8th Pay Commission: શિક્ષકોનો પગાર થશે 134500 રૂપિયા? HRA થી લઈને DA સુધી મોટી માંગ!

8th Pay Commission Update: દિલ્હીમાં 28થી 30 એપ્રિલ વચ્ચે આઠમાં પગાર પંચની એક મોટી માંગ કરવામાં આવી છે. જેમાં શિક્ષકોનો પગાર 134500 રૂપિયાની માંગ પે કમીશન પાસે કરવામાં આવી છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: May 01, 2026, 03:29 PM IST
  • દિલ્હીમાં યોજાઈ આઠમાં પગાર પંચની બેઠક
  • સંગઠનોએ શિક્ષકોના પગારમાં કરી વધારાની માંગ
  • મોંઘવારી ભથ્થું અને અન્ય એલાઉન્સ પર પણ ચર્ચા

આઠમાં પગાર પંચ દ્વારા સ્ટેક હોલ્ડરો સાથે બેઠકો કરવામાં આવી છે. વિવિધ સંગઠનો અને કર્મચારીઓ દ્વારા પોતાની માંગ સામે રાખવામાં આવી રહી છે. આ વચ્ચે દિલ્હીમાં બેઠક યોજાઈ હતી. જેમાં શિક્ષકોનો પગાર વધારી 134500 રૂપિયા કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે. જો આ માંગ સ્વીકારવામાં આવે તો શિક્ષકોના પગારમાં મોટો વધારો જોવા મળી શકે છે.

આ બેઠકમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટરને 2.62થી 3.83 કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે. જે વર્તમાન સમયના ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.57થી વધુ છે. આ સિવાય વર્ષે 6થી 7 ટકાના પગાર વધારાની માંગ સંગઠનોએ પગાર પંચની સામે રાખી છે.

50% ડીએ થવા પર બેઝિક પેની સાથે વિલય
પે કમીશનથી ડીએને લઈને પણ માંગ કરવામાં આવી છે. સંગઠનોએ કહ્યું કે ભથ્થું 50 ટકા હોવા પર બેઝિક પેની સાથે જોડી દેવામાં આવે. આવું થવા પર કર્મચારીઓને નિવૃત્તિના સમયે વધુ લાભ મળી શકે છે.

HRAને 36% કરવાની માંગ
ટીચર્સ સાથે જોડાયેલા સંગઠનોએ HRA ને 12 ટકા, 24 ટકા અને 36 ટકા કરવાની માંગ છે. આ સિવાય ટ્રાન્સપોર્ટ ભથ્થાને બેઝિકના 12થી 15 ટકા કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે. 

નિવૃત્તિની ઉંમર વધારવામાં આવે
શિક્ષક સંગઠનોએ નિવૃત્તિની ઉંમર વધારી 65 વર્ષ કરવાની માંગ કરી છે. તો ગ્રેચ્યુઇટી લિમિટને પણ 50 લાખ રૂપિયા કરવાની માંગ થઈ છે. આ સિવાય સંગઠનોએ એનપીએસ અને યુપીએસની જગ્યાએ ઓલ્ડ પેન્શન સ્કીમ લાવવાની માંગ કરી છે.

ઈન્ટરનેટ માટે મળે 2000 રૂપિયા
ડિજિટલ એલાઉન્સ માટે શિક્ષક સંગઠન તરફથી દર મહિને 2000 રૂપિયાની માંગ રાખી છે. રજાઓ વધારવાની માંગ પણ સંગઠનો દ્વારા કરવામાં આવી છે. મહત્વનું છે કે આઠમાં પગાર પંચની રચના પાછલા વર્ષે નવેમ્બરમાં થઈ હતી. આ માટે પંચની પાસે 18 મહિનાનો સમય છે. આ દરમિયાન પગાર પંચ બધા સાથે વાત કરશે અને સૂચન માંગશે. આ કારણ છે કે તાજેતરમાં પંચની એક બેઠક દિલ્હીમાં યોજાઈ હતી.

 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

