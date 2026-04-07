45,000 કે 58,500 રૂપિયા...કેટલી હશે બેઝિક સેલરી અને પેન્શન? પગાર વધારા પર 13 એપ્રિલે મોટી બેઠક
8th Pay Commission Pension: આઠમા પગાર પંચ હેઠળ તમારો પગાર અને ભથ્થાં શું હશે? આ નક્કી કરવા અને પડતર માંગણીઓને પૂર્ણ કરવા માટે 13 એપ્રિલના રોજ એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાવા જઈ રહી છે.
8th CPC: કેન્દ્ર સરકારના લાખો કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો લાંબા સમયથી આઠમા પગાર પંચની રાહ જોઈ રહ્યા છે. સાતમા પગાર પંચની મુદત પૂરી થઈ ગઈ છે, પરંતુ આઠમા પગાર પંચ હેઠળ પગાર, ભથ્થાં અને પેન્શન કેટલું મળશે તે અંગે હજુ સુધી કોઈ અંતિમ નિર્ણય લેવાયો નથી. આ દરમિયાન કેન્દ્રીય કર્મચારીઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી NC-JCM ની ડ્રાફ્ટિંગ કમિટીની બેઠક 13 એપ્રિલે યોજાશે. આ બેઠકમાં કર્મચારી સંગઠનોના સંયુક્ત મેમોરેન્ડમને આખરી ઓપ આપીને આઠમા પગાર પંચને સોંપવામાં આવશે.
શા માટે ખાસ છે 13 એપ્રિલની બેઠક?
નેશનલ કાઉન્સિલ-જોઈન્ટ કન્સલ્ટેટિવ મશીનરી (NC-JCM) એ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોનું સંગઠન છે. તેની ડ્રાફ્ટિંગ કમિટીની બેઠક 13 એપ્રિલે સવારે 11 વાગ્યે નવી દિલ્હીના જેપી ચૌબે મેમોરિયલ લાઈબ્રેરી (AIRF ઓફિસ) ખાતે મળશે. NC-JCM ના સેક્રેટરી શિવ ગોપાલ મિશ્રાએ સભ્યોને પત્ર લખી જણાવ્યું છે કે, આ બેઠકમાં 12 માર્ચ 2026 ના રોજ થયેલી ચર્ચાઓને આગળ વધારવામાં આવશે. જેમાં પગાર, પેન્શન, ભથ્થાં અને સેવા સંબંધિત તમામ બાબતો પર ચર્ચા થશે. AIDEF ના સી. શ્રીકુમારે જણાવ્યું હતું કે આ બેઠકમાં સંયુક્ત મેમોરેન્ડમને અંતિમ સ્વરૂપ આપવાની અપેક્ષા છે. રેલ્વે, સંરક્ષણ અને અન્ય વિભાગોના પ્રતિનિધિઓ પણ હાજરી આપશે.
મેમોરેન્ડમમાં શું હશે?
આ મેમોરેન્ડમ તૈયાર થયા બાદ આઠમા પગાર પંચને મોકલવામાં આવશે. જેમાં કર્મચારી સંગઠનોની વિવિધ માંગણીઓ સામેલ હશે. ત્યારબાદ મંત્રાલયોના ફેડરેશનો તેમના મુદ્દાઓની રૂપરેખા આપતા અલગ મેમોરેન્ડમ જારી કરશે. કર્મચારી સંગઠનો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અંગે ખૂબ ઉત્સાહિત છે, તેઓ 3.25 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગણી કરી રહ્યા છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે તે 2.50 કે તેથી વધુ હોઈ શકે છે.
કેટલો હોઈ શકે લઘુત્તમ પગાર?
સાતમા પગાર પંચ હેઠળ લેવલ-1 નો બેઝિક પગાર ₹18,000 નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો. આઠમા પગાર પંચ હેઠળ, પગારની ગણતરી ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર આધારિત હશે. જો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.5 પર સેટ કરવામાં આવે, તો લઘુત્તમ પગાર વધીને ₹45,000 (18,000 2.5) થશે. જો કે, જો તે વધારીને 3.25 કરવામાં આવે, તો પગાર વધીને ₹58,500 (18,000 3.25) થશે. આ અંગે હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર નિવેદન જારી કરવામાં આવ્યું નથી.
8માં પગાર પંચનો અત્યાર સુધીનો ઘટનાક્રમ
- પગાર પંચની રચના નવેમ્બર 2025માં કરવામાં આવી હતી.
- સરકારે સંસદને જાણ કરી હતી કે પંચ 18 મહિનાની અંદર પોતાનો અહેવાલ રજૂ કરશે.
- મેમોરેન્ડમ સબમિશન વિન્ડો 5 માર્ચ, 2026 ના રોજ ખુલી હતી.
- પ્રશ્નાવલી સબમિટ કરવાની અંતિમ તારીખ 31 માર્ચ, 2026 હતી.
- 30 માર્ચ, 2026 ના રોજ, કમિશને ઉત્તરાખંડની મુલાકાતની જાહેરાત કરી.
- NC-JCM એ મેમોરેન્ડમ સબમિટ કરવાની અંતિમ તારીખ 31 મે, 2026 સુધી લંબાવવાની માંગ કરી છે.
કર્મચારીઓની શું છે માંગ?
પગાર વધારા ઉપરાંત કર્મચારી સંગઠનો જૂની પેન્શન યોજના (OPS) પુનઃસ્થાપિત કરવા, મહિલાઓ માટે સુવિધાઓમાં સુધારો, પેન્શનરોના અધિકારો, NPS/UPSની સમીક્ષા અને વધુ રજાઓની માંગ કરી રહ્યા છે. NC-JCM એ 8મા પગાર પંચની પ્રશ્નાવલીમાં 9 મોટા ફેરફારો પણ સૂચવ્યા છે.
પગારમાં કેટલો વધારો થશે?
કર્મચારીઓની સેલેરી વધીને કેટલી થશે, પગારમાં કેટલો વધારો થશે તેનો સંપૂર્ણ આધાર ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર છે. જો તે 2.50 થી વધુ રહેશે, તો નિચલા સ્તરના કર્મચારીઓનો બેઝિક પગાર બમણાથી પણ વધી શકે છે. લેવલ 1 પર હાલનો બેઝિક પગાર ₹18,000 છે, તેથી નવો પગાર નોંધપાત્ર રીતે વધારે હોઈ શકે છે. વાસ્તવિક ચિત્ર કમિશનની ભલામણો અને સરકારની મંજૂરી પર આધારિત રહેશે. રિપોર્ટ મે 2027 સુધીમાં અપેક્ષિત છે. ત્યારબાદ સરકાર અમલીકરણની તારીખ નક્કી કરશે. ઘણા કર્મચારીઓ 1 જાન્યુઆરી, 2026 થી અમલીકરણની માંગ કરી રહ્યા છે.
કેન્દ્ર સરકારના અંદાજે 50 લાખ કર્મચારીઓ અને 60 લાખ પેન્શનરો પર આ પગાર પંચની સીધી અસર પડશે. વધતી મોંઘવારી વચ્ચે 13 એપ્રિલની આ બેઠક અત્યંત નિર્ણાયક માનવામાં આવી રહી છે. જો 13 એપ્રિલના રોજ મેમોરેન્ડમને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવશે, તો તે ટૂંક સમયમાં 8મા પગાર પંચ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવશે.
