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  • /8th Pay Commission: 5 યુનિટની નવી ફોર્મ્યુલાથી બદલાશે પગારનો નિયમ, બેઝિક સેલરી સીધી ₹69,000 થવાની શક્યતા!

8th Pay Commission: 5 યુનિટની નવી ફોર્મ્યુલાથી બદલાશે પગારનો નિયમ, બેઝિક સેલરી સીધી ₹69,000 થવાની શક્યતા!

આઠમાં પગાર પંચની સામે કર્મચારી યુનિયનોએ મિનિમમ વેતન નક્કી કરવા માટે નવી ફોર્મ્યુલા રાખી છે. તેમાં માતા-પિતાને પણ આશ્રિત માની પગારની ગણતરી કરવાની માગ કરી છે, જેનાથી બેઝિક પેમાં મોટા વધારાની સંભાવના છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 15, 2026, 01:02 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 01:02 PM IST
8th Pay Commission: 5 યુનિટની નવી ફોર્મ્યુલાથી બદલાશે પગારનો નિયમ, બેઝિક સેલરી સીધી ₹69,000 થવાની શક્યતા!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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