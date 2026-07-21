/8મા પગાર પંચ અંગે મોટું અપડેટ, સરકારી કર્મચારીઓના પગારમાં 68% સુધીનો થશે વધારો ?

8th Pay Commission : કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ 8મા પગાર પંચની ભલામણોની રાહ જોઈ રહ્યા છે. ભલામણો જાહેર થવામાં લગભગ એક વર્ષ લાગશે, પરંતુ કર્મચારીઓ પહેલાથી જ અંદાજિત ફિટમેન્ટ ફોર્મ્યુલાના આધારે તેમના સંભવિત નવા પગાર અને ભથ્થાની ગણતરી કરી રહ્યા છે.
કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે મુખ્ય સંસ્થા, નેશનલ કાઉન્સિલ જોઈન્ટ કન્સલ્ટેટિવ મશીનરી (NC-JCM)એ 8મા પગાર પંચ પાસેથી 3.833ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગ કરી છે. જ્યારે કેટલાક નિષ્ણાતો આ આંકડો ખૂબ ઊંચો માને છે, ઘણા માને છે કે કમિશન 2.0 અને 2.25ની વચ્ચે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર નક્કી કરશે. જો 2.25નો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અપનાવવામાં આવે તો પણ શું તેનો અર્થ એ છે કે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓનો કુલ પગાર એ પ્રમાણે વધશે?
ભૂતકાળના વલણો પર નજર કરીએ તો, 7મા પગાર પંચ દ્વારા 2.57ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગુ કરવા છતાં કર્મચારીઓના કુલ પગારમાં માત્ર 14.29%નો વધારો થયો હતો. તેનાથી વિપરીત છઠ્ઠા પગાર પંચમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 1.86 હતો, છતાં કુલ પગારમાં 54%નો વધારો થયો હતો. ચોથા અને પાંચમા પગાર પંચ હેઠળ, કુલ પગાર વધારો અનુક્રમે 27.60% અને 31% હતો.
8મા પગાર પંચ પાસેથી શું અપેક્ષાઓ ?
બેંકબજારના અંદાજો સૂચવે છે કે જો 8મા પગાર પંચ ફિટમેન્ટ ફેક્ટરને 2.0-2.57ની રેન્જમાં સેટ કરે છે, તો લેવલ 1 થી 18ના કર્મચારીઓના કુલ પગારમાં 31% થી 68%નો વધારો જોવા મળી શકે છે. નોંધનીય છે કે, ચોથાથી સાતમા પગાર પંચ સુધીના કુલ પગાર વધારાના આંકડાઓ પર નજર કરીએ તો સૌથી વધુ વધારો છઠ્ઠા પગાર પંચ હેઠળ 54% હતો, જેનું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 1.86 હતું. તેનાથી વિપરીત 7મા પગાર પંચમાં સૌથી ઓછો પગાર વધારો 14.29% જોવા મળ્યો.
હવે, પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે ઉચ્ચ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર હોવા છતાં કુલ પગાર વધારો કેમ ઓછો હોઈ શકે છે ? જવાબ એ છે કે તે શક્ય છે. પ્રવર્તમાન મોંઘવારી ભથ્થું (DA) દર આ પરિસ્થિતિમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. એ નોંધવું યોગ્ય છે કે જ્યારે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીના પગારના મુખ્ય ઘટકો જેમ કે બેઝિક પગાર, DA, HRA અને TPTA પ્રમાણભૂત ભથ્થાં છે, ત્યારે અન્ય પગાર ભથ્થાં કામની પ્રકૃતિ, રોજગાર સ્થિતિ, નોકરીના જોખમો અને પોસ્ટિંગ સ્થળ જેવા પરિબળોના આધારે બદલાઈ શકે છે.
ગયા વર્ષે પગાર પંચની રચના
બધાની નજર હવે 8મા પગાર પંચની ભલામણો પર છે. સરકારે ગયા વર્ષે નવેમ્બરમાં 8મા પગાર પંચની રચના કરી હતી. આ પગાર પંચ 2026માં એક્ટિવ થયું. વર્ષના પહેલા 6 મહિનામાં પગાર પંચનું પોર્ટલ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું એટલું જ નહીં, પરંતુ વિવિધ સ્થળોએ બેઠકો પણ યોજાઈ રહી છે. આ બેઠકોમાં કર્મચારી સંગઠનો અને અન્ય હિસ્સેદારો સામેલ છે.