8th Pay Commission: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના પગારમાં થશે મોટો વધારો, સમજો ગણિત
8th Pay Commission: છઠ્ઠા પગાર પંચે કર્મચારીઓના મૂળ પગારમાં 1.92 ગણો વધારો કર્યો હતો કારણ કે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 1.92 પર સેટ કરવામાં આવ્યું હતું. તો બીજી તરફ, 7મા પગાર પંચે 2.57 ગણો ફિટમેન્ટ ફેક્ટરનો ઉપયોગ કર્યો હતો, જેના પરિણામે મૂળ પગારમાં 2.57 ગણો વધારો થયો હતો.
8th Pay Commission: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ 8મા પગાર પંચની ભલામણોના અમલની રાહ જોઈ રહ્યા છે. અમલીકરણ પહેલાં, તેઓ પગાર વધારા અંગે વિવિધ ગણતરીઓ કરી રહ્યા છે. ફિટમેન્ટ ફેક્ટર આમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે. ભૂતકાળના અનુભવો જોતાં, છઠ્ઠા પગાર પંચે કર્મચારીઓના મૂળ પગારમાં 1.92 ગણો વધારો કર્યો હતો કારણ કે FF 1.92 પર સેટ કરવામાં આવ્યો હતો. બીજી તરફ, 7મા પગાર પંચે 2.57 ગણો ફિટમેન્ટ ફેક્ટરનો ઉપયોગ કર્યો હતો, જેના પરિણામે પગારમાં 2.57 ગણો વધારો થયો હતો. હવે, 8મા પગાર પંચની રચના સાથે, કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો ફરી એકવાર નોંધપાત્ર વધારાની અપેક્ષા છે.
લેવલ 1 થી લેવલ 5 ના કર્મચારીઓ માટે પગારમાં કેટલો વધારો થશે?
લેવલ 1 થી લેવલ 5 ના કર્મચારીઓ માટે સંભવિત ફિટમેન્ટ ફેક્ટરના આધારે અંદાજ બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. નિષ્ણાતોના મતે, જો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 1.92, 2.15 અથવા 2.57 ની આસપાસ હોય, તો લઘુત્તમ વેતનથી મધ્યમ સ્તરના કર્મચારીઓના મૂળ પગારમાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળી શકે છે.
ઓલ ઈન્ડિયા NPS એમ્પ્લોયીઝ ફેડરેશનના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ મનજીત સિંહ પટેલ કહે છે કે 8મા પગાર પંચ માટે સંભવિત ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.13 હોઈ શકે છે. આમાં વર્તમાન 58% મોંઘવારી ભથ્થું, સંભવિત ભાવિ DA વધારો, વાર્ષિક વૃદ્ધિ અને કુટુંબ એકમની ગણતરીનો સમાવેશ થાય છે. તે સ્પષ્ટ છે કે 8મા પગાર પંચમાં કર્મચારીઓની આવકમાં નોંધપાત્ર વધારો થવાની સંભાવના છે.
18 સ્તરોમાં વિભાજન
એ નોંધવું જોઈએ કે 7મા પગાર પંચના પગાર મેટ્રિક્સ અનુસાર, કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને કુલ 18 સ્તરોમાં વિભાજિત કરવામાં આવ્યા છે. લેવલ 1 ગ્રુપ ડી કર્મચારીઓથી શરૂ થાય છે, જ્યારે લેવલ 18 દેશના સર્વોચ્ચ વહીવટી પદ, કેબિનેટ સેક્રેટરી માટે અનામત છે. આ 18 સ્તરોમાં ગ્રુપ ડી, સી, બી અને એ ના કર્મચારીઓ છે.
નેક્સડિગમ ખાતે પેરોલ સર્વિસીસના ડિરેક્ટર રામચંદ્રન કૃષ્ણમૂર્તિ કહે છે કે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર સામાન્ય રીતે એમ્પ્લોયર, પગાર પંચ અથવા વળતર સમિતિ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે, જેમાં ઘણા આર્થિક અને સંગઠનાત્મક પરિબળો ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. કૃષ્ણમૂર્તિ કહે છે કે તે સામાન્ય રીતે મૂળભૂત પગાર + ગ્રેડ પેની ગણતરી કરીને અને જરૂરી વૃદ્ધિ સ્તરનું મૂલ્યાંકન કરીને ગણતરી કરવામાં આવે છે.
