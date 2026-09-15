/8th Pay Commission: 5 યુનિટની નવી ફોર્મ્યુલાથી બદલાશે પગારનો નિયમ, બેઝિક સેલરી સીધી ₹69,000 થવાની શક્યતા!

8th Pay Commission: સરકારી કર્મચારીઓ માટે એક મોટા સમાચાર છે. આઠમાં પગાર પંચ આ સમયે કર્મચારી સંગઠનો સાથે બેઠક કરી રહ્યાં છે. વર્ષોથી બેઝિક પગાર નક્કી કરવાનો જે નિયમ ચાલી રહ્યો છે, હવે તેને બદલવાની જોરદાર માગ થઈ રહી છે. જો કર્મચારી યુનિયનોની માગ માની લેવામાં આવે છે તો આવનાર સમયમાં બેઝિક પેમાં બમ્પર વધારો જોવા મળી શકે છે.
માતા-પિતા પણ બને પરિવારનો હિસ્સો
અત્યાર સુધી પગાર પંચ જ્યારે પણ બેઝિક પગાર નક્કી કરતું હતું તો પરિવારમાં માત્ર 3 યુનિટને ગણવામાં આવતા હતા. તેમાં કર્મચારી, પતિ કે પત્નીની સાથે બે બાળકો સામેલ થતા હતા. પરંતુ હવે નેશનલ કાઉન્સિલ ઓફ જેસીએમ (NCJCM) ની સાથે ભારત પેન્શનર સમાજે એક નવો પ્રસ્તાવ રાખ્યો છે. તેમનું કહેવું છે કે આ ગણતરીમાં વૃદ્ધ આશ્રિત માતા-પિતાને પણ સામેલ કરવામાં આવે. ભારતમાં કોઈપણ કર્મચારી માત્ર પોતાના બાળકનું પેટ ભરતો નથી, પરંતુ તે પોતાના વૃદ્ધ માતા-પિતાનો પણ મુખ્ય સહારો હોય છે. કાયદાકીય રીતે પણ બાળકો પર માતા-પિતાની સંપૂર્ણ જવાબદારી હોય છે.
સમજો 5 યુનિટનું સંપૂર્ણ ગણિત
યુનિયનોએ પંચને આવેદન આપ્યું છે, જેમાં પગાર નક્કી કરવાની એક નવી ફોર્મ્યુલા આપવામાં આવી છે. તે પ્રમાણે કર્મચારી ખુદ 1.0 યુનિટ ગણવામાં આવે છે. પતિ કે પત્નીને પણ 1.0 યુનિટ માનવામાં આવે. બે બાળકોને મેળવી 1.6 યુનિટ બનશે. તો બે આશ્રિત માતા-પિતાને પણ 1.6 યુનિટમાં રાખવામાં આવે. આ બધાનો સરવાળો કરવા પર કુલ 5.2 યુનિટ બને છે, જેને રાઉન્ડ ફીગરમાં 5 યુનિટ માની શકાય છે. યુનિયનોનો તર્ક છે કે આ 5 યુનિટના આધાર પર નવો પગાર નક્કી થવો જોઈએ.
69 હજાર થશે બેઝિક પગાર
જો પગાર પંચ આ 5 યુનિટવાળા નવા ફોર્મ્યુલાને લીલી ઝંડી આપે છે તો પગારની સંપૂર્ણ ગણતરી બદલાઈ જશે. NCJCM ના આંકડા પર નજર કરીએ તો 5 લોકોના પરિવાર માટ રાશનનો ખર્ચ આશરે 24443 રૂપિયા થાય છે. તેમાં મકાનનું ભાડું, વીજળી, તહેવારનો ખર્ચ, સ્કિલ ડેવલોપમેન્ટ જેવા બાકી જરૂરી ખર્ચ જોડવામાં આવે તો મિનિમમ બેઝિક પગાર 68,947 રૂપિયા બને છે. તેને રાઉન્ડ ફીગરમાં 69000 માની શકાય છે. આ હિસાબથી 3.833 નું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર નીકળે છે. મોંઘવારી દર પ્રમાણે કેટલાક અનુમાન તો ત્યાં સુધી કહે છે કે બેઝિક પગાર 80 હજારને પાર પણ જઈ શકે છે.
પેન્શનરોને મળશે બમ્પર ફાયદો
રેલવે સીનિયર સિટીઝન્સ વેલફેર સોસાયટીનું કહેવું છે કે વર્તમાન વ્યવસ્થામાં ભથ્થા પર વધુ ફોકસ રહે છે. બેઝિક પે ઓછો રહેવાથી નિવૃત્તિ બાદ કર્મચારીઓએ ભારે નુકસાન સહન કરવું પડે છે. પેન્શનની સાથે ગ્રેચ્યુઇટી પણ સંપૂર્ણ રીતે બેઝિક પે પર નિર્ભર કરે છે. જો આઠમું પગાર પંચ 5 યુનિટની માગ માને તો તેનો ફાયદો માત્ર નવા કર્મચારીઓને નહીં મળે. જૂના પેન્શનરોના પેન્શનમાં પણ મોટો વધારો જોવા મળશે. હવે બધાની નજર પંચના અંતિમ નિર્ણય પર છે. આ નિર્ણય નક્કી કરશે કે સરકાર જૂના માળખા પર ચાલશે કે કર્મચારીઓને નવી ભેટ આપશે.