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8મા પગાર પંચ અંગે મોટું અપડેટ, સરકારી કર્મચારીઓના પગારમાં 68% સુધીનો થશે વધારો ?

8th Pay Commission : વર્ષ 2026ના પહેલા 6 મહિનામાં 8મા પગાર પંચ માટેનું પોર્ટલ શરૂ થયું એટલું જ નહીં, પરંતુ વિવિધ સ્થળોએ બેઠકો પણ યોજાઈ રહી છે. હવે પગાર પંચ સરકારને તેની ભલામણો ક્યારે સુપરત કરશે તેના પર બધાની નજર છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 21, 2026, 06:31 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 06:31 PM IST
8મા પગાર પંચ અંગે મોટું અપડેટ, સરકારી કર્મચારીઓના પગારમાં 68% સુધીનો થશે વધારો ?

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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