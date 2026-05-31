/8th Pay Commission: 8મા પગાર પંચ અંગે 2 મોટા નિર્ણય, મેમોરેન્ડમ અને પે લેવલ પર મોટું અપડેટ, જાણો અહીં બંને આદેશ

8th Pay Commissionને લઈને કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે 2 મોટી જાહેરાતો કરવામાં આવી છે. આમાંની એક જાહેરાત પંચ દ્વારા મેમોરેન્ડમ સબમિટ કરવા અંગેની છે, જ્યારે બીજી જાહેરાત કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા નોન-ફંક્શનલ અપગ્રેડેશન (NFU) ને લઈને કરવામાં આવી છે. આ નિર્ણયોથી કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને 8મા પગાર પંચની ભલામણો લાગુ થાય તે પહેલાં જ મોટો ફાયદો થશે.
8th Pay Commission News: 8મા કેન્દ્રીય પગાર પંચે મેમોરેન્ડમ સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ લંબાવી દીધી છે અને હવે નવી તારીખ 15 જૂન 2026 રહેશે. આ નિર્ણયથી એવા કર્મચારીઓને મોટી રાહત મળશે જેઓ અત્યાર સુધી વેબસાઇટના માધ્યમથી પંચ સમક્ષ પોતાના વિચારો, સૂચનો અને રજૂઆતો કરી શક્યા નથી. મેમોરેન્ડમની ડેડલાઇન બીજી વખત વધારવામાં આવી છે. આ પહેલાં છેલ્લી તારીખ 31 મે હતી. જોકે, પગાર પંચે હવે સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે આ પછી સમયમર્યાદા લંબાવવામાં આવશે નહીં.
પ્રમોશન નહીં મળે તો પણ સેલરી વધશે
8મા પગાર પંચની ભલામણો લાગુ થાય તે પહેલાં કેન્દ્ર સરકારે ગ્રુપ-એ (Group-A) ના કેન્દ્રીય સરકારી અધિકારીઓ માટે એક આદેશ જાહેર કર્યો છે. આ આદેશની અસર તેમના ભવિષ્યના પગાર, પેન્શન અને પગાર વધારા પર પડી શકે છે. કેન્દ્ર સરકારના કાર્મિક અને પ્રશિક્ષણ વિભાગ (DoPT) એ મેમોરેન્ડમ જાહેર કરીને નોન-ફંક્શનલ અપગ્રેડેશન (NFU) માં ફેરફાર કર્યો છે, જે અંતર્ગત ચોક્કસ બેચના અધિકારીઓને પ્રમોશન વિના પણ હાયર પે લેવલ (ઉચ્ચ પગાર ધોરણ) નો લાભ મળી શકશે.
પગાર અને ભવિષ્યના નાણાકીય લાભો સાથે જોડાયેલું છે NFU
સરકારી કર્મચારીઓ વચ્ચે NFU હંમેશા ચર્ચાનો ખાસ વિષય રહે છે, કારણ કે તે સીધો પગાર અને ભવિષ્યમાં મળનારા નાણાકીય લાભો સાથે જોડાયેલો છે. NFU એ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા બનાવવામાં આવેલી એવી વ્યવસ્થા છે, જેના અંતર્ગત ગ્રુપ ‘A’ સર્વિસના અધિકારીઓને IAS અધિકારીઓની સમકક્ષ પે લેવલ આપવામાં આવે છે. જો તેમને પદ પર રહેતા ક્યારેય પ્રમોશન ન મળ્યું હોય, તો પણ પગાર પંચ હેઠળ તેમના પગારમાં વધારો કરવામાં આવે છે.