8th Pay Commission: શું ₹47,600 હશે બેઝિક પગાર? સેલેરી વધારવા પર થશે મંથન, 24 એપ્રિલે મોટી બેઠક
કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ આતૂરતાપૂર્વક આઠમાં પગાર પંચની પ્રતીક્ષા કરી રહ્યાં છે. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા નિમાયેલા પગાર પંચે પોતાનું કાર્ય શરૂ કરી દીધું છે. આ પંચ હવે આગામી 24 એપ્રિલે દેહરાદૂનનો પ્રવાસ કરશે, જ્યાં સંબંધિત શેર હોલ્ડર સાથે ચર્ચા કરવામાં આવશે.
- આઠમું પગાર પંચ દેહરાદૂનનો કરશે પ્રવાસ
- 24 એપ્રિલે તમામ સ્ટેક હોલ્ડરો સાથે યોજાશે બેઠક
- એસોસિએશન, યુનિયન્સે આપવા પડશે સૂચન
Trending Photos
8th Pay Commission: આઠમું પગાર પંચ 24 એપ્રિલ 2026ના ઉત્તરાખંડની રાજધાની દેહરાદૂનનો પ્રવાસ કરશે. આ પ્રવાસ વેતન, ભથ્થા અને સેવા સાથે જોડાયેલા અન્ય મામલા પર અલગ-અલગ શેર હોલ્ડરની સાથે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યાં છે. પંચે કર્મચારીઓ, સંગઠનો, યુનિયનો અને અન્ય શેર હોલ્ડર પાસે પગાર, પેન્શન, ભથ્થા અને નોકરી સાથે જોડાયેલા મુદ્દા પર સૂચનો માંગ્યા છે. આઠમાં પગાર પંચની રચના 3 નવેમ્બર 2025ના સરકારી પ્રસ્તાવના માધ્યમથી કરવામાં આવી હતી અને તેને પોતાની ભલામણો આપવા માટે 18 મહિનાનો સમય આપવામાં આવ્યો છે.
30 માર્ચ 2026ના જારી એક સત્તાવાર નોટિસ પ્રમાણે આ સંગઠન કે યુનિયન પંચની ટીમને મળવા ઈચ્છે છે, તેણે પહેલાથી એપોઈન્ટમેન્ટ લેવી પડશે. તે માટે ઇચ્છુક પક્ષોએ 10 એપ્રિલ 2026 સુધી manish.kr1975@nic.in પર ઈમેલ મોકલી વિનંતી કરવી પડશે. પંચે તે પણ જણાવ્યું કે બેઠકનું સ્થાન અને સમય બાદમાં સંબંધિત શેર હોલ્ડરને જણાવવામાં આવશે.
આ બેઠકો દરમિયાન મળેલા સૂચનને પગાર સ્ટ્રક્ચર, ભથ્થા અને પેન્શનના લાભોથી સંબંધિત અંતિમ ભલામણોમાં સામેલ કરવામાં આવે છે. મહત્વનું છે કે આ નિર્ણય લાખો કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને પ્રભાવિત કરશે.
खुशी की बात है कि #8CPC ने केंद्रीय कर्मचारी संगठनों से मिलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस कड़ी में वे 24 अप्रैल को देहरादून विजिट कर रहे हैं। उम्मीद है इस बार वेतन आयोग #एकभारत_श्रेष्ठभारत के नाते #UTs और #CABs की तमाम समस्याओं जैसे एक मंत्रालय में म्यूचुअल ट्रांसफर, स्पाउस… pic.twitter.com/9cOp1cGgG1
— Dr Manjeet Singh Patel (@ManjeetIMOPS) March 31, 2026
એસોસિએશન, યુનિયન્સે આપવા પડશે સૂચન
પંચે એસોસિએશન, યુનિયન, પેન્શનર સંગઠનો, સંસ્થાઓ અને વ્યક્તિઓને પોતાના વિચાર પંચની શરતો અનુસાર આપવાનું કહ્યું છે. આ શરતો પંચની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે. સૂચન જમા કરવાની છેલ્લી તારીખ 30 એપ્રિલ 2026 છે. બધા સૂચન પંચને સત્તાવાર પોર્ટલના માધ્યમથી મોકલવા પડશે.
પ્રશ્નાવલી જમા કરવાની છેલ્લી તિથિ
8મા પગાર પંચની પ્રશ્નાવલી જમા કરવાની અંતિમ તારીખ 31 માર્ચ 2026 હતી. પહેલા આ તિથિ 16 માર્ચ હતી, જેને વધારી 31 માર્ચ કરવામાં આવી હતી. આ પ્રશ્નાવલી કર્મચારીઓના વેતન, પેન્શન, ભથ્થા અને અન્ય નોકરી સાથે જોડાયેલા મુદ્દાઓ પર પ્રતિક્રિયા આપવા માટે તૈયાર કરવામાં આવી છે.
કેટલો વધશે પગાર?
જો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.0થી 2.57 વચ્ચે રહે છે તો પગારમાં મોટો વધારો થઈ શકે છે. ઉદાહરણ માટે લેવલ 1નું વેતન 18000 રૂપિયાથી વધી 36000 થી 46260 સુધી થઈ શકે છે. આ રીતે લેવલ 8નું વેતન 1.22 લાખથી વધુ થઈ શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે