/8મા પગાર પંચમાં બદલાશે 15 વર્ષનો નિયમ ? સરકારી કર્મચારીઓ માટે મોટું અપડેટ

8th Pay Commission : જો તમે 8મા પગાર પંચની ભલામણોની રાહ જોઈ રહ્યા છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે. પગાર પંચ પેન્શન કમ્યુટેશનના મુદ્દા પર ચર્ચા કરી શકે છે. આનું કારણ એ છે કે નેશનલ કાઉન્સિલ ઓફ ધ જોઈન્ટ કન્સલ્ટેટિવ મશીનરી (NC-JCM) કર્મચારીઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી સંસ્થાએ આ બાબતે એક મહત્વપૂર્ણ માંગ ઉઠાવી છે.
કર્મચારી અને પેન્શનર સંગઠનો હવે કમ્યુટેડ પેન્શનની 15 વર્ષની જગ્યાએ 11 વર્ષ આસપાસમાં પુનઃસ્થાપના કરવાની માંગ કરી રહ્યા છે. આ મુદ્દો 8મા પગાર પંચ સમક્ષ પણ ઉઠાવવામાં આવ્યો છે.
બેઝિક પેન્શનનો કેટલો હિસ્સો કમ્યુટ કરી શકાય ?
સરકારી કર્મચારી નિવૃત્તિ સમયે પોતાની બેઝિક પેન્શનના મહત્તમ 40% હિસ્સાનું કમ્યુટેશન કરાવી શકે છે. તેના બદલામાં કર્મચારીને નિવૃત્તિ સમયે એકસાથે રકમ મળે છે. પરંતુ ત્યારબાદ દર મહિને મળતી પેન્શનમાં કમ્યુટ કરેલી રકમ જેટલો ઘટાડો થાય છે.
સરળ ભાષામાં સમજીએ તો, કર્મચારી પોતાની પેન્શનનો એક ભાગ આગોતરો લઈ લે છે, જેના કારણે આગામી વર્ષોમાં તેની માસિક પેન્શન ઓછી રહે છે. હાલના નિયમ મુજબ કમ્યુટ કરાયેલ પેન્શનનો હિસ્સો 15 વર્ષ પૂર્ણ થયા બાદ ફરીથી પેન્શનમાં જોડાય છે.
15 વર્ષનો નિયમ કેમ બદલવાની માંગ ?
કર્મચારી અને પેન્શનર સંગઠનોનું કહેવું છે કે વર્તમાન 15 વર્ષની વ્યવસ્થા લગભગ ચાર દાયકા જૂના આર્થિક અને એક્ચ્યુરિયલ માપદંડો પર આધારિત છે. તેમના મતે ત્યારથી વ્યાજદરોમાં ફેરફાર થયો છે, લોકોની સરેરાશ આયુષ્ય વધી છે અને મૃત્યુદરમાં ઘટાડો થયો છે. તેથી કમ્યુટ કરેલી પેન્શનની રકમની વસૂલાતનો સમયગાળો ફરીથી નક્કી કરવાની જરૂર છે.
કેટલાક સંગઠનો 11 વર્ષ, જ્યારે અગાઉના કેટલાક પ્રસ્તાવોમાં 12 વર્ષ કરવાની માંગ પણ કરવામાં આવી છે. જોકે, હાલમાં 15 વર્ષનો નિયમ જ લાગુ છે અને 11 વર્ષમાં પેન્શન પુનઃસ્થાપિત કરવાનો નિર્ણય થયો નથી. કર્મચારી અને પેન્શનર સંગઠનો હવે કમ્યુટેડ પેન્શનની 15 વર્ષની જગ્યાએ 11 વર્ષ આસપાસમાં પુનઃસ્થાપના કરવાની માંગ કરી રહ્યા છે. આ મુદ્દો 8મા પગાર પંચ સમક્ષ પણ ઉઠાવવામાં આવ્યો છે.
પરિસ્થિતિ નોંધપાત્ર રીતે બદલાઈ
ભારત પેન્શનર્સ સમાજ (BPS) અનુસાર, જ્યારે 1986માં વર્તમાન 15-વર્ષીય સિસ્ટમ લાગુ કરવામાં આવી હતી, ત્યારે વ્યાજ દરો લગભગ 12% હતા અને સરેરાશ આયુષ્ય આશરે 57.7 વર્ષ હતું. BPS ડેટા દર્શાવે છે કે અંદાજિત પુનઃપ્રાપ્તિ સમયગાળો 1986માં 15 વર્ષથી ઘટીને 2008માં આશરે 11.45 વર્ષ અને 2023માં લગભગ 11.25 વર્ષ થઈ ગયો.
BPS અનુસાર, જો રૂપાંતરિત પેન્શન માટે પુનઃસ્થાપન સમયગાળો 15 વર્ષથી ઘટાડીને 11 વર્ષ કરવામાં આવે, તો ₹35,000નું બેઝિક પેન્શન ધરાવતા પેન્શનધારકને ચાર વધારાના વર્ષ પેન્શન પ્રાપ્ત કરીને આશરે ₹6.72 લાખનો વધારાનો લાભ મળી શકે છે.
નોંધનીય છે કે 8મું પગાર પંચ સતત બેઠકો કરી રહ્યું છે. આ બેઠકો દ્વારા, કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને વિવિધ સંગઠનો પાસેથી સૂચનો માંગવામાં આવી રહ્યા છે. નિષ્ણાતોના મતે, પગાર પંચ આગામી વર્ષના પ્રથમ છ મહિના સુધીમાં સરકારને પોતાનો અહેવાલ સુપરત કરી શકે છે.