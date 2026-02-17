હોળી પહેલા કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને ચાંદી જ ચાંદી! શું 60 ટકા થશે મોંઘવારી ભથ્થું? જાણો 8મા પગાર પંચ પર શું છે નવું અપડેટ
8th pay commission Latest Update: હોળી પહેલા કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે એક મોટી ખુશખબરી આવી રહી છે. સરકાર વર્ષ 2026ના પહેલા છ મહિના માટે મોંઘવારી ભથ્થા (DA)માં વધારાની જાહેરાત કરવાની તૈયારી કરી રહી છે.
- જાન્યુઆરી 2026 થી 2% વધારા સાથે કુલ મોંઘવારી ભથ્થું 60% થવાની ધારણા
- 18,000 થી 1,00,000 સુધીના બેઝિક પગાર પર કેટલો ફાયદો થશે જાણો ગણતરી
- 8મું પગાર પંચમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર વધતા લઘુત્તમ પગાર સીધો 30,000થી 50,000 થઈ શકે છે
8th pay commission: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે માર્ચ મહિનો ખુશીઓ લઈને આવી રહ્યો છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અને AICPI-IW (Consumer Price Index for Industrial Workers)ના તાજેતરના આંકડા અનુસાર, સરકાર હોળીની આસપાસ મોંઘવારી ભથ્થા (DA)માં વધારાની સત્તાવાર જાહેરાત કરી શકે છે. આ વધારો 1 જાન્યુઆરી 2026થી અમલમાં આવશે.
શું મોંઘવારી ભથ્થું (DA) 60% સુધી પહોંચશે?
ડિસેમ્બર 2025 સુધીના મોંઘવારીના આંકડાના આધારે નિષ્ણાતો અનુમાન છે કે, આ વખતે મોંઘવારી ભથ્થામાં 2% વધારો થઈ શકે છે. હાલમાં મોંઘવારી ભથ્થું 58% છે (ઓક્ટોબર 2025માં 3% વધારા પછી). જો સરકાર 2% વધારાને મંજૂરી આપે છે, તો કુલ મોંઘવારી ભથ્થું 60% ના જાદુઈ આંકડા સુધી પહોંચી જશે. જો કે, કેટલાક રિપોર્ટ્સ 6% વધારાનો દાવો પણ કરી રહ્યા છે, AICPIના 12-મહિનાના સરેરાશ (145.54)ના આધારે 2% વધારો સૌથી સચોટ માનવામાં આવે છે.
તમારા ખિસ્સા પર શું અસર પડશે?
DAની ગણતરી સીધી તમારા બેઝિક સેલેરી પગાર પર થાય છે. 2%ના વધારાથી પગારમાં થનારો વધારો આ પ્રમાણે રહી શકે છે.
|બેઝિક સેલેરી
|58% DA પર પગાર
|60% DA પર પગાર
|દરમહિને ફાયદો
|18000 રૂપિયા
|28440 રૂપિયા
|28800 રૂપિયા
|360 રૂપિયા
|30000 રૂપિયા
|47400 રૂપિયા
|48000 રૂપિયા
|600 રૂપિયા
|50000 રૂપિયા
|79000 રૂપિયા
|80000 રૂપિયા
|1000 રૂપિયા
|100000 રૂપિયા
|158000 રૂપિયા
|160000 રૂપિયા
|2000 રૂપિયા
8મા પગાર પંચ અને સેલેરી સ્ટ્રક્ચર
7મા પગાર પંચનો કાર્યકાળ 31 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ સમાપ્ત થઈ ચૂક્યો છે, જ્યારબાદથી 8મા પગાર પંચને લઈ ચર્ચાઓ તીવ્ર બની છે.
પગાર મોટો વધારો: 8મા પગાર પંચના લાગુ થવા પર ફિટમેન્ટ ફેક્ટરમાં બદલાવ થશે. એવી અપેક્ષા છે કે, તે 2.86 અથવા 3.0 સુધી વધારી શકાય છે, જેનાથી લઘુત્તમ પગાર 18,000 રૂપિયાથી વધીને 30,000 રૂપિયાથી 50,000 રૂપિયાની વચ્ચે થઈ શકે છે.
DAનું વિલીનીકરણ: એવી ચર્ચા હતી કે, એકવાર 50% DA પ્રાપ્ત થઈ જાય, પછી તેને મૂળ પગારમાં મર્જ કરવામાં આવશે, પરંતુ નાણા મંત્રાલય હાલમાં આ મુદ્દા પર મૌન છે. જો કે, 8મા પગાર પંચ લાગુ થતાં જ DA ઘટાડીને શૂન્ય કરવામાં આવશે અને નવી બેઝિક સેલેરી નક્કી કરવામાં આવશે.
