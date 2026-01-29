કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે મહત્વના સમાચાર, આ માંગોને લઈ 12 ફેબ્રુઆરીએ હડતાળ
8th Pay Commission: સંગઠને કેબિનેટ સચિવને પત્ર લખીને કહ્યું છે કે, જો 8મા પગાર પંચની રચના અને કર્મચારીઓ સાથે જોડાયેલી અન્ય માંગણીઓ સ્વીકારવામાં નહીં આવે, તો 12 ફેબ્રુઆરી 2026 ના રોજ દેશભરમાં એક દિવસની હડતાળ કરવામાં આવશે.
8th Pay Commission: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોના મોટા સંગઠન કોન્ફેડરેશન ઓફ સેન્ટ્રલ ગવર્નમેન્ટ એમ્પ્લોઈઝ એન્ડ વર્કર્સ (CCGEW)એ સરકારને સ્પષ્ટ ચેતવણી આપી છે. સંગઠને કેબિનેટ સચિવને પત્ર લખીને જણાવ્યું છે કે જો 8મા પગાર પંચની રચના અને કર્મચારીઓ સાથે જોડાયેલી અન્ય માંગણીઓ સ્વીકારવામાં નહીં આવે, તો 12 ફેબ્રુઆરી 2026 ના રોજ દેશભરમાં એક દિવસની હડતાળ પાડવામાં આવશે. CCGEWના મહાસચિવ એસ.બી. યાદવે જણાવ્યું છે કે, સંગઠન સાથે જોડાયેલા તમામ કર્મચારી સંગઠન આ હડતાળમાં જોડાશે અને આ નિર્ણય ખૂબ જ ગંભીરતાપૂર્વક લેવામાં આવ્યો છે.
8મા પગાર પંચમાં ડિમાન્ડ
CCGEWની સૌથી મોટી માંગ 8મા પગાર પંચ સાથે જોડાયેલી છે. સંગઠન ઈચ્છે છે કે, સરકાર 8મા પગાર પંચના 'ટર્મ્સ ઓફ રેફરન્સ' (ToR)માં કર્મચારીઓ અને સ્ટાફ સાઇડ (NC-JCM)ના સૂચનોને સામેલ કરે. આ સાથે જ કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને 1 જાન્યુઆરી 2026થી 20% વચગાળાની રાહત આપવાની માંગ કરવામાં આવી છે, જેથી પગાર પંચની ભલામણો લાગુ ન થાય ત્યાં સુધી રાહત મળી શકે. સંગઠને એવી પણ માંગ કરી છે કે, 50% મોંઘવારી ભથ્થા (DA/DR)ને બેસિક પગાર અને પેન્શનમાં મર્જ કરવામાં આવે. નોંધનીય છે કે, 8મું પગાર પંચ નવેમ્બર 2025માં બન્યું હતું અને તેને રિપોર્ટ આપવા માટે 18 મહિનાનો સમય આપવામાં આવ્યો છે.
પેન્શનના મુદ્દે પણ સરકારને ઘેરવામાં આવી
પેન્શન સાથે જોડાયેલા મુદ્દાઓ પર પણ CCGEWએ સરકારને ઘેરવામાં આવી છે. સંગઠને NPS અને યુનિફાઇડ પેન્શન સ્કીમ (UPS)ને સંપૂર્ણપણે નાબૂદ કરી ઓલ્ડ પેન્શન સ્કીમ (OPS)ને તમામ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે ફરી શરૂ કરવાની માંગ કરી છે. આ સાથે જ પેન્શનરો વચ્ચે રિટાયરમેન્ટની તારીખ અથવા પગાર પંચના આધારે કરવામાં આવતા કોઈપણ ભેદભાવને ખતમ કરવાની વાત કહી છે. કોવિડ કાળ દરમિયાન રોકવામાં આવેલ 18 મહિનાનું DA/DR એરિયર તાત્કાલિક જાહેર કરવું અને પેન્શનની કમ્યુટેડ રકમ 15 વર્ષને બદલે 11 વર્ષમાં પુનઃસ્થાપિત કરવાની માંગ પણ સામેલ છે.
આ ઉપરાંત CCGEWએ રોજગાર અને શ્રમ સાથે જોડાયેલા અનેક મહત્વના મુદ્દાઓ ઉઠાવ્યા છે. સંગઠને ચારેય લેબર કોડ રદ કરવા, સરકારી વિભાગોમાં આઉટસોર્સિંગ અને કોર્પોરેટાઇઝેશન અટકાવવા, તમામ ખાલી જગ્યાઓ ભરવા અને કોન્ટ્રાક્ટ, કેઝ્યુઅલ તથા GDS કર્મચારીઓને નિયમિત કરવાની માંગ કરી છે.
મુખ્ય માંગણીઓમાં લઘુત્તમ પેન્શન 9,000 રૂપિયા પ્રતિ માસ, 'સમાન કામ-સમાન વેતન', બોનસ અને ગ્રેચ્યુઈટીની મર્યાદા હટાવવી તેમજ અસંગઠિત શ્રમિકોને ESI અને સામાજિક સુરક્ષા આપવા જેવા મુદ્દાઓ પણ સામેલ છે. CCGEWનું કહેવું છે કે, જો સરકાર હજુ પણ કર્મચારીઓની વાત નહીં માને, તો આંદોલનને વધુ તેજ કરવામાં આવશે.
