8મું પગાર પંચ, LPG, PAN અને રેશનકાર્ડ... 1 જાન્યુઆરીથી લાગુ થશે આ ફેરફાર, જાણો તમારા ખિસ્સા પર શું થશે અસર?

1 January 2026 Changes: વર્ષ 2026ની શરૂઆત સાથે જ કેટલાક મહત્વપૂર્ણ ફેરફારો તમારી રોજબરોજની જિંદગી પર અસર કરી શકે છે. આ ફેરફારોને સમજવા અને સમય રહેતા જરૂરી પગલાં લેવા તમારા માટે ફાયદાકારક રહેશે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Dec 28, 2025, 04:27 PM IST

1 January 2026 Changes: વર્ષ 2025 હવે પૂર્ણ થવાને આરે છે અને 2026નું આગમન થઈ રહ્યું છે. નવા વર્ષની શરૂઆત નવી ઉમ્મીદ અને ફેરફારો સાથે થઈ શકે છે. નવા વર્ષમાં માત્ર કેલેન્ડર જ નહીં બદલાઈ, પરંતુ તમારા જીવનના ઘણા મહત્વના પાસાઓ પર પણ અસર કરશે, જેમ કે પગાર, ખર્ચ અને બચત. ચાલો જોઈએ કે, નવા વર્ષની પહેલી તારીખથી શું-શું બદલાઈ શકે છે.

1. 8મું પગાર પંચ (8th Pay Commission)
કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે 31 ડિસેમ્બર 2025 ખૂબ જ મહત્વની તારીખ છે, કારણ કે આ દિવસે 7મા પગાર પંચનો કાર્યકાળ સમાપ્ત થઈ રહ્યો છે. 1 જાન્યુઆરી 2026થી નવું 8મું પગાર પંચ લાગુ થવાની શક્યતા છે. જો કે, આ મુજબ પગાર અને પેન્શનમાં વધારો પછીથી જોવા મળી શકે છે, પરંતુ તેના અમલીકરણની તારીખ 1 જાન્યુઆરી ગણાશે.

2. ક્રેડિટ સ્કોર અપડેટ
ભારતીય રિઝર્વ બેન્કે આદેશ આપ્યો છે કે, 1 જાન્યુઆરી 2025થી બેન્કો અને NBFCsએ હવે દર 14 દિવસે એકવાર ક્રેડિટ બ્યુરોને માહિતી મોકલવાની રહેશે. આનાથી તમારો ક્રેડિટ સ્કોર સમયસર અપડેટ થશે અને નવી લોન લેવાની પ્રક્રિયા સરળ બનશે.

3. ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં ફેરફાર
1 જાન્યુઆરીથી રસોઈ ગેસ (LPG) અને કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરની કિંમતોમાં ફેરફાર થઈ શકે છે. આ સાથે જ એવિએશન ફ્યુલ (ATF)ના ભાવ પણ બદલાઈ શકે છે, જેની સીધી અસર એર ટિકિટના દરો પર પડી શકે છે.

4. PAN-આધાર લિંક
જો તમે હજુ સુધી તમારું PAN કાર્ડ આધાર સાથે લિંક નથી કર્યું, તો 1 જાન્યુઆરીથી તમને બેન્કિંગ અને સરકારી સેવાઓમાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. 1 જાન્યુઆરીથી તમારું PAN કાર્ડ 'ઇનઓપરેટિવ' (નિષ્ક્રિય) થઈ શકે છે, જેનાથી તમારે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે.

5. રેશનકાર્ડ e-KYC
31 ડિસેમ્બર સુધીમાં રેશન કાર્ડની e-KYC પ્રક્રિયા પૂર્ણ નહીં કરવા પર 1 જાન્યુઆરી 2026થી તમને મફત કે સબસિડીવાળું અનાજ મળવાનું બંધ થઈ શકે છે. આ એક ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર છે, જેનાથી તમારે સમયસર આ પૂર્ણ કરવાનું રહેશે.

6. કિસાન ID
ખેડૂતો માટે ઉત્તર પ્રદેશ સહિત ઘણી ભાગમાં કિસાન ID બનાવવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. આ ID ખેડૂતોને સરકારી યોજનાઓનો લાભ મેળવવા માટે જરૂરી છે. જો ખેડૂતો આ ID નહીં બનાવે, તો તેમના ખાતામાં રૂપિયા આવશે નહીં અને તેઓ યોજનાનો લાભ લઈ શકે નહીં.

2026ની શરૂઆતની સાથે જ આ બધા ફેરફારો તમારા રોજિંદા જીવનને અસર કરી શકે છે. આ ફેરફારોને સમજવું અને સમયસર યોગ્ય પગલાં લેવાથી ફાયદાકારક રહેશે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

