     655
16 કપડા     2,035
17 સિલાઈ     3,000
18 ઉપ-યોગ (13-17)     32,577
19 મકાન (7.5%)     2,443
20 વીજળી/ઈંધણ     7,004
21 શિક્ષણ (25%)     10,506
22 સામાજિક/તહેવાર     13,132
23 ટેક્નોલોજી     3,283
24 કુલ ખર્ચ     68,947 (₹69,000)
25 માંગવામાં આવેલી મહત્તમ સેલેરી     ₹69,000
26 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર (માંગ)     3.83x

આ ગણતરી કેમ મહત્વની છે?
આ કોઈ સામાન્ય અનુમાન નથી, પરંતુ ઓલ ઈન્ડિયા રિટેલ પ્રાઇસના આધાર પર તૈયાર કરવામાં આવેલો ડેટા છે. તેમાં માત્ર જીવિત રહેવાનો ખર્ચ નહીં..

  • બાળકોનો અભ્યાસ
  • સામાજિક જવાબદારી
  • ટેક્નોલોજી
  • સ્કિલ ડેવલોપેન્ટ
  • બધુ સામેલ છે

એટલે કે એક સન્માજનક જીવન (Decent Living Wage) નું મોડલ છે.

હવે સમજો અસલી ખેલ- સેલેરી Vs ખર્ચ

શ્રેણી રકમ (₹)
સંભવિત બેઝિક (8મું પગાર પંચ) 34,000
કુલ સેલેરી (HRA + TA મેળવી) 46,000
વાસ્તવિક માસિક ખર્ચ 69,000
દર મહિને ખોટ 23,000

સરકારની અંદર ચાલી રહેલી ચર્ચાઓ અને ટ્રેન્ડ્સ પ્રમાણેઃ

Expected Basic (8th CPC): ₹34,000
કુલ સેલેરી (HRA + TA મળી): ₹45,000-₹47,000
પરંતુ....

વાસ્તવિક જરૂરિયાત (NCJCM): ₹69,000

સંભવિત સેલેરી Vs વાસ્તવિક ખર્ચ
એટલે કે દર મહિને લગભગ ₹20-25 હજારની ખોટ.

આવો ગેપ કેમ બની રહ્યો છે?
1. મોંઘવારીની ગતિ Vs પગારની ગતિ

ખાવા-પીવા, ભાડા અને શિક્ષણનો ખર્ચ છેલ્લા 5-7 વર્ષમાં ઝડપથી વધ્યો છે, જ્યારે પગાર તે અનુસાર વધ્યો નથી.

2. DA મર્જ થવાની અસર
DA 60% સુધી પહોંચી ગયું છે, જે બેઝિકમાં સામેલ થઈ નવો પગાર નક્કી કરશે. પરંતુ તેનાથી રિયલ ઇનકમમાં એટલો ફાયદો થતો નથી.

3. શહેરી ખર્ચનો દબાવ
દિલ્હી જેવા શહેરોમાં ભાડું, ટ્રાન્સપોર્ટ અને સ્કૂલ ફી મોટો હિસ્સો ખાઈ જાય છે.

આ ગેપનો અર્થ શું છે?
Level 1-6 કર્મચારીઓ માટેઃ

EMI + ભાડુ + સ્કૂલ ફી
રોજિંદો ખર્ચ
મેડિકલ + ઈમરજન્સી

  • પરિણામ
  • બચત સમાપ્ત
  • કે દેવું વધે છે.

ખર્ચની પેટર્ન (ક્યાં જઈ રહ્યાં છે પૈસા?

ખર્ચનું ક્ષેત્ર ટકાવારીનો હિસ્સો
ભોજન 35%
મકાન + વીજળી 14%
સામાજિક/પરિવાર 19%
શિક્ષણ/સ્કિલ 15%
અન્ય 17%

સૌથી વધુ ખર્ચ રોજિંદી જરૂરિયાતમાં ખતમ થઈ રહ્યો છે.

“Survival Vs Living Salary”
વર્તમાન/સંભવિત પગાર= Survival 
₹69,000= Living (સન્માનજનક જીવન)

આ તફાવત આઠમાં પગાર પંચે નક્કી કરવાનો છે.

પરંતુ સરકાર માટે મુશ્કેલ કેમ?
જો 3.83x ફિટમેન્ટ લાગૂ થયુંઃ
પગાર ડબલથી વધુ વધશે
કરોડો કર્મચારીઓ + પેન્શનરો પર અસર
સરકાર પર ભારે નાણાકીય બોજ

તેથી એક્સપર્ટ માને છેઃ ફાઈનલ ફિ્ટમેન્ટ 1.89-2.2x ની વચ્ચે રહી શકે છે.

આઠમાં પગાર પંચમાં આગળ શું થશે?
NCJCM ની માંગ- બેસ ડોક્યુમેન્ટ
સરકાર + પંચ- ફાઈનલ નિર્ણય
DA (60%) બેઝિકમાં એડજસ્ટ થશે
લાગૂ થવાનો સમય (2026-27)
પરંતુ તે નક્કી છેઃ મોંઘવારીનો દબાવ આ વખતે સૌથી મોટું ફેક્ટર હશે.

અંતમાં કામની વાત
આઠમું પગાર પંચ માત્ર પગાર વધારવાનો મામલો નથી. તે નક્કી કરશે કે કર્મચારીઓ મોંઘવારીથી લડી શકશે કે નહીં. હાલ જે આંકડા સામે છે, તે જણાવે છે- લડાઈ હજુ પણ મુશ્કેલ છે.

 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

